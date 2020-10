پیش از انگاشته نولان این ۶ فیلم را ببینید

فیلم سینمایی «انگاشته» (Tenet) ساخته کریستوفر نولان یکی از مهم‌ترین آثار سال ۲۰۲۰ است که بسیاری از هواداران این کارگردان را در ماه‌های گذشته در انتظار نگه داشته بود.

گرچه فیلم نولان به دلیل بحران همه‌گیری بیماری کرونا نتوانست آنطور که باید از نظر تجاری بدرخشد و در میان منتقدان نیز با تحسین یک‌دست مواجه نشد (رضایت حدودا ۷۰ درصدی) اما می‌توان ادعا کرد عموم منتقدان و مخاطبان قبول دارند که باید انگاشته نولان را دید و جهانش را تجربه کرد.

این تریلر جاسوسی که با بودجه کلان ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شد پیش از اکران چندین‌بار به تاخیر افتاد و در نهایت مهم‌ترین بلاک‌باستری بود که از زمان تعطیلی سینماها تا به امروز اکران شده است.

در انگاشته جان دیوید واشنگتن نقش یکی از جاسوس‌های سازمان CIA را بازی می‌کند که وارد یک موسسه مخفی می‌شود و در عملیاتی برای متوقف کردن یک شرور ثروتمند و قدرتمند روسی شرکت می‌کند؛ این فرد شرور قصد نابودکردن جهان را دارد.

شاید تا اینجای کار همه‌چیز عادی به نظر برسد و خیال کنید با یک فیلم جاسوسی معمولی مواجه خواهید شد اما این فقط نیمی از ماجرا است. نیروی شروری که قهرمانان فیلم قرار است جلویش را بگیرند می‌تواند به نوعی با آینده ارتباط برقرار کرده و زمان را معکوس کند. به این ترتیب مقابله با این بحران جهانی باید از نظر زمانی در مسیرهای روبه‌جلو و روبه‌عقب شکل بگیرد و حرکت در زمان هم بخش مهمی از ماجرا است.

از طریق سرقت‌هایی حیرت‌انگیز و افسون‌گری‌های تکنیکی شگفت‌انگیز و هم‌زمان گیج‌کننده، نولان فیلمی ساخته که هوادارانش نباید دیدن آن را از دست بدهند؛ ترکیبی از مفاهیم مورد علاقه نولان در کنار صحنه‌های اکشن تماشایی.

اما پیش از دیدن فیلم جدید نولان برای آنکه حال و هوای مناسب با این اثر را پیدا کنیم و بتوانیم به میزان کافی در اثر جدید نولان غوطه‌ور شویم بد نیست به تماشای ۶ فیلم بنشینیم که در ادامه قصد معرفی‌شان را داریم.

۱- وضعیت رفع خطر (Fail-Safe)

کارگردان: سیدنی لومت

این اثر کلاسیک مربوط به جنگ سرد درباره یک بمب‌افکن آمریکایی است که وظیفه دارد یک بمب اتمی را روی شهر مسکو بیاندازد.

در واقع فیلم «وضعیت رفع خطر» نشان می‌دهد چطور تنش‌های ناشی از جنگ سرد میان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده شرایط را به سوی یک حمله اتمی پیشدستانه هدایت می‌کند؛ حمله‌ای که در آن یک قدرت اتمی با نابودکردن قدرت اتمی کشور مقابل باعث شکست آن کشور ‌شود.

فیلم‌نامه پرجزییات و پیچیده والتر برنشتاین و پیتر جرج در فیلم وضعیت رفع خطر، خود را در بخش‌هایی از فیلم انگاشته بویژه قسمت‌هایی که رابرت پتینسون در آن حضور دارد، به خوبی نشان می‌دهد. در عین حال مکانیزم‌های به‌کاررفته در طرح داستانی فیلم هم بخشی از مکانیزم‌های فیلم‌نامه‌های آثار جنگ سرد است، گرچه زمان بیشتر از مکان در فیلم نولان اهمیت یافته است.

۲- ۱۲ میمون (۱۲ Monkeys)

کارگردان: تری گیلیام

فیلم تیزهوشانه و گیج‌کننده تری گیلیام زرق و برق فریبنده انگاشته را ندارد اما ساختار تودرتویش شباهت‌های واضحی با اثر نولان دارد.

در «۱۲ میمون» یک محکوم به نام جیمز کول به زمان گذشته بازگردانده می‌‍شود تا منشا ایجاد یک ویروس همه‌گیر را پیدا کند. وقایع عجیب و حیرت‌انگیزی که مخاطب در فیلم تجربه می‌کند لحظات تماشایی و تلخ‌وشیرینی را رقم می‌زند.

تری گیلیام فیلم‌نامه این اثر سینمایی را از فیلم کوتاه علمی-تخیلی معروف کریس مارکر تحت عنوان «اسکله» (La Jetée) اقتباس کرده است و فیلمی ساخته که احتمالا باید بهترین اثر کارنامه او و البته بروس ویلیس بازیگر نقش اصلی آن در نظر گرفته شود.

بداعت فیلم و پیچیدگی ساختاری آن باعث شده به اثری تبدیل شود که دیدنش پیش از فیلم انگاشته مناسب به نظر برسد.

۳- پی (Pi)

کارگردان: دارن آرونوفسکی

ماکس کوهن یک نابغه ریاضی در حوزه نظریه اعداد است که از مشکلات گسترده روانی رنج می‌برد. این ریاضی‌دان پارانویید معتقد است می‌شود هر چیزی در جهان را با اعداد توضیح داد و فهمید. کوهن تصمیم می‌گیرد از طریق نظریه اعداد بازار بورس را پیش‌بینی کند.

«پی» که اولین فیلم دارن آرونوفسکی است همچون انگاشته نولان سعی می‌کند با بررسی نظرات علمی موجود و کشاندن آن‌ها به قلمروی داستانی اثری سرگرم‌کننده و در عین حال پیچیده تولید کند.

۴- آغازگر (Primer)

کارگردان: شین کاروث

شین کاروث تهیه‌کننده، کارگردان و بازیگر فیلم سینمایی «آغازگر» با این اثر سینمایی توجه بسیاری از مخاطبان را به خود جلب کرد؛ یک اثر علمی-تخیلی کم‌بودجه درباره دو کارآفرین حوزه تکنولوژی که در گاراژ خانه‌شان یک دستگاه سفر در زمان را اختراع می‌کنند.

فیلم «آغازگر» را باید گیج‌کننده‌ترین اثر این لیست نامید. کارگردان که خود یک برنامه‌نویس و تحصیل‌کرده رشته ریاضیات است با پیش‌زمینه دانشی که دارد با مخاطب بازی کرده و چشم‌انداز اثر را دوباره و چندباره تغییر می‌دهد؛ در واقع گویا با نولانی روبرو شده‌ باشیم که می‌خواهد با بودجه‌ای بسیار اندک فیلمش را بسازد.

در عین حال فیلم آغازگر به خوبی نشان می‌دهد که چگونه دستکاری زمان می‌تواند تبعات بسیار خطرناکی را به دنبال داشته باشد؛ چیزی که در فیلم انگاشته هم آن را به شکل دیگری می‌بینیم.

۵- اسکای‌فال (Skyfall)

کارگردان: سام مندس

در نگاهی گسترده طرح کلی داستانی فیلم انگاشته درباره یک جاسوس برجسته که قصد دارد جهان را از دست قدرت‌هایی شرور نجات دهد قالب کلی تمام فیلم‌های منتشر شده در مجموعه جیمز باند بوده است.

اما در میان این آثار فیلم سینمایی اسکای‌فال اثری است که می‌توان آن را تا حد بیشتری با انگاشته مقایسه کرد. اشارات خشک اما واجد طنز هوشمندانه دنیل کریگ را می‌توان با رفتار جان دیوید واشنگتن مقایسه کرد؛ فیلم‌برداری زیبا و پرظرافت راجر دیکینز در اسکای‌فال را می‌توان نزدیک به کیفیت کار فیلم‌بردار آثار نولان یعنی هویته ون هویتما ارزیابی کرد و در کنار همه این‌ها صحنه‌های اکشن سطح‌بالا و تماشایی هر دو فیلم نیز به یکدیگر شباهت دارند. به این ترتیب دیدن اسکای‌فال هم می‌تواند تا حدودی مخاطب را برای دیدن فیلم نولان آماده کند.

۶- مأموریت: غیرممکن-فال‌اوت (Mission: Impossible – Fallout‎)

کارگردان: کریستوفر مک‌کوری

«ماموریت: غیرممکن – فال‌اوت» یک اکشن جاسوسی است که بد نیست به عنوان آخرین فیلم این لیست مد نظر مخاطبان انگاشته قرار گیرد.

وقتی از یک بلاک‌باستر اکشن با صحنه‌هایی نفس‌گیر و خطرات مداوم در کمین حرف می‌زنیم به یاد ماموریت غیرممکن می‌افتیم.

ششمین فیلم از مجموعه فیلم‌های ماموریت غیرممکن تلاش ایتن هانت برای یافتن سه کلاهک پلوتونیم را نشان می‌دهد؛ تلاشی که همانند فیلم انگاشته با فرایندهای پیچیده سرقت همراه است.

در عین حال همچون فیلم انگاشته، در فال‌اوت نیز جهان در معرض تهدیدی بزرگ قرار گرفته است؛ خطر همواره حضور خود را به رخ می‌کشد و زمان بسیار اندک است.

شخصیت منفی فیلم یعنی سالامون لین یک تروریست مخوف و یک خودشیفته روان‌پریش است؛ یک شرور کلاسیک که وحشیگری خود را در سطوح خرد و کلان به نمایش می‌گذارد. در این زمینه هم می‌توان بی‌رحمی و شرارت لین را با شرارت سیتور شخصیت منفی فیلم انگاشته مقایسه کرد و به شباهت‌های بیشتر دو فیلم پی برد.

نقدهای فیلم جدید نولان منتشر شد؛ جلوه‌های بصری تأثیرگذار، فیلم‌نامه‌ی ناامیدکننده

The post پیش از انگاشته نولان این ۶ فیلم را ببینید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala