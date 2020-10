مینی سریال دکستر با حضور مایکل سی هال ساخته خواهد شد

شبکه‌ی شوتایم با مینی سریال دکستر قصد دارد در سال ۲۰۲۱ باری دیگر شخصیت دکستر با بازی مایکل سی هال را به تلویزیون بازگرداند.

سریال دکستر در سال ۲۰۱۳ و پس از ۸ فصل خاتمه یافت، اما شبکه‌ی شوتایم قصد دارد این مجموعه‌ی محبوب را در قالب یک مینی سریال ۱۰ قسمتی احیا کند. مایکل سی هال قرار است برای بازی در نقش دکستر مورگان بازگردد و کلاید فیلیپس نیز به عنوان شورانر مینی سریال دکستر انتخاب شده است.

هنوز مشخص نیست این مینی سریال تا چه اندازه به مجموعه‌ی اصلی مرتبط است. سریال دکستر داستان یک تحلیل آثار پاشیدگی خون به اسم دکستر مورگان را روایت می‌کرد که همزمان با فعالیت در دایره‌ی جنایی پلیس میامی یک آدم‌کشی زنجیره‌ای هم بود و قاتلانی را که از شکاف‌های سیستم قانونی گریخته بودند، شکار می‌کرد. فصل اول این مجموعه بر اساس رمان دکستر رویاپردازی تاریک اثر جف لیندزی ساخته شد، اما فصل‌های بعدی آن توسط جمیز منوس جونیور به صورت اختصاصی برای سریال نوشته شدند.

گری لوین، مدیر بخش سرگرمی شبکه‌ی شوتایم پس از تایید ساخت مینی سریال دکستر اعلام کرده است که این شبکه تنها در صورتی حاضر می‌شد شخصیت منحصر به فرد خود را بازبینی کند که داستان خلاقانه و شایسته‌ای را برای این کار بیابد. حالا و با قصه‌ای که قرار است در این سریال محدود روایت شود، فرصت این کار پیش آمده است.

فصل ۱ تا ۴ دکستر توانست نظر مثبت بسیاری از سریال‌دوستان و منتقدان را جلب کند و جوایز متعددی از جمله دو جایزه‌ی گلدون گلوب برای مایکل سی هال و جان لیثگو به دست آورد. اما این مجموعه رفته رفته با جدا شدن کلاید فیلیپس از تیم تولیدش صلابت و کیفیت خود را از دست داد و فصل پایانی آن بسیار ضعیف و ناامید کننده بود. امتیاز قسمت پایانی فصل ۸ام در پایگاه آی‌ام‌دی‌بی ۴.۶ از ۱۰ است در حالی که قسمت آخر فصل نخست از نظر کاربران آی‌ام‌دی‌بی توانسته امتیاز ۹.۶ از ۱۰ را کسب کند.

