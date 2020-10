شبکه‌ی اچ‌بی‌او قصد دارد براساس رمان جنایی «پسر» نوشته‌ی یو نسبو سریال «پسر» را به کارگردانی دنی ویلنوو و با همکاری جیک جیلنهال، لیزا جوی و جاناتان نولان بسازد.

یو نسبو نامی آشنا برای دوست‌داران رمان‌های جنایی و پلیسی است. نویسنده‌ی ۶۰ ساله‌ی نروژی که او را بیشتر به خاطر رمان‌های «آدم برفی»، «چاقو» و سری داستان‌های «هری هول» به خاطر می‌آوریم. حالا شبکه‌ی اچ‌بی‌او قصد دارد براساس رمان پسر از این نویسنده سریالی با همین نام با بازی جیک جیلنهال و کارگردانی دنی ویلنوو سریالی بسازد. تهیه‌کنندگی سریال پسر به لیزا جوی و جاناتان نولان سپرده شده است و جیک جیلنهال علاوه‌بر تیم بازیگری در مسند تهیه‌کنندگی اجرایی نیز با اچ‌بی‌او همکاری می‌کند. لنوری زیون به عنوان نویسنده‌ی اصلی سریال انتخاب شده است؛ همچنین نولان و جوی در نوشتن فیلمنامه هم تیم نویسندگی را همراهی خواهند کرد تا نقشی اساسی در تهیه و تولید سریال پسر داشته باشند.

رمان پسر در زمان انتشارش یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های نیویورک تایمز بود و یک داستان خشن و خونین را براساس سلسله مراتب فساد در شهر اسلو، پایتخت نروژ روایت می‌کند. سانی لوفتوس بزه‌کاری معتاد به هروئین است که نیمی از عمر خود را در زندان سپری کرده، اما ادعا دارد هیچ خطایی انجام نداده است. پدر سان پلیسی فاسد است و در ابتدای داستان دست به خودکشی می‌زند و وقتی سانی به حقیقتی شوکه کننده درباره‌ی خودکشی پدرش پی می‌برد، از زندان فرار می‌کند و به سراغ افرادی می‌رود که در خراب شدن زندگی او و پدرش نقش داشته‌اند.

ویلوو و جیلنهال پیش از این در سال ۲۰۱۳ با دو فیلم «زندانیان» و «دشمن» با یکدیگر همکاری کرده‌اند که هر دوی آن‌ها را می‌توان آثار موفق و درخور توجه‌ای دانست. این بازیگر و کارگردان آمریکایی قرار است علاوه‌بر سریال اچ‌بی‌او، طی سال‌های آینده در یک فیلم سینمایی کوچک نیز باری دیگر با یکدیگر همکاری کنند.

