مهران مدیری، امیر آقایی و سارا بهرامی به فیلم کیمیایی پیوستند

مسعود کیمیایی قصد دارد فیلم «خائن‌کشی» را با ترکیب بازیگران متفاوتی نسبت به فیلم‌های پیشین خود جلوی دوربین ببرد و تا به امروز مهران مدیری، امیر آقایی و سارا بهرامی به این فیلم پیوسته‌اند.

چند ماه قبل اخباری منتشر شد که نشان می‌داد دست مسعود کیمیایی در انتخاب بازیگران فیلم «خون شد» چندان باز نبوده و این کارگردان هفتاد و نه ساله برای اغلب نقش‌ها مجبور شده است به بازیگرانی غیر از افراد مد نظرش رضایت دهد. اما اینطور که پیداست ماجرا برای خائن‌کشی چنین نیست و کیمیایی در ۳۰امین فیلمش می‌تواند با بازیگران باب میل خود همکاری کند. مهران مدیری، امیر آقایی و سارا بهرامی به خائن‌کشی پیوسته‌اند و طی هفته‌های آتی نیز از سایر بازیگران این فیلم رونمایی خواهد شد.

مسعود کیمیایی در فیلم خائن‌کشی به سراغ مشهورترین سارق تاریخ ایران می‌رود

ساارا بهرامی، امیر آقایی و مهران مدیری تا به امروز همکاری با کیمیایی نداشته‌اند و فیلم خائن‌کشی نخستین باری است که این بازیگران جلوی دوربین کارگردان «قیصر» و «گوزن‌ها» می‌روند.

خائن‌کشی هم مانند اغلب آثار کیمیایی فیلمی مبتنی‌بر انتقام، حفظ بنیان خانواده و غیرت به تعبیر این کارگردان است. در اواخر دهه‌ی ۱۳۲۰ شمسی مهدی نظری، هوشنگ مجتبایی و مهدی بلیغ به‌عنوان سه سارق سرشناس و بدنام آن روزهای تهران تصمیم می‌گیرند تا تیم سرقتی تشکیل دهند و دست به انجام فعالیت‌هایی خلاف قانون بزنند. این سه نفر با یکدیگر عهد می‌بندند که اگر یکی از آن‌ها به دام پلیس افتاد دو تن دیگر برای رهایی او تلاش کنند. اما پس از اینکه بلیغ طی یک سرقت دستگیر می‌شود، نظری و مجتبایی نه‌تنها تلاشی برای رهایی او انجام نمی‌دهند بلکه همسر بلیغ را هم فریب می‌دهند تا یک خیانت‌کاری زناشویی هم در زندگی او رقم بخورد. این تمام ماجرا نیست و بلیغ پس از رهایی از زندان به دنبال انتقام می‌رود و مهدی نظری را به قتل می‌رساند.

فیلم خون شد به عنوان جدیدترین ساخته‌ی کیمیایی و با بازی سعید آقاخانی، سیامک صفری و لیلا زارع در سی و هشتمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر حضور داشت، ولی تنها در دو بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن و بهترین چهره‌پردازی نامزد سیمرغ بلورین شد و به توفیق خاصی دست نیافت. روز گذشته برخی منابع خبر از اکران این فیلم در آبان‌ماه دادند، اما صادق رنجکشان سرمایه‌گذار خون شد در مصاحبه با خبرگزاری مهر اعلام کرده است فعلا برنامه‌ای برای نمایش عمومی این فیلم ندارند.

تهیه‌کنندگی فیلم خائن‌کشی برعهده‌ی علی اوجی است و قرار است این فیلم برای نمایش در جشنواره‌ی فجر امسال آماده شود.

The post مهران مدیری، امیر آقایی و سارا بهرامی به فیلم کیمیایی پیوستند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala