۱۱ فیلم برتر هیو جکمن بر اساس امتیاز راتن تومیتوز؛ از ولورین تا فیلم نولان

اغلب سینمادوستان هیو جکمن را با کاراکتر ولوورین مجموعه‌فیلم‌های «مردان ایکس» می‌شناسند، شخصیتی که نزدیک بیست سال در فیلم‌های مختلف بازی کرد. ولی این بازیگر استرالیایی و محبوب آثار مهم و دوست‌داشتنی دیگری هم بازی کرده است. از آنجایی که سابقه‌ی حضور در تئاترهای موزیکال را داشته، تعدادی فیلم موزیکال واقعا خوب مثل «بینوایان» تام هوپر بازی کرده است که از آثار تماشایی شده‌اند، و بازی‌های درخشانی در چند تریلر هیجان‌انگیز به نمایش گذاشته که مخاطبان را میخکوب می‌کند.

بخواهیم خلاصه بگوییم، هیو جکمن بازیگری است که توانایی‌های متعددی دارد و در نقش‌ها و فیلم‌های گسترده و متنوعی ظاهر شده. در ادامه ۱۱ فیلم برتر هیوجکمن براساس امتیاز راتن تومیتوز ردیف شده است که با هم می‌بینیم.

فیلم‌های مردان ایکس از بدترین تا بهترین

۱۱. پرستیژ

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۶%

کارگردان: کریستوفر نولان

سال ساخت: ۲۰۰۶

این فیلم شدیدا سرگرم‌کننده و تماشایی کریستوفر نولان درباره‌ی رقابت عجیب دو شعبده‌باز است که از همه چیز زندگی‌شان می‌گذرند تا حقه‌های جذاب و میخکو‌ب‌کننده خلق کنند. هیو جکمن نقش رابرت انجر را داشت، مردی که در ابتدا به زندگی عادی‌اش قانع بود و نمی‌خواست خیلی خودش را وقف هنر نمایش و شعبده کند، ولی بعد از فاجعه‌ای که منجر به کشته شدن همسرش می‌شد به کل تغییر می‌کرد و برای رو دست زدن به تماشاچی‌ها و رقیب همیشگی‌اش آلفرد بوردن (کریستین بیل) دست به مهلک‌ترین اقدامات زد.

پرستیژ فیلمی پر از معما و غافلگیری است و رویکرد نولان نسبت به تماشاچیان شبیه رویکرد شعبده‌بازها است و در جای جای داستانش گره‌گشایی‌هایی برای رو دست زدن به مخاطب گنجانده است.

۱۰. خوش‌قدم (Happy Feet)

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۶%

کارگردان: جورج میلر

سال ساخت: ۲۰۰۶

همه جورج میلر را به عنوان سازنده‌ی فیلم‌های «مد مکس» می‌شناسیم و از خالق جهان دیوانه‌وار و مهیبی مثل آن انتظار نمی‌رود انیمیشنی گرم و دوست‌داشتنی درباره‌ی پنگوئن‌ها بسازد.

زمانی که فیلم‌هایی مثل «رژه‌ی پنگوئن‌ها» و «ماداگاسکار» و «موج‌سواری» (Surf’s Up) ساخته می‌شد، هالیوود شیفتگی عجیبی نسبت به پنگوئن‌ها پیدا کرده بود. خوش‌قدم با قصه‌ی گرم و صمیمی و انیمیشن پر از روح و زندگی‌اش در بین آثار دیگر خوش درخشید و موفق شد از نظر کیفیت با آثار غولی مثل پیکسار رقابت کند.

تیم صداپیشگان فیلم همگی از چهره‌های مشهور و دوست‌داشتنی سینما بودند. در کنار هیو جکمن، ستاره‌هایی مثل رابین ویلیامز، الایجا وود، بریتانی مورفی، نیکول کیدمن و هوگو ویوینگ هم حضور داشتند.

۹. زندانیان (Prisoners)

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۱%

کارگردان: دنی ویل‌نو

سال ساخت: ۲۰۱۳

زندانیان یکی از دیدنی‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین تریلرهای سال‌های اخیر است. دو دختر ربوده می‌شوند و پدر آن‌ها (هیو جکمن) به هر دری می‌زند تا آن‌ها را پیدا کند و در این راه از به کارگیری هر روش و خشونتی هراسی ندارد و به قدری خشم و غم و اندوه بر او سایه انداخته است که متوجه نمی‌شود دارد چه کار می‌کند. در کنار جکمن، جیک جیلنهال کارآگاهی غیرمتعارف را بازی می‌کند که پرونده‌ی ربوده شدن این بچه‌ها را دستش گرفته است و همزمان باید با اقدامات خودسرانه‌ی پدرشان سروکله بزند.

کارگردانی ماهرانه‌ی دنی ویل‌نو کاری کرده است که بیننده در هرلحظه احساس کند تنش و هیجان قصه بیشتر و بیشتر می‌شود و راجر دیکینز فیلم‌بردار هم با نماهای تماشایی خودش مخاطب را روی صندلی میخکوب می‌کند.

۸. مردان ایکس (X-Men)

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۱%

کارگردان: برایان سینگر

سال ساخت: ۲۰۰۰

مردان ایکس در کنار «مرد عنکبوتی»‌ سم ریمی و «بلِِید» (Blade) به عنوان فیلمی شناخته می‌شود که تب فیلم‌های ابرقهرمانی را به راه انداخت و آن را به جایگاه عظیم و قدرتمند فعلی‌اش رساند. فیلم برایان سینگر با کنار هم قرار دادن تعداد زیادی شخصیت با قدرت‌های فراانسانی، ناخودآگاه جرقه‌ی فیلم‌هایی مثل انتقام‌جویان را زد.

در این فیلم همه‌ی شخصیت‌ها و رابطه‌شان با یکدیگر را می‌بینیم و متوجه می‌شویم که باید با دشمنی مشترک رو در رو شوند.

هیو جکمن در جایی گفته که نزدیک بوده از فیلم مردان ایکس کنار گذاشته شود، ولی بعد از صحبت با همسرش و تشویق‌های او، اعتماد به نفس لازم را به دست آورد و کاری کرد تا همه ولوورین را با او به یاد بیاورند.

۷. ادی عقاب (Eddie the Eagle)

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۲%

کارگردان: دکستر فلچر

سال ساخت: ۲۰۱۶

درباره‌ی ورزشکارهایی که در ابتدا کسی بهشان توجه نمی‌کند و شکست می‌خورند و بعد به موفقیت‌های عظیم می‌رسند بارها و بارها قصه‌های مختلف روایت‌ شده‌اند که بیشترشان را دیده‌اید. ولی بهترین و ویژه‌ترین این فیلم‌ها آن‌هایی هستند که براساس داستانی واقعی ساخته شده‌اند.

تارون اجرتون نقش مایکل ادواردز معروف به ادی عقابه را بازی می‌کند، کسی که در سال ۱۹۸۸ نماینده‌ی بریتانیای کبیر در رشته‌ی اسکی‌بازی المپیک شد تا انگلستان بعد از ۶۰ سال غیبت به این میادین باز گردد. هیو جکمن نقش برنسون پیری را بازی می‌کند، یک مرد الکلی آمریکایی که قهرمان سابق اسکی‌بازی المپیک بوده است و در ابتدا به ادی می‌گوید که بیخیال رقابت‌ها شود، ولی در نهایت به او کمک می‌کند تا به یک قهرمان افسانه‌ای تبدیل شود. شیمی بین جکمن و اجرتون به قدری خوب از آب در آمده است که لذت تماشای این فیلم را دوچندان کرده و پیروزی نهایی بعد از شکست‌های دلخراش برای مخاطب دلچسب‌تر و به یاد ماندنی‌تر شده است.

۶. مردان ایکس ۲ (X2)

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۵%

کارگردان: برایان سینگر

سال ساخت: ۲۰۰۳

وقتی دنباله‌ای برای یک فیلم ابرقهرمانی ساخته می‌شود، اتفاق‌های مثبتی می‌افتد. مثلا حالا که خاستگاه و داستان گذشته‌ی قهرمان‌ها را در قسمت اول دیده‌ایم، در ادامه از همان ابتدا می‌توانند سراغ ماجراهای جدید بروند و خیلی زودتر صحنه‌های اکشن دیدنی را تحویل مخاطب دهند.

قسمت دوم مردان ایکس از همین فرمول پیروی می‌کند. در یک سوم ابتدایی فیلم به ساختمان آن‌ها حمله می‌شود و همه مجبور می‌شوند به گروه‌های کوچک‌تر تقسیم شوند و در نهایت و یک سوم پایانی بار دیگر در کنار هم قرار بگیرند. در این قسمت‌ بحران‌های سنگین و پیچیده‌ای سر راه قهرمان‌های فیلم قرار می‌گیرد و همه مجبور به انتخاب‌ سخت‌ترین گزینه‌ها می‌شوند. از همکاری با دشمن و رقیب دیرینه مگنیتو گرفته تا فداکاری و گذشتن از محبوب.

ولی مردان ایکس ۲ بیش از هرچیز فیلم ولوورین و هیو جکمن است. ولوورین که همیشه گذشته‌ای مبهم داشت و خودش هم کامل به یاد نمی‌آورد چه بلایی به سرش آمده است، در این قسمت سراغ ریشه‌هایش می‌رود و با رازی تکان‌دهنده رو‌به‌رو می‌شود. رازی که ارتباط‌‌های مستقیم و تلخی با چارلز اگزیویر هم دارد.

۵. مردان ایکس: کلاس اول (X-Men: First Class)

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶%

کارگردان: متیو وان

سال ساخت: ۲۰۱۱

هیو جکمن حضور خیلی خیلی کوتاهی در این فیلم دارد ولی صحنه‌ای که چارلز و مگنیتوی جوان سراغ او می‌رود و جوابی که به آن‌ها می‌دهد، یکی از به‌یادماندنی‌ترین لحظات فیلم است.

چارلز و مگنیتو در دهه‌ی ۶۰ میلادی به دنبال جذب جهش‌یافته‌های جدید هستند و وقتی به ولوورین برمی‌خورند که در باری مشغول نوشیدن و سیگار برگ کشیدن است، هنوز جمله‌شان تمام نشده که ولوورین پاسخشان را با توهینی به غایت بامزه می‌دهد و پرونده را می‌بندد. صحنه‌ی خیلی کوتاهی است، اصلا نیمی از بامزگی‌ این لحظه به کوتاه بودنش است و به خاطر همین انقدر ماندگار شده.

۴. حلقه (لینک) گمشده (Missing Link)

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹%

کارگردان: کریس باتلر

سال ساخت: ۲۰۱۹

این انیمیشن جمع‌وجور و تماشایی استودیو لایکا – که تنها استودیو انیمیشن‌سازی قادر به رقابت با پیکسار در زمینه‌ی سرگرمی و تأثیرگذاری است – در زمان اکرانش فروش خیلی زیادی نداشت ولی حقش بیشتر از این‌ها بود. منتقدان انیمیشن چشم‌نواز و دیدنی و کاراکترهای دلنشین و لحن بامزه‌اش را ستودند.

زک گالیفیاناکیس صدای یک پاگنده‌ی مؤدب و مهربان به نام آقای لینک را در آورده و هیو جکمن صداپیشه‌ی آقای لایونل فراست است، یک مرد مغرور و خودخواه که به دنبال پیدا کردن هیولاها است. هردو اجرای درخشانی به نمایش گذاشته‌اند و رابطه‌ی بین این دو شخصیت هم در فیلم دیدنی از آب در آمده.

در کنار جکمن و زک گالیفیاناکیس ستاره‌های مثل زوئی سالدانا، استیفن فرای، اما تامپسون و تیموتی اولیفانت هم در فیلم صداپیشگی کرده‌اند.

۳. مردان ایکس: روزهای گذشته‌ی آینده (X-Men: Days Of Future Past)

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰%

کارگردان: برایان سینگر

سال ساخت: ۲۰۱۴

بعد از اکران کلاس اول، مشخص شد که همه عاشق تیم جدید و جوان بازیگرها شده‌اند، ولی همزمان دلشان هم برای قدیمی‌ها تنگ می‌شد. در نتیجه واکنش طبیعی سازندگان این بود که همه را کنار هم بیاورند.

روزهای گذشته‌ی آینده برای سفر زمانی قانونی گذاشت که طبق آن کسی که می‌خواهد به گذشته سفر کند، باید به بدن خودش در گذشته برود،‌ که تصمیم هوشمندانه‌ای بود چون هیو جکمن و ولوورین را نقطه‌ی مرکزی فیلم می‌کرد.

این فیلم با صحنه‌های اکشن خیره‌کننده و به یاد ماندنی و لحظاتی که طرفداران هرکدام از کاراکترهای محبوب مردان ایکس را خوشحال می‌کرد، یکی از بهترین‌های مارول به حساب می‌آید.

۲. لوگان (Logan)

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳%

کارگردان: جیمز منگولد

سال ساخت: ۲۰۱۷

فیلم‌های قبلی که با محوریت ولوورین ساخته شدند موفقیت‌های چشمگیری به دنبال نداشتند. اولی (خاستگاه مردان ایکس) که تماما شکست بود و دومی هم چندان فیلم بزرگی از آب در نیامد. برای همین کسی فکر نمی‌کرد قسمت سومی در کار باشد و انقد هم موفق و تأثیرگذار در بیاید.

ولی به ناگاه اتفاقی معجزه‌آسا افتاد؛‌ استودیو به جیمز منگولد کارگدان اختیار تام داد تا قصه‌ی خودش را هرجور که می‌خواهد روایت کند و منگولد هم فیلمی پر از خشونت و خون ساخت که عمیق و تلخ بود، فیلمی که لیاقت کاراکتری مثل ولوورین را داشت.

منتقدان و تماشاگران لوگان را ستودند و دنیای تلخ و تاریکش را تأثیرگذار و تکان‌دهنده یافتند. تماشای یک ولوورین زخم‌خورده و خسته و پروفوسور اگزیویر کهنسال و زمین‌گیر برای طرفداران مردان ایکس تلخ و ناراحت‌‌کننده بود، ولی همزمان فیلم و قصه‌ای به آن‌ها داد که برای همیشه در خاطرشان به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های ابرقهرمانی به یادگار می‌ماند.

۱. آموزش بد (Bad Education)

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴%

کارگردان: کوری فینلی

سال ساخت: ۲۰۱۹

مایک ماکوفسکی، نویسنده و تهیه‌کننده‌ی فیلم، داستان را براساس تجربیات واقعی در مدرسه‌اش نوشته است. مدرسه‌ای دولتی که بزرگترین رسوایی مالی را در بین مدرسه‌ها به بار آورد و با خبر اختلاس بزرگش معروف شد.

فیلم‌ها و سریال‌های زیادی درباره‌ی مدرسه‌ها دیده‌اید، ولی این یکی کاملا فرق می‌کند. مؤلفه‌های دراماتیک زیادی در قصه وجود دارند و ماجرای یک رسوایی مالی چیز جدی و تکان‌دهنده‌ای است، ولی فیلم لحظات مفرح و بامزه‌‌ای هم دارد که آن را به ترکیب لذتبخشی تبدیل کرده است.

