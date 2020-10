تصور اینکه سوپراستارهایی مانند لئوناردو دی‌کاپریو پیش از مشهور و محبوب شدن چگونه بوده‌اند کمی سخت است. این بازیگر با استعداد چهل‌وپنج ساله در گفت‌وگویی اعلام کرده به هنگام نخستین دیدارش با مارتین اسکورسیزی از شدت هیجان توان صحبت کردن نداشته است.

شاید این روزها به لطف فضای مجازی و ارتباط بیشتر عموم مردم با افراد سرشناس، مواجه با این اشخاص در محیط‌های عمومی امری عادی و فاقد جذابیت باشد، اما تا چند سال قبل چنین نبود. تصور نخستین مواجه‌ی یک بازیگر جوان با کارگردانی بزرگ و سرشناس بسیار جالب است؛ زیرا در این دیدارها اغلب جوان‌ها دچار دستپاچگی و استرس می‌شوند و اینطور که پیداست لئوناردو دی‌کاپریو هم از این قاعده مستثنی نیست. دی‌کاپریو در گفت‌وگوی اخیر خود اعلام کرده است نخستین برخوردش با مارتین اسکورسیزی در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی آنقدر برای او تکان دهنده بوده که توان صحبت کردن را از دست داده است!

دی‌کاپریو در مصاحبه با هالیوود ریپورتر خاطره‌ی اولین دیدارش با اسکورسیزی را اینگونه بیان کرده است: «آن زمان من ۱۸ سال داشتم و تازه فیلم «چه چیزی گیلبرت گریپ را آزار می‌دهد؟» را بازی کرده بودم. در یکی از بارهای پایین شهر به سرعت با اسکورسیزی برخورد کردم و پس از اینکه او را شناختم، فلج (بی‌حس) شدم. من فقط آنجا ایستادم و بعد اسکورسیزی به من گفت: «عزیزم، فیلم تو را دیدم، تو در آن فیلم کار بزرگی کردی. کارت را ادامه بده، ادامه بده. در آن لحظات من چیزی نگفتم و ساکت بودم.»

این بازیگر برنده‌ی اسکار در ادامه‌ی صحبت‌های خود آورده است که دلیل اصلی شوکه شدن او دیده شدن فیلم‌هایش توسط کارگردان بزرگی همچون اسکورسیزی بوده است. دی‌کاپریو در این‌باره گفته است: «من در آن زمان فقط دو فیلم، یعنی «زندگی این پسر» و چه چیزی گیلبرت گریپ را آزار می‌دهد؟ را بازی کرده بودم و واقعه شوکه کننده بود که او من و این فیلم‌ها را دیده بود.»

جالب اینجاست که اسکورسیزی این برخورد را اصلا به یاد نمی‌آورد! او که در این گفت‌وگو با دی‌کاپریو همراه بود، می‌گوید: «من چنین دیداری را به یاد نمی‌آورم. اما به خاطر دارم که آن فیلم‌ها را دیده باشم. در ذهن من نخستین دیدارمان به زمان فیلم‌برداری فیلم «احیای مردگان» و برای همکاری در فیلم «دارودسته‌های نیویورکی» بازمی‌گردد.»

دی کاپریو تا به امروز نامزد دریافت ۱۶۱ جایزه شده که ۵۴ مورد از آن‌ها را تصاحب کرده است. او جایزه‌ی بهترین بازیگر اسکار، گلدن گلوب، بفتا و انجمن بازیگران فیلم آمریکا را در کارنامه دارد. مارتین اسکورسیزی نیز تا به امروز تمام جوایز معتبر و تراز اول بین‌المللی برای یک کارگردان از جمله جایزه‌ی اسکار، گلدن گلوب و نخل طلای جشنواره‌ی کن را از آن خود کرده است.

