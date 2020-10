فیلم «جنگ با بابابزرگ» با بازی رابرت دنیرو و به کارگردانی تیم هیل توانست به سلطنت شش هفته‌ای فیلم «انگاشته» بر باکس آفیس خاتمه دهد و با ۳.۶ میلیون دلار فروش به پرفروش‌ترین فیلم هفته‌ی گذشته آمریکا تبدیل شود.

سال گذشته در چنین روزهایی (هفته‌ی منتهی به ۱۴ اکتبر) فیلم «جوکر» با ۹۳ میلیون دلار فروش توانست در جایگاه نخست باکس آفیس قرار بگیرد و فیلم‌های «نفرت‌انگیز» و «دانتون ابی» هم به ترتیب با ۱۲ و ۸ میلیون دلار توانسته بودند رتبه‌های بعدی جدول پرفروش‌ترین فیلم‌ها در آمریکای شمالی را به خود اختصاص دهند. اگر در آن زمان سینمادوستی ادعا می‌کرد فیلمی در سال ۲۰۲۰ که فیلم‌های مهم و مورد انتظاری قرار بود طی آن اکران شود، در میانه‌های اکتبر می‌تواند با تنها ۳.۶ میلیون دلار فروش فاتح باکس آفیس باشد و فیلم جدید کریستوفر نولان در هفته‌ی ششم اکرانش فقط ۲.۱ میلیون دلار می‌فروشد، ادعایی مضحک و بی‌معنی به نظر می‌رسید. اما این بلایی است که کروناویروس بر سر سینما آورده است و فیلم‌های جنگ با بابابزرگ، انگاشته و «شعبده‌بازی» به ترتیب با ۳.۶، ۲.۱ و ۱.۱ میلیون دلار فروش رتبه‌های اول تا سوم باکس آفیس را از آن خود کرده‌اند و فیلم «جهش‌یافته‌های جدید» و «نامتعادل» نیز با ۷۰۵ و ۶۸۲ هزار دلار فروش به رتبه‌های چهارم و پنجم رسیده‌اند.

فیلم جنگ با بابابزرگ به خاطر نبود یک رقیب سرسخت توانسته است به راحتی به جایگاه اول باکس آفیس این هفته برسد. این فیلم کمدی و خانوادگی تنها فیلم مهم و جدید اکران شده در آمریکا است که بازیگران شناخته شده‌ای همچون رابرت دنیرو، کریستوفر واکن و اوما تورمن در آن حضور دارند. این فیلم داستان دعواها و درگیری‌های پیتر (اوکس فگلی) و پدر بزرگش (رابرت دنیرو) برای تصاحب اتاق خواب را به تصویر می‌کشد! پیتر می‌بایست اتاق خواب دوست‌داشتنی خود را با پدربزرگش تقسیم کند، اما از این کار به هیچ‌وجه راضی نیست و به همین خاطر اعلام جنگ می‌کند.

فیلم جنگ با بابابزرگ با بودجه‌ی ۲۴ میلیون دلاری در هفته‌ی نخست اکرانش توانسته ۳.۶ میلیون دلار بفروشد. اکران این فیلم در اروپا نیز آغاز شده است و به‌نظر جدیدترین ساخته‌ی تیم هیل بتواند سرمایه‌ی ساخت خود را بازگرداند. لوران اواكنین مدیر استودیو ۱۰۱ که وظیفه‌ی پخش جنگ با بابابزرگ در آمریکای شمالی را برعهده دارد در گفت‌وگوی اخیرش با ددلاین در خصوص آغاز اکران این فیلم در آمریکا اعلام کرده است: «خوشحالم که استودیو ۱۰۱ موفق به ساخت فیلم کمدی شده است که باری دیگر خانواده‌ها را به سینماها می‌آورد.»

فیلم انگاشته به کارگردانی کریستوفر نولان در هفته‌ی گذشته تنها ۲.۱ میلیون دلار فروخت و به رتبه‌ی دوم باکس آفیس بسنده کرد. مجموع فروش تنت با احتساب این رقم در آمریکا به ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار رسید که کم‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی برای میزان فروش جدیدترین ساخته‌ی نولان است. این فیلم در سایر نقاط جهان نیز به فروش ۲۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری رسیده است تا مجموع فروش آن به ۳۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار برسد.

فیلم داستان یک مامور بی‌نام سازمان سیا را روایت می‌کند که برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم تلاش می‌کند. این مامور توسط نیروهای مخفی روس دزدیده و شکنجه می‌شود و به همین خاطر تلاش‌هایی از سمت مافوق‌هایش برای رهایی او آغاز می‌شود و فیلم انگاشته در بستر یک داستان جاسوسی و اکشن، همانند اغلب دیگر آثار نولان به سراغ بازی با زمان و پیچده کردن داستان می‌رود.

عموم منتقدین از تماشای «انگاشته» راضی بودند و سبک کارگردانی سکانس‌های اکشن ان را بهتر از فیلم‌های قبلی نولان همچون «تلقین» یا «بی‌خوابی» می‌دانستند، اما عده‌ای هم از مشکلات فیلمنامه‌ای انگاشته گله‌مند بودند؛ از جمله اینکه فیلم بیش از حد پیچیده است و نمی‌تواند یک جریان منسجم را در ذهن مخاطبش ایجاد کند.

یک اکشن ضدایرانی از کارگردان ایرانی‌تبار در جمع پرفروش‌ها (باکس آفیس هفته)

در دورانی که کمپانی‌های تولید و پخش فیلم مدام تاریخ اکران آثار خود را به تعویق می‌اندازند، طبیعی است که شاهد اکران مجدد فیلم‌های قدیمی باشیم. دیزنی از دو هفته قبل فیلم شعبده‌بازی به کارگردانی کنی اورتگا را در بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سالن سینما روی پرده برد که طی ۶ روز گذشته به فروش ۱.۱ میلیون دلاری دست یافت و در جایگاه سوم باکس آفیس قرار گرفت. این فیلم کمدی، فانتزی و خانوادگی درواقع محصول سال ۱۹۹۳ است که به خاطر تم و اتمسفرش و نزدیکی به ایام هالووین شاهد اکران مجدد آن هستیم. این فیلم دو هفته پیش نیز توانسته بود ۱.۹ میلیون دلار فروش کند و مجموع فروش آن در آمریکا ۳ میلیون و ۸۶ هزار دلار است و با افزودن ۲۶ هزار و ۷۳۳ دلار فروش جهانی شعبده‌بازی به این رقم، تا پایان روز ۱۴ام اکران مجدد این فیلم قدیمی فروش آن به ۳ میلیون و ۱۱۲ هزار دلار رسیده است.

در قرن ۱۷ام و شب هالووین سه خواهر جادوگر بد ذات نیروی جوانی را از جسم دخترکی بیرون می‌کشند تا جوان شوند. اهالی دهکده این سه جادوگر را دار می‌زنند، اما آن‌ها اعلام می‌کنند که اگر جوانی شمعی در خانه‌ی آن‌ها روشن کند، این سه خواهر باری دیگر به زندگی بازمی‌گردند. پس از گذشت سال‌ها دختر و پسری جوان این سه روح خبیث را به زندگی بازمی‌گردانند و داستان فیلم از اینجا آغاز می‌شود.

با توجه به اینکه هفته‌ی آینده مراسم هالووین است و فیلم چندان قابل توجه‌ای با این تم روی پرده نیست، انتظار داریم شعبده‌بازی با اکران در بیش از ۲ هزار سینما هفته‌ی آینده هم موفق شود در میان ۱۰ فیلم پرفروش آمریکا قرار بگیرد.

جهش‌یافته‌های جدید با یک پله تنزل نسبت به جایگاه هفته‌ی قبلی خود با فروش ۷۰۵ هزار دلاری مجموع فروش خود در آمریکا را پس از ۷ هفته اکران به ۲۲ میلیون و ۲۰۷ هزار دلار رساند. این فیلم در سایر نقاط جهان نیز ۲۱ میلیون دلار فروخته و درآمد آن در مجموع ۴۳ میلیون و ۲۰۷ هزار دلار بوده است. بوجه‌ی جهش‌یافته‌های جدید بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار اعلام شده است و کمی سخت به‌نظر می‌رسد که فیلم جدید استودیو قرن بیستم موفق به سودآوری و حتی بازگشت سرمایه شود.

فیلم جهش‌یافته‌های جدید داستان ۵ نوجوان جهش‌یافته را روایت می‌کند که رفته‌رفته توانایی‌های فرابشری خود را کشف می‌کنند و در ادامه این گروه پنج نفره در محلی مخفی گردهم می‌آیند تا برای پیوستن به تیم ایکس توانایی‌های‌شان را افزایش دهند. اما خیلی زود سایه‌ی تاریک گذشته آن‌ها را فرا می‌گیرد. این فیلم در کنار بهره‌گیری از المان‌های سبک ابرقهرمانی، سعی کرده تم‌های فیلم‌های ترسناک نوجوان‌پسند را هم در خود جای دهد که به نظر در انجام این کار موفق نبوده است. اغلب منتقدین سکانس‌های ترسناک فیلم را بی‌معنی و بد خوانده‌اند و معتقدند فیلم نمی‌تواند شخصیت‌های خود را به درستی رشد دهد.

رتبه‌ی پنجم باکس آفیس این هفته به فیلم «نامتعادل» ساخته‌ی درک بورته با بازی راسل کرو رسیده است. این فیلم درباره‌ی مرد روانی است که پس از ارتکاب یک جنایت خشن از مهلکه می‌گریزد. کمی بعد او پشت چراغ قرمز گرفتار می‌شود و از قضا راننده یکی از ماشین‌های پشت سر او عجله دارد و با صدای بوق اعصاب مرد را برهم می‌ریزید. این اتفاق شخصیت محوری داستان را تا آنجا عصبانی و آشفته می‌کند که به دنبال ترساندن و آزار دادن راننده‌ی اتومبیل پشت سری می‌رود.

نامتعادل هم مانند اکثر فیلم‌هایی که در دوران پساکرونا اکران شده‌اند، در جلب رضایت منتقدان ناکام بوده است. امتیاز این فیلم در متاکریتیک براساس ۳۶ نقد ۴۰ از ۱۰۰ است و تنها ۶ نقد مثبت برای آن به ثبت رسیده است. اینطور که پیداست تنها نکته‌ی مثبت فیلم درک بورته بازی راسل کرو بوده است.

این روزها دیزنی تمایل بسیار زیادی برای اکران دوباره‌ی فیلم‌های پیشین خود نشان می‌دهد و سینمادوستان نیز به‌نظر از این کار چندان ناراضی نیستند؛ زیرا انیمیشن «کوکو» هفته‌ی گذشته مجددا در چند ایالت آمریکا روی پرده رفت و توانست با فروش ۲۱۰ هزار دلاری به جایگاه ششم باکس آفیس برسد. کوکو در نودمین دوره‌ی جوایز اسکار در دو رشته‌ی بهترین انیمیشن و بهترین ترانه موفق به کسب جایزه شد و در در هفتاد و پنجمین دوره‌ی جوایز گلدن گلوب نیز جایزه‌ی بهترین انیمیشن را به خود اختصاص داد. این ساخته‌ی پیکسار با احتساب ۲۱۰ هزار فروش تازه‌اش در سراسر جهان موفق شده است به فروشی بالغ‌بر ۸۰۷ میلیون دلار دست یابد.

کوکو داستان پسر ۱۲ ساله‌ای به نام میگل را روایت می‌کند که عاشق موسیقی است، اما خانواده‌ی او از چند نسل قبل موسیقی را ممنوع کرده‌اند. او آرزو دارد مانند هنرمند و الگوی خود، ارنستو دِلا کروز به یک نوازنده‌ی حرفه‌ای تبدیل شود و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نیست.

فیلم «کافر» به کارگردانی سیروس نورسته همانند هفته‌ی گذشته توانسته در جمع پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا قرار بگیرد و جایگاه هفتم را به خود اختصاص داده است. کافر طی ۶ روز گذشته توانسته ۲۰۵ هزار دلار فروش کند تا مجموع فروش آن در آمریکا به ۳ میلیون و ۸۸۵ هزار دلار برسد. این کارگردان فیلم «سنگسار کردن ثریا میم» را هم در کارنامه دارد.

کافر درباره‌ی مرد آمریکایی با بازی جیم کاویزل است که بنابر دعوت دوستش قصد دارد به قاهره سفر کند، اما به یکباره ناپدید می‌شود. همسر او به سمت قاهره می‌رود تا اخبار جدیدی از وی کسب کند و در این بین پای نیروی انتظامی ایران نیز به میان می‌آید.

فیلم ترسناک «متصرف» به کارگردانی برندون کراننبرگ با اینکه تنها در ۳۰۰ سالن سینما روی پرده رفته است توانسته در شرایط قرنطینه و کرونایی به فروش ۱۵۰ هزار دلای برسد و در دومین هفته‌ی اکرانش -همانند هفته‌ی گذشته- جایگاه هشتم باکس آفیس را به دست آورد. این تریلر ترسناک علمی-تخیلی داستان زندگی مأموری است که برای یک سازمان مخفی کار می‌کند که می‌توانند مغز افراد را در بدن دیگران بکارند تا حیات آن‌ها ادامه پیدا کند. این سازمان حتی حاضر است برای به دست آوردن رضایت مشتریان پولدارش، به منظور تهیه‌ی بدن‌های مناسب دست به آدمکشی بزند!

متصرف تنها در آمریکا روی پرده رفته است و طی ۱۴ روز نخست اکرانش توانسته ۵۳۶ هزار دلار فروش داشته باشد. میانگین نمره‌ی منتقدان این فیلم در متاکریتیک براساس ۲۳ بررسی ۷۲ از ۱۰۰ است و از میان بازیگران آن می‌توان به شان بین و جنیفر جیسون لی اشاره کرد. متصرف احتمالا طی هفته‌های آتی هم به فروش خوب خود ادامه دهد؛ زیرا تا انتهای ماه اکتبر هیچ فیلم ترسناک جدید و قابل توجه‌ای اکران نخواهد شد.

فیلم موزیکال «رز زرد» به کارگردانی دیان پاراگاس نهمین فیلم پرفروش آمریکا در هفته‌ی گذشته بوده است. از اکران این فیلم تنها ۷ روز می‌گذرد و رز زرد طی این مدت به فروش ۱۵۰ هزار دلاری دست یافته است. بیش از ۱۰۰ هزار دلار از مجموع فروش فیلم پاراگاس مربوط به ۴۸ ساعت اول اکران این فیلم است و در روزهای بعدی فروش رز زرد به شکل قابل توجه‌ای کاهش یافته است؛ به همین خاطر احتمالا رز زرد هم به جرگه‌ی فیلم‌های بخت برگشته‌ای می‌پیونند که در این شرایط نابه‌سامان موفق به بازگشت هزینه نمی‌شوند.

رز زرد که توانسته است جایزه‌ی ویژه‌ی هیئت داوران جشنواره‌ی سینمایی آسیا و اقیانوسیه لس آنجلس را از آن خود کند درباره‌ی یک نوجوان فیلیپینی ساکن آمریکاست که رویای خواننده شدن را در سر می‌پروراند. این دختر نوجوان باید تصمیم بگیرد که در تگزاس و نزد خانواده‌اش باقی بماند یا به دنبال دستیابی به آرزوها و رویاهایش به شهر دیگری برود.

فیلم «جنگ ستارگان: امپراطوری ضربه می‌زند» ساخته‌ی اروین کرشنر دهمین فیلم باکس آفیس این هفته و سومین فیلم قدیمی پرفروش حاضر در این فهرست است. دومین قسمت از مجموعه‌ی جنگ ستارگان که از لحاظ داستانی پنجمین بخش از داستان این سری به شمار می‌رود، در هفته‌ی گذشته توانست ۹۱ هزار دلار فروش کند و مجموع فروش خود طی اکران مجددش در آمریکا را به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار برساند. «جنگ ستارگان: امپراطوری ضربه می‌زند» همچنین از ماه سپتامبر در سینماهای اروپا و برخی دیگر از کشورهای دنیا نیز روی پرده رفته است و توانسته در سراسر جهان (با احتساب فروش آمریکا) ۳ میلیون و ۱۶ هزار دلار فروش کند.

این فیلم که در فهرست imdb جایگاه ۱۵ را دارد درباره‌ی شورشیان در سیاره‌ی یخ زده هاث است. امپراطوری نیروهای خود را برای نابود کردن آن‌ها به سیاره‌ی هاث می‌فرستد. لوک اسکای واکر با توجه به توصیه‌ی اوبی وان کنوبی، شبح نیرو برای تعلیم فنون نیرو و راه و رسم جدای‌ها نزد استاد یودا رفته و از طرفی پرنسس لیا و هان سولو همراه با سایر نیروهای شورشی‌ها درگیر مبارزه با دارث ویدر هستند و به ناچار به شهر ابری پناه می‌برند. لوک در میانه‌های دوره آموزش استاد یودا را ترک می‌کند تا به دوستانش کمک کند، اما در بین راه با حقیقت تکان دهنده‌ای روبه‌رو می‌شود که پدرش همان دارث ویدر است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی جنگ با پدربزرگ

war with grandpa ۱ ۳.۶ ۳.۶ انگاشته

Tenet ۶ ۲.۱ ۴۸.۳ شعبده‌بازی

Hocus Pocus ۲ ۱.۲ ۳.۱ جهش‌یافته‌های جدید

The New Mutants ۷ ۰٫۷ ۲۲ نامتعادل

Unhinged ۹ ۰٫۷ ۱۹.۴ کوکو

Coco ۱۵۱ ۰٫۲ ۲۰۹.۹ کافر

Infidel ۴ ۰٫۲ ۳٫۸ متصرف

Possessor ۲ ۰٫۲ ۰٫۵ رز زرد

Yellow Rose ۱ ۰٫۲ ۰٫۲ جنگ ستارگان: امپراطوری ضربه می‌زند

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back ۱۴ ۰٫۱ ۲.۴

*رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

