نتفلیکس گزارشی از پربیننده‌ترین آثار حاضر در این سرویس در تابستان ۲۰۲۰ منتشر کرده است تا بدانیم کدام سریال‌ها و فیلم‌های نتفلیکس در میان عامه‌ی مردم محبوب‌تر بوده‌اند.

طی ماه‌های اخیر با شیوع کروناویروس اغلب سینمادوستان ترجیح داده‌اند فیلم‌های مورد نظرشان را از طریق سرویس‌های اشتراک ویدیو و وی‌اودی‌ها تماشا کنند و به همین خاطر شاهد رشد چشمگیر تعداد مشترکان نتفلیکس، دیزنی پلاس، اپل تی‌وی و سایر سرویس‌های اینچنینی طی ۶ ماه گذشته در قیاس با مدت زمان مشابه در سال ۲۰۱۹ هستیم. حالا نتفلیکس لیست پربیننده‌ترین آثار خود طی ۳ ماه گذشته را منتشر کرده که نشان می‌دهد فیلم ابرقهرمان-فانتزی «نگهبانانی از دیرباز» با بازی شارلیز ترون بیش از هر اثر دیگری در این سرویس تماشا شده است. هرچند گزارش نتفلیکس جزئیاتی مانند مدت زمان تماشا، تعداد کاربرانی که فیلم‌ها را به صورت کامل مشاهده کرده‌اند و میزان رضایت آن‌ها را نشان نمی‌دهد، اما براساس همین داده‌های کلی نیز می‌توان به محبوب‌ترین فیلم‌های نتفلیکس از جولای تا اکتبر پی برد.

تماشای رایگان نتفلیکس ممکن شد

فیلم نگهبانانی از دیرباز در چهار هفته‌ی نخست پخش‌اش توانسته ۷۸ میلیون بیننده داشته باشد و در جایگاه نخست پربیننده‌ترین فیلم‌های نتفلیکس قرار بگیرد. این فیلم داستان گروهی ۴ نفره، متشکل از جنگجوهایی نامیرا و توانمند به رهبری اندروماش (شارلیز ترون) را به تصویر می‌کشد که از چند سده قبل برای دفاع از مردم رنج‌دیده‌ی زمین با انسان‌های شرور و تبهکار جنگیده‌اند. پس از این فیلم، «انولا هلمز» به نویسندگی جک تورن و کارگردانی هری بردبایر با بازی هنری کویل، سم کلفلین و میلی بابی براون با ۷۶ میلیون ببینده رتبه‌ی دوم پربیننده‌ترین فیلم‌های حاضر در نتفلیکس طی ۳ ماهه‌ی اخیر را از آن خود کرده است. در جایگاه سوم این فهرست نیز فیلم ابرقهرمانی «پروژه‌ی قدرت» به کارگردانی هنری جوست و آریل شالمن و با حضور جیمی فاکس، جوزف گوردون لویت و دومینیک فیش‌بک با ۷۵ میلیون بیننده قرار گرفته است.

فصل نخست سریال «رچد» با بازی سارا پلسون، فین ویتراک و سینتیا نیکسون توانسته با ۴۸ میلیون بیننده عنوان پربیننده‌ترین فصل جدید یک سریال در نتفلیکس بین ماه‌های جولای تا اکتبر را کسب کند. این سریال براساس رمان «دیوانه از قفس پرید» (پرواز بر فراز آشیانه فاخته) نوشته‌ی کن کیسی و با توجه به فیلم موفق میلوش فورمن با همین نام ساخته شده است و داستان درگیری‌های پرستاران سختگیر تیمارستان ایالتی به رهبری پرستار رچد و مک مورفی را روایت می‌کند. شایان به ذکر است مجموعه‌ی «کبرا کای» که براساس فیلم «بچه‌ی کاراته‌کار» ساخته شده، پس از پخش در نتفلیکس در ۴ هفته‌ی نخستش توسط بیش از ۵۰ میلیون خانواده دیده شده است، اما این سریال پیش از این از طریق یوتیوب پخش شده بود و با وجود اینکه پربیننده‌ترین سریال نتفلیکس طی ۳ ماهه‌ی اخیر به‌شمار می‌رود، اما پربیننده‌ترین سریال جدید پخش شده از نتفلیکس نیست.

سریال «آکادمی چتر» اثر جرارد وی و گبریل بو نیز توانسته مکان دوم فهرست پربیننده‌ترین سریال نتفلیکس بین ماه‌های جولای تا اکتبر را از آن خود کند. آکادمی چتر طی ۴ هفته‌ی نخست پخش خود توانسته ۴۳ میلیون بیننده داشته باشد. داستان سریال درباره‌ی خواهر و برادران یک خانواده است که همگی قدرت‌های فراطبیعی دارند و پس از مرگ پدرشان باید از راز مرگ او پرده بردارند. الن پیج، تام هاپر، رابرت شیهان، مری جی. بلایژ و کمرون بریتون بازیگران اصلی این مجموعه هستند.

از دیگر آثار پربیننده جدید حاضر در نتفلیکس طی این بازه‌ی زمانی می‌توان به فیلم کمدی رمانتیک «غرق بوسه ۲» با ۷۵ میلیون بیننده و مستند جنایی «قتل آمریکایی: خانواده‌ی همسایه» با ۵۲ میلیون بیننده اشاره کرد. «قتل آمریکایی: خانواده‌ی همسایه» یک فیلم مستند درباره‌ی قتل‌های خانوادگی واتس در سال ۲۰۱۸ است.

منبع: Gamespot

The post پربیننده‌ترین فیلم‌های نتفلیکس در تابستان ۲۰۲۰ مشخص شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala