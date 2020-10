یونیورسال پیکچرز و سنتینت اینترتیمنت قصد دارند فیلم «دیگران» را با بازی نیکول کیدمن و به کارگردانی آلخاندرو آمنابار بازسازی کنند.

فیلم دیگران یکی از موفق‌ترین و پرفروش‌ترین فیلم‌های ترسناک سال‌های آغازین قرن بیست‌ویکم بود. این فیلم با بودجه‌ی ۱۷ میلیون دلاری توانست به فروشی بالغ‌بر ۲۰۰ میلیون دلار در سراسر جهان دست یابد و به پروژه‌ای بسیار سودآور تبدیل شود. حالا یونیورسال پیکچرز حقوق فیلم دیگران را از سنتینت اینترتیمنت خریداری کرده است و قصد دارد فیلم را بازسازی کند. اطلاعات دیگری از قبیل کارگردان، ترکیب بازیگران و میزان پایبندی این بازسازی به فیلم اصلی در دسترس نیست، اما براساس ادعای ددلاین آلخاندرو آمنابار، نویسنده و کارگردان فیلم دیگران، با نویسندگان فیلم جدید همکاری خواهد کرد.

مهم‌ترین دلیل محبوبیت دیگران به فضای گوتیک و رازآلود آن بازمی‌گردد که در ترکیب با حال و هوای دوران جنگ جهانی دوم و قصه‌ای ترسناک و شخصیت‌محور به فیلمی منجر شده است که می‌تواند نظر دوست‌داران آثار اینچنینی را به خود جلب کند. گریس استورات (نیکول کیدمن) مادر کاتولیکی است که به‌همراه دو فرزند کوچکش در یک خانه‌ی عیانی و دور افتاده زندگی می‌کنند. بچه‌ها، نیکولاس و آن، به دلیل یک بیماری نادر به نور حساسیت دارند و به همین خاطر تقریبا نور طبیعی به خانه‌ی آن‌ها وارد نمی‌شود و زندگی‌شان با یک‌سری قوانین عجیب و پیچیده سپری می‌شود. پس از ورود سه خدمتکار به خانه همه چیز رنگ و بوی مرموزی به خود می‌گیرد و رفته رفته اتفاقات ترسناکی رخ می‌دهد و مشخص می‌شود که گریس و فرزندانش تنها ساکنان آن خانه نیستند.

این فیلم در سال ۲۰۰۱ توانست ۸ جایزه‌ی گویا (اسکار سینمای اسپانیا) از جمله‌ی جایزه‌ی بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را به خود اختصاص دهد. همچنین دیگران نامزد دریافت یک جایزه‌ی گلدن گلوب و دو جایزه‌ی بفتا نیز شد که در کسب آن‌ها ناکام ماند.

