در شرایطی که سالن‌های سینما برای بقایشان تلاش می‌کنند فیلم «دزد صادق» که تازه اکران شده توانست هم فیلم «جنگ با پدربزرگ» و هم «انگاشته» نولان را از صدر باکس آفیس هفته پایین بکشد و خودش صدرنشین شود.

فیلم «دزد صادق» ساخته‌ی مارک ویلیامز است و این دومین فیلم بلندش بعد از «مرد خانواده» (محصول ۲۰۱۶) محسوب می‌شود. ویلیامز بیشتر به عنوان تهیه‌کننده‌ی تلویزیونی در طول این سال‌ها مطرح بوده است. فیلم اولش با بازی جرارد باتلر درام ضعیفی بود و «دزد صادق» که یک اکشن جنایی است هر چند نتوانسته منتقدان را چندان راضی کند اما به نسبت فیلم قبلی یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.

فیلم «دزد صادق» سینماهای آیمکس را هم بازگشایی کرده است. فیلمی که به لحاظ قصه گویا خیلی آشناست و همین منتقدان را کمی دلزده کرده است.

تام با بازی لیام نیسن دزدی است که سال‌ها دوروبر بوستون گشته و حالا دیگر در زمینه‌ی دزدی استادی شده است! اون با آنی ملاقات می‌کند که فارغ‌التحصیل روانشناسی است. تام عاشق آنی می‌شود و به خاطر او تغییر می‌کند. یک سال از رابطه‌ی آن‌ها می‌گذرد و تام می‌خواهد خودش را به پلیس معرفی کند تا دوره‌ی محکومیتش کوتاه شود. پلیس‌ها اول باور نمی‌کنند که او همان دزد معروف است. موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که پلیس‌ها با دیدن جعبه‌های پول وسوسه می‌شوند تام را بکشند و پول‌ها را برای خودشان بردارند.

امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۴۵ از ۱۰۰ است. منتقدان متوجه شدند که قصد کارگردان احتمالا این بوده که لیام نیسن را برای یک نقش اکشن دیگر به جز فیلم‌های «taken» به سینما برگرداند اما متاسفانه فیلم قصه‌ای ندارد که قهرمان برای مخاطب بسازد. منتقد ورایتی گفته است که فیلم مو به مو از روی راهنمای ساخت اکشن کپی‌برداری شده و هر چند نکته‌های خوبی هم دارد اما این قابل پیش‌بینی‌ بودنش آزاردهنده است. کاراکترهایش هم عجیب و غریب هستند.

در رتبه‌ی دوم جدول کمدی خانوادگی «جنگ با پدربزرگ» قرار دارد که هفته‌ی گذشته اکران شد و یک هفته هم صدرنشین بود. فیلم اقتباسی از کتابی به همین نام است و نکته‌ی مهمش بازی رابرت دنیرو، بازیگر کهنه‌کار سینما در آن است. با حضور کریستوفر واکن و اوما تورمن به نظر می‌رسد گروه بازیگران فیلم خیلی قوی هستند.

فیلم داستان مردی به نام اد است که به تازگی همسرش را از دست داده. یک روز تصادفی موقع خروج از مغازه‌ی خواروبار فروشی چون چیزی را حساب نکرده دزدگیر به صدا درمی‌آید و او را دستگیر می‌کنند. این اتفاق که می‌افتد دخترش سالی که مدت‌هاست می‌خواهد پدر را قانع کند به خانه‌ی او برود مصمم‌تر می‌شود. او اتاق پسرش پیتر را برای پدرش آماده می‌کند و به همین دلیل پیتر دل خوشی از آمدن پدربزرگش ندارد. روز اول اد تمام وقتش را در اتاقش می‌گذراند و به این ترتیب پیتر به او اعلام جنگ می‌کند. جنگی میان نوه و پدربزرگ درمی‌گیرد که قرار نیست هیچ‌کس دیگری از آن باخبر شود.

تیم هیل خالق یکی از شخصیت‌های مهم کارتونی سال‌های اخیر یعنی باب اسفنجی است و به ساختن فیلم‌های مربوط به کودکان علاقه دارد. اما جالب است که فیلمنامه‌ی «جنگ با پدربزرگ» را خودش ننوشته است.

فیلم علی‌رغم فروش قابل قبولش اثر ضعیفی از کار درآمده است و منتقدان در سایت متاکریتیک به آن امتیاز ۳۴ از ۱۰۰ را داده‌اند. آن‌ها می‌گویند: «فیلم اول کار به اندازه بامزه است اما بعد مسیرش را به کلی اشتباه می‌رود. سوالات زیادی برای تماشاگر پیش می‌آید که گروه بااستعداد بازیگران فیلم واقعا موقع قبول بازی در آن چه فکری می‌کرده‌اند. فیلم البته در ادامه باز هم گاهی اوقات نکته‌های خنده‌داری دارد. شاید تئوری جنگ یک مرد مسن و یک کودک روی کاغذ جواب بدهد اما در عمل به پیرنگ‌های بیشتری برای ساختن یک فیلم متقاعدکننده نیاز دارید.»

رتبه‌ی سوم جدول در اختیار فیلم «انگاشته» کریستوفر نولان است که به نظر می‌رسد قربانی اکران سینماها در ایام کرونا شده. این یک فیلم جاسوسی و علمی-تخیلی با بازی رابرت پتینسون و جان دیوید واشنگتن است. نوشتن فیلمنامه‌ی فیلم «انگاشته» پنج سال طول کشید اما ایده‌اش را نولان برای یک دهه در ذهنش داشت.

فیلم داستان یک مامور بی‌نام سیا را روایت می‌کند که در کیف با لباس مبدل مشغول انجام عملیاتی است و توسط نیروهای روس دزدیده و شکنجه می‌شود. ویکتور که رئیس اوست بعدتر توضیح می‌دهد که هدف اصلی این عملیات برای یک ساختار مخفی به نام «انگاشته» است. در واقع دو جاسوس بین‌المللی باید برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم درگیر توطئه‌هایی می‌شوند. یکی از فناوری‌هایی که با آن برخورد می‌کنند امکان وارونگی زمان را به بشر می‌دهد.

امتیاز منتقدان به فیلم در سایت متاکریتیک ۶۹ از ۱۰۰ است. منتقد ورایتی درباره‌ی فیلم نوشته است: «این فیلمی است بزرگ به شکل بی‌رحمانه‌ای زیبا و فوق‌العاده لذت‌بخش که برای مخاطبان مدت‌ها محروم‌مانده از چنین محصولی نوعی خاصیت رهایی‌بخش دارد. انگاشته بیشتر از آنکه اثری پیچیده و عمیق باشد به‌عنوان یک فیلم بزرگ و وسیع باید در نظر گرفته شود. فیلم از نظر فرمی هم از آن میزان که حدس می‌زنید خطی‌تر است. دقت ناب نولان در زیبایی‌شناسی اکشن اثر آن‌قدر جذاب است که پارادوکس‌ها و رشته‌های انحرافی درون فیلم‌نامه را جبران کند یا شاید به‌سادگی تأکید دارد که اصلا جزئیات داستان آن‌قدرها هم مهم نیستند.»

در رتبه‌ی چهارم باکس آفیس یک فیلم قدیمی را داریم که تازه این هفته دوباره اکران شده است. با توجه به اینکه کمتر از دو هفته تا رسیدن هالووین مانده سینماها از حالا شروع به اکران فیلم‌هایی برای تعطیلات هالووین کرده‌اند. فیلم «کابوس پیش از کریسمس» ساخته‌ی هنری سلیک برمبنای داستان و کاراکترهایی که تیم برتون طراحی کرده یکی از موفق‌ترین آثار هالووین است. فیلم سال ۱۹۹۳ ساخته شد و داستان جک اسکلتی پادشاه شهر هالووین را روایت می‌کند که متوجه می‌شود شهری به نام کریسمس هم وجود دارد. او می‌خواهد کریسمس را بدزدد و به هالووین بیاورد اما این کار سردرگمی‌های زیادی را در پی دارد.

امتیاز این انیمیشن دوست‌داشتنی در سایت متاکریتیک ۸۲ از ۱۰۰ است. منتقدان معتقدند که این فیلمی برای همه‌ی سنین است و زمان ساخته شدنش هم گام بزرگی برای استاپ موشن به شمار می‌رفته که به شکلی مبهوت‌کننده از آن استفاده شده است و هم داستان برتون پر از کشش و جذابیت است. انگار برتون توانسته ذهن عجیب و غریب خودش را در دنیای دیزنی بگذارد.

فیلم دیگری که برای هالووین اکران شده «شعبده‌بازی» ساخته‌ی کنی اورتگا محصول همان سال ۱۹۹۳ است که البته این یکی انیمیشن نیست و موفقیتش هم به اندازه‌ی «کابوس پیش از کریسمس» نبوده است. داستان سه جادوگر که در قرن هفدهم اعدام شده‌اند اما روح‌شان هر سال یک‌شب در خانه‌شان پدیدار می‌شود.

«دو قلب» فیلم جدید دیگری است که این هفته به جدول فروش پیوسته است. درام رومانتیکی که کارگردان ناشناسی به نام لانس هول آن را ساخته و بازیگران ناشناسی هم در آن بازی می‌کنند. این درام رومانتیک داستان دو زوج است که در دهه‌های مختلف در نقاط مختلفی از جهان زندگی می‌کردند و پیوندی پنهان بین آن‌ها برقرار بود که کم‌کم آن‌ها را به هم می‌رساند.

فیلم ضعیفی است که امتیاز متاکریتیک آن ۲۹ از ۱۰۰ است و منتقدان می‌گویند درامی شبیه خود سال ۲۰۲۰ است. امیدوارکننده شروع می‌شود اما در ادامه به دیوانگی منتهی می‌شود.

داستانی درباره‌ی فداکاری و شانس و اقبال خوب که چندان به سینما شباهتی ندارد و بیشتر شبیه موتوری برای بازاریابی عمل می‌کند. دو داستان عاشقانه که اگر آن‌ها را روی هم بگذارید ارزش‌شان به اندازه‌ی یک قصه هم نمی‌شود.

فیلم ابرقهرمانی نوجوانانه‌ی «جهش یافته‌های جدید» در هشتمین هفته‌ی اکرانش همچنان توانسته در باکس آفیس جایگاه خودش را حفظ کند. فیلمی که جاش بون آن را ساخته و میسی ویلیامز ستاره‌ی سریال «بازی تاج و تخت» در نقش آریا استارک هم در آن بازی می‌کند.

داستان پنج نوجوانی که ناگهان توسط دکتر یک بیمارستان متوجه می‌شوند توانایی‌های فرازمینی دارند. دکتر آن‌ها را به هم معرفی می‌کند و به کمک یکدیگر از بیمارستان فرار می‌کنند تا با گذشته‌های سیاهشان روبه‌رو شوند. امتیاز متاکریتیک فیلم ۴۳ از ۱۰۰ است. به گفته‌ی منتقدان هدف جاش بون این بوده که از تله‌های معمول کمیک بوک‌ها فرار کند و «جهش یافته‌های جدید» را تبدیل به یک فیلم ترسناک کند اما هر چند در قسمت اول هدفش موفق شده در دومی شکست خورده. فیلم نه ترسناک است و نه حتی قهرمان ویژه‌ای دارد.

رتبه‌ی هشتم جدول در اختیار فیلم «نامتعادل» با بازی راسل کروست که در این ده هفته‌ی اکرانش زیاد درباره‌اش نوشته‌ایم. فیلمی که منتقدان چندان دوستش ندارند و ماجرای مردی روان‌پریش است که زنی را تعقیب می‌کند و برای او رعب و وحشت ایجاد می‌کند. درک بورته کارگردان آلمانی فیلم را ساخته و امتیاز آن در سایت متاکریتیک ۴۰ از ۱۰۰ است.

این هفته یک فیلم محصول ۲۰۲۰ تازه‌وارد هم داریم. فیلم «عشق و هیولاها» کمدی ماجراجویانه‌ی ساخته‌ی مایکل ماتیوز با بازی چند بازیگر نوجوان ناشناخته این هفته روی پرده رفت و توانست با فروش ۳۰۰ هزار دلاری خودش را در جدول فروش جای دهد.

فیلم در جهانی روایت می‌شود که در آن هیولاها حکمفرمایی می‌کنند و جوئل متوجه می‌شود که دوست دخترش در فاصله‌ی ۸۰ مایلی اوست. جوئل برای اینکه دست به این سفر خطرناک بزند با قهرمان درون خودش مواجه می‌شود که بتواند کنار دختری قرار بگیرد که دوستش دارد.

امتیاز متاکریتیک فیلم ۵۹ از ۱۰۰ است که متوسط محسوب می‌شود و به نسبت بقیه‌ی فیلم‌های باکس آفیس می‌شود گفت که منتقدان روی خوشتری به آن نشان داده‌اند. آن‌ها بازی بازیگر نقش اول را تحسین کرده‌اند و از انرژی فیلم و پیام آن درباره‌ی اینکه خودتان را جمع و جور کنید و سرنوشت‌تان را به دست بگیرید خوش‌شان آمده است.

کمدی «بچه کارآگاه» ساخته‌ی ایوان مورگان با بازی آدام برودی فیلم تحسین‌شده‌ی این هفته‌ی باکس آفیس است که در رتبه‌ی دهم جدول فروش قرار گرفته است. داستان کودکی که کارآگاه مشهوری بوده و حالا بزرگ شده و در ۳۲ سالگی بین روزهای دائم‌الخمری‌اش و روزهای دیگری که به حال خودش دل می‌سوزاند می‌خواهد همچنان همان معماهای پیچیده را حل کند. تا اینکه یک موکل ساده اولین پرونده‌ی بزرگسالانه‌اش را برایش می‌آورد و از او می‌خواهد کشف کند چه کسی دوست پسرش را با خشونت به قتل رسانده است.

امتیاز متاکریتیک فیلم ۷۲ از ۱۰۰ است. منتقد گاردین نوشته است: «در نئونوآر غیرمعمول ایوان مورگان فقط مظنون یا محرک نیست که حواس مخاطب را منحرف می‌کند بلکه کل ژانر است. فیلمی که شبیه یک بازی شطرنج است. فیلم شوخ‌طبعی مرگباری دارد و با سبکباری آغاز می‌شود اما کم‌کم وارد جهان‌های تاریکی می‌شود.»

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی دزد صادق

Honest Thief ۱ ۳.۷ ۳.۷ جنگ با پدربزرگ

war with grandpa ۲ ۲.۵ ۷.۳ انگاشته

Tenet ۷ ۱.۶ ۵۰.۶ کابوس پیش از کریسمس

The Nightmare Before Christmas ۱ ۱.۳ ۱.۳ شعبده‌بازی

Hocus Pocus ۳ ۰.۸ ۳.۸ دو قلب

۲ Hearts ۱ ۰.۵ ۰.۵ کوکو

Coco ۱۵۱ ۰٫۲ ۲۰۹٫۹ جهش‌یافته‌های جدید

The New Mutants ۸ ۰.۵ ۲۲.۷ نامتعادل

Unhinged ۱۰ ۰.۴ ۲۰ عشق و هیولاها

Monster Problems ۱ ۰.۳ ۰.۳ بچه کارآگاه

The Kid Detective ۱ ۰.۱ ۰.۱

*رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

