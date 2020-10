فیلم «یک دور دیگر» (Drunk) به کارگردانی توماس وینتربرگ و با بازی مدس میکلسن توانست جایزه‌ی بزرگ جشنواره‌ی فیلم لندن ۲۰۲۰ را از آن خود کند.

جشنواره‌ی فیلم لندن یکی از پنج رویداد مهم سالیانه‌ی سینمایی اروپا است و هرساله فیلم‌های تراز اول و قابل و توجه‌ای طی چند روز برای کسب جوایز این جشنواره با یکدیگر رقابت می‌کنند. جشنواره‌ی امسال تحت تاثیر شیوع کروناویرس کمی فشرده‌تر و به صورت نیمه حضوری برگزار شد، اما با این وجود آثار مهم و قابل توجه‌ای همچون انیمیشن «روح» از پیکسار، یک دور دیگر از توماس وینتربرگ، «آمونیت» از فرنسز لی و یا «سرزمین خانه به دوش‌» از کلویی ژائو که توانست شیر طلایی جشنواره‌ی ونیز را تصاحب کند در جشن سینمایی انگلیسی‌ها روی پرده رفتند.

فیلم یک دور دیگر؛ یکی از بهترین فیلم‌های وینتربرگ تاکنون

فیلم یک دور دیگر به عنوان بهترین فیلم حاضر در جشنواره‌ی فیلم لندن ۲۰۲۰ انتخاب شده و جایزه‌ی بهترین فیلم مستند نیز به «نقاش و دزد» ساخته‌ی بنجامین ری رسیده است. جوایز بهترین فیلم کوتاه و بهترین فیلم واقعیت مجازی نیز به ترتیب به فیلم‌های «شاتل کاک» به کارگردانی تامی گیلارد و «از دست دادن پایان» به کارگردانی آنا وست و دیوید کالانان تعلق گرفته است. همچنین مسئولین برگزاری این جشنواره‌ی سینمایی کتی بردی را به خاطر نخستین فیلمش، «آتش وحشی»، به عنوان استعداد بین‌المللی آینده‌دار انتخاب کرده‌اند.

برندگان جوایز اصلی این دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم لندن توسط تماشاگران انتخاب شدند و به همین خاطر توماس وینتربرگ در پیام خود پس از برگزیده شدن اثر جدیدش به عنوان بهترین فیلم این رویداد اینچنین ابراز شادمانی کرده است: «ما از مخاطبین جشنواره‌ی فیلم لندن به خاطر این جایزه بسیار تشکر می‌کنیم. بسیار مفتخریم که این جایزه را از سینمادوستان انگلیسی دریافت کردیم. این افتخار بزرگی است و ما بسیار ناراحتیم که نمی‌توانیم در آنجا حضور داشته باشیم.»

در این رویداد سینمایی ۴ فیلم از سینمای ایران هم حضور داشتند که به توفیق چندانی دست نیافتند. «خط فرضی» به کارگردانی و نویسندگی فرنوش صمدی، «شطرنج باد» ساخته‌ی محمد رضا اصلانی و فیلم‌های کوتاه «شاهد» ساخته‌ی علی عسگری محصول ایران و بریتانیا و «آشو» ساخته‌ی جعفر نجفی به‌عنوان نمایندگان سینمای ایران در این جشنواره حضور داشتند.

داستان فیلم یک دور دیگر درباره‌ی چهار معلم میانسال است که قصد دارند زندگی جدیدی را آغاز کنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند روزانه مقدار معینی الکل مصرف کنند؛ زیرا معتقدند مقداری الکل می‌تواند رنگ و بوی تازه‌ای به زندگی روزمره‌ی آن‌ها ببخشد، اما این تصمیم باعث می‌شود تمام زندگی حرفه‌ای‌شان زیر و رو شود. اغلب منتقدان بازی مدس میکلسن در این فیلم را ستوده‌اند و به طور کلی یک دور دیگر را اثری اصلاح‌طلبانه و انسان‌دوستانه خوانده‌اند.

منبع: Variety

The post برندگان جشنواره‌ی فیلم لندن ۲۰۲۰ مشخص شدند؛ درخشش اثر جدید وینتربرگ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala