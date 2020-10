خبر درگذشت اکبر عالمی مدرس سینما و مجری برنامه‌ی مشهور «هنر هفتم» در دهه‌ی شصت بر اثر کرونا برای دوستداران هنر ضایعه‌ای بزرگ به شمار می‌رود. در دهه‌ی شصت اکبر عالمی با برنامه‌ی «هنر هفتم» تنها دریچه‌ی ارتباط مردم با سینما بود. در دوره‌ای که تقریبا همه‌ی فیلم‌های آمریکایی در ایران تحریم بودند عالمی سراغ آثار هنری بزرگ جهان رفت و از فیلم‌های تارکوفسکی تا کوروساوا روی صفحه‌ی تلویزیون مردم نقش می‌بستند.

عالمی البته با زحماتی که می‌شود تصور کرد در آن دوره چه‌قدر دشوار بوده فیلم‌هایی از سینمای انگلستان و آمریکا مثل «مرد سوم» کارول رید را هم برایمان پخش می‌کرد و بعد از یک صحبت کارشناسی مهم و آموزنده بینندگان را به دیدن فیلم سیاه و سفیدی که تنها پیوند ما با سینمای جهان در آن دوره بود دعوت می‌کرد.

اکبر عالمی متولد ۱۳۱۴ در اهواز بود. فارغ‌التحصیل رشته‌ی سینما از دانشکده‌ی هنرهای دراماتیک بود و از انگلستان دکترای سینما گرفته بود. پای صحبت‌هایش که در برنامه‌هایش می‌نشستید متوجه می‌شدید چه درک و عشق عمیقی به سینما دارد. عالمی به عنوان مجری و کارشناس برنامه‌های سینمایی تبدیل به چهره‌ی شناخته‌شده‌ای برای مردم شد اما او مستندساز خوبی هم بود. در حقیقت امسال هم سر ساخت یک فیلم مستند بود که به کرونا مبتلا شد و درگذشت.

عالمی که چهره‌ی دوست‌داشتنی هم داشت با فیلم «بابا نان داد» (محصول ۱۳۵۱) بازیگری را هم در سینما تجربه کرد. او مدتی ریاست لابراتوار وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بعد هم مسئولیت لابراتوارهای صدا و سیما را داشت.

او بعد از ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شد و به دستگاه‌های تنفسی وصل بود تا اینکه سرانجام در بامداد ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹ درگذشت و دوستداران سینما را با غمی بزرگ به جا گذاشت.

اکبر عالمی جزو اشخاصی بود که نگذاشت ارتباط ایران با سینمای جهان قطع شود و دوستداران سینما همیشه به او مدیون خواهند ماند.

