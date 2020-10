تاریخ اکران فیلم نفس نکش ۲ مشخص شد

سونی پیکچرز قصد دارد در مردادماه سال آینده فیلم «نفس نکش ۲» را راهی سینماها کند. این فیلم یک دنباله‌ی مستقیم برای «نفس نکش» محصول ۲۰۱۶ به شمار می‌رود که با بودجه‌ی ۱۰ میلیون دلاری توانست به فروشی بالغ‌بر ۱۵۲ میلیون دلار در سراسر جهان دست یابد و رضایت ۸۷ درصدی منتقدین در راتن تومیتوز را کسب کند.

طی هزاره‌ی جدید فیلم‌های ترسناک و هیجان‌انگیز بسیاری بوده‌اند که با الهام از سری فیلم‌های اسلشر موفق قصد داشته‌اند با محبوس کردن شخصیت‌هایشان در محیطی ثابت و خلق یک شخصیت منفی با صلابت آدرنالین خون بیننده را تا سرحد ممکن افزایش دهند، اما اغلب این آثار موفق نشدند از کلیشه‌های رایج چنین فیلم‌هایی فرارتر بروند. ولی فیلم نفس نکش به کارگردانی فده آلوارز یکی از موفق‌ترین فیلم‌های هیجان‌انگیز و ترسناکی است که شخصیت‌های اصلی داستان را در یک خانه‌ی عجیب گرفتار می‌کند و دشمن روانی و خطرناکی را به سراغ آن‌ها می‌فرستد. از شیوه پایان‌بندی نفس نکش مشخص بود که سازندگان این فیلم قصد دارند دنباله‌ای برای آن بسازند و حالا سونی پیکچرز تاریخ اکران فیلم نفس نکش ۲ را اعلام کرده است.

نفس نکش ۲ در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ (۱۳ آگوست ۲۰۲۱) روی پرده می‌رود و کارگردانی آن به رودو سایگس سپرده شده است. سایگس در فیلم قبلی در نوشتن فیلمنامه با آلوارز همکاری کرده بود و حالا نخستین تجربه‌ی کارگردانی خود را تجربه می‌کند.

شیوع و همه‌گیری کرونا باعث تعطیلی طولانی مدت تولید فیلم‌ها و سریال‌ها در اغلب کشورهای جهان شد، اما سازندگان نفس نکش ۲ چندان به مشکل برنخوردند؛ زیرا این فیلم در صربستان ساخته شده است و مسئولین بهداشت این کشور خیلی زود اجازه‌ی از سرگیری تولید آثار هنری را صادر کردند. اما چگونگی تولید نفس نکش ۲ نگرانی اصلی دوست‌داران فیلم نخست نیست، بلکه با توجه به افت کیفی محسوس دنباله‌ی فیلم‌های ترسناک بسیاری از علاقه‌مندان به این سبک با در نظر گرفتن عدم حضور فده آلوارز در پروژه و سبک پایان‌بندی فیلم اول، چندان به موفقیت نفس نکش ۲ خوش‌بین نیستند.

از میان بازیگران فیلم قبلی تا به امروز تنها بازگشت استیون لانگ برای ایفای دوباره‌ی نقش یک پیرمرد نابینای ورزیده تایید شده است. فیلم نفس نکش داستان ۳ جوان سارق را روایت می‌کند که با دستبرد زدن به خانه‌های مردم امور می‌گذرانند. این تیم سرقت به منزل یک پیرمرد نابینا می‌روند تا پول‌های او را بدزند و در ابتدا دزدی از یک پیرمرد را کاری بسیار آسان تصور می‌کنند، اما رفته رفته مشخص می‌شود تنها با یک بازنشسته‌ی ارتشی جانباز مواجه نیستند و در یک تله‌ی مرگبار گرفتار شده‌اند.

