واکین فینیکس دو دهه بعد از گلادیاتور دوباره همکار ریدلی اسکات شد

دو دهه پس از «گلادیاتور» واکین فینیکس و ریدلی اسکات در فیلم «کوله‌پشتی» (Kitbag) با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا زندگی ناپلئون را به تصویر بکشند.

ریدلی اسکات قصد دارد یک خوانش شخصی و غیراقتباسی از زندگی ناپلئون بناپارت را براساس فیلمنامه‌ای از دیوید اسکارپا و با بازی واکین فینیکس بسازد. اسکارپا پیش از این فیلمنامه‌ی «تمام پول‌های دنیا» را برای اسکات نوشته است و فینیکس نیز قبل از این پروژه در فیلم موفق گلادیاتور با این کارگردان سرشناس همکاری داشته است. بنابر گزارش هالیوود ریپورتر اسکات این فیلم را برای شرکت فاکس قرن بیستم و دیزنی می‌سازد.

آدام درایور، لیدی گاگا، رابرت دنیرو و آل پاچینو در فیلم گوچی به کارگردانی ریدلی اسکات

اطلاعاتی از جزئیات فیلم کوله‌پشتی در دسترس نیست، اما اینطور که پیداست اسکات در این فیلم قصد دارد رشد سریع و ناگهانی ناپلئون تا رسیدن به مقام امپراتوری را به تصویر بکشد و تمرکز اصلی کوله‌پشتی روی نبردهای مهم و عظیم نخستین امپراتور فرانسه خواهد بود، اما اشارات کوچکی نیز به ماجرای عاشقانه‌ی ناپلئون با ژورفین در آن صورت می‌گیرد.

ریدلی اسکات علاوه‌بر این اثر، فیلم «گوچی» را هم در حال ساخت دارد که در آن به ماجراهای خانواده‌ی گوچی و پشت‌پرده‌ی دنیای مد و فشن می‌پردازد. از بازیگران این فیلم می‌توان به جک هیوستون، جرد لتو، رابرت دنیرو، آل پاچینو، آدام درایو، ریو کارنی و لیدی گاگا اشاره کرد.

واکین فینیکس سال گذشته به خاطر نقش‌آفرینی فوق‌العاده‌اش در فیلم «جوکر» موفق به دریافت جایزه‌ی اسکار و گلدن گلوب شد. به همین خاطر بسیاری از سینمادوستان نسبت به فیلم‌های بعدی او بسیار کنجکاو هستند و حضور وی در نقش ناپلئون و در فیلمی از ریدلی اسکات می‌تواند بسیار هیجان‌‌انگیز باشد. فینیکس همچنین در فیلم جدید مایک میلز با سرمایه‌گذاری کمپانی ای ۲۴ نیز بازی کرده است که فعلا زمان اکران و پخش آن مشخص نیست.

