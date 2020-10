گل گدوت برای بازی در فیلم «زن شگفت‌انگیز» تنها ۳۰۰ هزار دلار دریافت کرده بود، اما دستمزد این بازیگر برای نقش‌آفرینی در فیلم «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» بیش از ۳۳ برابر شده است.

دستمزد پایین‌تر بازیگران زن در قیاس با مردان هم‌پیشه‌شان طی سال‌های اخیر موضوع داغ و مورد بحثی بوده است. هنگامی که در سال ۲۰۱۷ اعلام شد گل گدوت برای بازی در نقش زن شگفت‌انگیز تنها ۳۰۰ هزار دلار دریافت کرده است، بسیاری از سینمادوستان تعجب کردند. این فیلم به فروشی بالغ‌بر ۸۲۱ میلیون دلار دست یافت و گدوت به واسطه‌ی بازی خوب و مناسبی که داشت یکی از ارکان موفقیت آن بود و به یکی از چهره‌های محبوب و سرشناس دنیای فیلم‌های ابرقهرمانی تبدیل شد. حالا مشخص شده است دستمزد این ستاره‌ی سی‌وپنج ساله برای حضور در زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ به ۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

۱۲ فیلم اکشن و علمی‌-تخیلی جذاب برای طرفداران فیلم ماتریکس

مجله‌ی ونتی فر در گزارش جدید خود پیرامون دستمزد گل گدوت آورده با اینکه حقوق این بازیگر آینده‌دار در فیلم جدید پتی جنکینز معقول‌تر شده است، اما همچنان دستمزد گدوت کم‌تر از بازیگران مرد نقش اول فیلم‌های اکشن و ابرقهرمانی است که نشان می‌دهد در هالیوود نیز مانند سایر کسب‌وکارها شکاف حقوق و دستمزد براساس جنسیت بسیار زیاد است.

پتی جنکینز در گفت‌وگوی خود با ونتی فر اعلام کرده است: «گل گدوت کسی است که تمرکز خود را روی ارائه یک شخصیت خوب قرار می‌دهد و این یک ویژگی استثنایی است. او به دنبال شکوه و شهرت نیست و همیشه می‌پرسد که با این -فیلم- چه کاری می‌توانیم انجام دهیم که برای دنیا مفید باشد؟»

فیلم زن شگفت‌‌انگیز ۱۹۸۴ برای اکران در ۵ دی (۲۵ دسامبر) برنامه‌ریزی شده است. زن شگفت‌انگیز علاوه‌بر فروش خوب در گیشه توانست نظر مثبت جمعی از منتقدین را هم به دست آورد. این فیلم در سال ۲۰۱۸ در میان ۱۰ فیلم برتر سال بنیاد فیلم آمریکا قرار گرفت و در تعدادی از جشنواره‌های سینمایی درجه دوم نیز مورد تحسین قرار گرفت.

منبع: IndieWire

The post دستمزد گل گدوت برای زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ به شکل شگفت‌انگیزی افزایش یافت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala