سریال «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones) پس از ۸ فصل به پایان رسید. این اتفاق درحالی رخ داد که اغلب بینندگان این مجموعه دوست‌داشتند بازی تاج و تخت ادامه پیدا کند.

در دنیای تلویزیون زمانی که یک سریال محبوب و پرطرفدار می‌شود، شبکه‌های کابلی با کمال میل این مجموعه‌ها را ادامه می‌دهند. مثلا شبکه‌ی ای‌ام‌سی تا به امروز «مردگان متحرک» را ۱۲ فصل به جلو برده است یا چندین سریال فرعی پیرامون آن ساخته یا قصد دارد در آینده‌ی نزدیک بسازد. سریال‌هایی همچون «دکستر» یا «گمشده» آنقدر ادامه پیدا کردند که تمام قوت و جذابیت ایده‌ی اصلی آن‌ها از بین رفت و از محبوبیت‌شان در نزد سریال‌دوستان کاسته شد. اما ماجرا برای سریال بازی تاج و تخت متفاوت است؛ زیرا بسیاری از بینندگان این سریال امیدوار بودند شبکه‌ی اچ‌بی‌او چند فصل دیگر این مجموعه را ادامه دهد. با توجه به دنیای گسترده‌ی سری کتاب‌های «ترانه یخ و آتش» به عنوان منبع اقتباس این سریال و خلاقیت اثبات شده‌ی نویسندگان سریال بازی تاج و تخت طی این سال‌ها، پایان‌بندی سریع و به تعبیری شتاب‌زده‌ی این مجموعه‌ی عظیم و محبوب طی چند قسمت بسیار عجیب بود.

پیش‌درآمد بازی تاج و تخت سال ۲۰۲۲ پخش خواهد شد

شش فصل ابتدایی بازی تاج و تخت هرکدام ۱۰ قسمت داشتند، اما دو فصل پایانی این سریال مجموعا ۱۳ قسمت داشتند. تصمیم برای پایان دادن به بازی تاج و تخت بی‌تردید یکی از مخاطره‌انگیزترین تصمیمات شبکه‌ی موفق و نظام‌مند اچ‌بی‌او بوده است. نخست به این خاطر که کتاب‌های جرج آر. آر. مارتین هنوز پایان نیافته‌اند و نویسندگان سریال مجبور بودند تنها با دریافت مشاوره‌هایی از مارتین و براساس ذهن خودشان پایان‌بندی اثر را بنویسند. دوم اینکه افزایش سرسام‌آور تولید هر قسمت از این سریال در قیاس با فصل‌های ابتدایی کمی دست‌وبال سازندگان را بسته بود و با افزایش روزافزون طرفداران این مجموعه راضی کردن تمامی آن‌ها کاری دشوار بود.

مهم‌ترین انتقادی که به دو فصل پایانی این سریال وارد است، خیانت و عدم پایبندی آن به اصول شخصیت‌پردازی کلی مجموعه و قوس تغییر شخصیت‌ها است. طی قسمت پایانی سریال انگار نویسنده‌ها علاقه‌ی چندانی به شخصیت‌پردازی و نوشتن دیالوگ‌های پینگ پنگی و جذاب ندارند و تمام تمرکز آن‌ها روی به تصویر کشیدن نبردهای بزرگ بوده است که چندان در انجام این کار هم موفق نبوده‌اند.

دیوید بنیاف، خالق سریال بازی تاج و تخت در مصاحبه‌ی اخیر خود از دلایل پایان‌بندی سریع این مجموعه گفته است: «ما نمی‌خواستیم به سریالی تبدیل شویم که بیش از حد ادامه می‌یابد. موضوعی که در کتاب‌ها و سریال برای ما جذاب است، حس حرکت به سمت خلق چیزی است. اگر سعی می‌کردیم بازی تاج و تخت را به یک مجموعه‌ی فصلی تبدیل کنیم، آن موقع قوام و صلابت سریال از بین می‌رفت. ما می‌خواستیم به عطش افرادی که مدام به دنبال ادامه یافتن بازی تاج و تخت و تماشای قسمت‌های بیشتری از آن بودند، خاتمه دهیم. یک ضرب‌المثل در این‌باره وجود دارد که می‌گوید: «آن‌ها را همیشه ترک کن تا بیشتر خواستار تو شوند.» اما هنگامی که شما نمی‌خواهید دیگر آنجا باشید -به ساخت سریال ادامه دهید- همه چیز از هم می‌پاشد.»

بریان کاگمن، نویسنده‌ی کتاب درون بازی تاج و تخت اچ‌بی‌او نیز چندی پیش در این راستا بیان کرده بود کنار هم نگه داشتن بازیگران و ادامه دادن داستان بازی تاج و تخت به کاری مشکل و حتی ناممکن تبدیل شده بود. اینطور که پیداست به دلایل مختلف سازندگان بازی تاج و تخت از ادامه دادن این سریال خسته شده‌اند و مهم‌ترین دلیل پایان یافتن زود هنگام این مجموعه‌ی عظیم موضوعی غیر از این نیست.

