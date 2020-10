نخستین نقدهای انیمیشن «روح» پس از نمایش این اثر در جشنواره‌ی فیلم لندن ۲۰۲۰ منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند باری دیگر با یک انیمیشن جذاب و دوست‌داشتنی از دیزنی و پیکسار مواجه خواهیم بود.

شیوع کروناویروس روی برنامه‌ی اکران بسیاری از کمپانی‌های تولید و پخش فیلم‌های سینمایی تاثیر گذاشت و اغلب این کمپانی‌ها مجبور شدند تاریخ اکران آثار خود را چندین ماه به تعویق بیندازند یا از طریق پلتفرم‌های آنلاین فیلم‌های خود را پخش کنند. دیزنی هم به دنبال تعطیلی گسترده‌ی سینماها تصمیم گرفت فیلم پرهزینه‌ی «مولان» را به صورت آنلاین و از طریق سرویس دیزنی پلاس پخش کند و چندی قبل اعلام شد انیمیشن مورد انتظار روح نیز همانند مولان به‌جای اکران در سینماها به صورت اختصاصی از این سرویس پخش خواهد شد.

انیمیشن روح قرار است در تاریخ ۲۵ دسامبر (۵ دی) در دسترس عموم مشترکین دیزنی پلاس قرار بگیرد، اما این انیمیشن روز گذشته در جشنواره فیلم لندن به نمایش درآمده است و به همین خاطر شاهد انتشار نخستین نقدهای انیمیشن روح هستیم.

روح اولین انیمیشن پیکسار با یک قهرمان سیاه‌پوست است. این انیمیشن داستان مردی به نام جو گاردنر را روایت می‌کند که در یک دبیرستان، موسیقی آموزش می‌دهد. جو همیشه سودای اجرای موسیقی جاز روی صحنه را در سر می‌پروراند و در میانه‌های انیمیشن با تحت تاثیر قرار دادن سایر معلم‌های موسیقی این فرصت را می‌یابد تا به رویای خود، یعنی اجرای موسیقی جاز روی صحنه رنگ واقعیت ببخشد. اما ماجرا به این خوبی پیش نمی‌رود و به دنبال سلسه اتفاقاتی روح گاردنر از بدنش جدا شود و این سرآغاز حوادث هیجان‌انگیز داستان است. انیمیشن روح را پیت داکتر کارگردانی کرده است؛ داکتر سابقه‌ی کارگردانی دو انیمیشن برنده‌ی اسکار «بالا» و « درون و بیرون» را در کارنامه دارد و فیلمنامه‌ی انیمیشن‌های موفقی همچون «کارخانه‌ی هیولاها»، «داستان اسباب‌بازی» و «وال-ئی» را نوشته است.

گزیده نقدهای انیمیشن روح

اسکرین دیلی / وندی ایده

امتیاز: ۱۰۰ از ۱۰۰

روح انیمیشنی است با شکوه بصری، صحنه‌های اغلب خنده‌دار و کاملا عمیق که فریاد می‌کشد باید روی پرده‌ی بزرگ دیده شود.

موسیقی جاز و انیمیشن‌ها همواره رابطه‌ی خوبی با یکدیگر داشته‌اند. این انیمیشن که بیشتر مناسب مخاطبان مسن‌تر پیکسار است، می‌تواند به عنوان یک هدیه برای دوست‌داران موسیقی و انیمیشن تلقی شود. پیکسار تا به امروز خیلی مسائل فلسفی را دستمایه‌ی ساخت انیمیشن‌های خود قرار نداده است، اما در روح مخاطب با پرسش‌هایی جدی مواجه می‌شود و به یک اثر خیره کننده می‌رسد. سوالاتی همچون «معنای زندگی چیست؟» یا «چه چیزی وجود انسان را معنادار می‌کند» مطرح می‌شوند و انیمیشن با روشی خلاقانه و به کمک موسیقی به آن‌ها پاسخ می‌دهد.

ایندی وایر / کلیم آفتاب

امتیاز: ۹۱ از ۱۰۰

مانند برخی از بهترین آهنگ‌های جاز، انیمیشن روح نیز از یک چارچوب سنتی استفاده می‌کند. به‌طوری که حتی نقطه‌ی پایانی بدیهی داستان هم کاملا درست به‌نظر می‌رسد. با وجود تمام جاه‌طلبی‌هایی که در روح به دنبال طرح داستانی مبتکرانه‌ی آن وجود دارد، اما بازهم این انیمیشن یک پایان قابل پیش‌بینی دارد. شاید به دلیل مسن بودن شخصیت اصلی سازندگان احساس کرده‌اند می‌بایست با جدیت بیشتری پیام‌های خود را مطرح کنند، ولی با تمام این تفاسیر تماشای انیمیشن روح مانند یک سفر خیال‌انگیز است.

وارپ / جیسون سولومونز

امتیاز: ۷۰ از ۱۰۰

روح احتمالا جاه‌طلبانه‌ترین اثری باشد که دیزنی تا به امروز ساخته است. این انیمیشن از تصاویر رنگارنگ و خردمندانه‌ای بهره می‌برد، اما با این وجود داستان کمی در مسیر اوج‌گیری خود سردرگم می‌شود و تنها در بخش‌های انتهایی می‌تواند بینندگان را با شخصیت‌هایش همراه کند.

تا به این ساعت براساس ۷ بررسی میانگین امتیاز انیمیشن روح ۹۱ از ۱۰۰ است و تنها یک نقد متوسط با امتیاز ۶۰ از ۱۰۰ برای آن به ثبت رسیده است و مابقی بررسی‌های این انیمیشن مثبت هستند.

