یونیورسال پیکچرز قصد دارد با «سریع و خشمگین ۱۰» و «سریع و خشمگین ۱۱» به کارگردانی جاستین لین به داستان سری فیلم‌های سریع و خشمگین خاتمه دهد.

طی سال‌های اخیر سری فیلم‌های سریع و خشمگین همواره یکی از پول‌سازترین و موفق‌ترین مجموعه‌های سینمایی بوده‌اند. نسخه‌های نخست این سری در سراسر جهان به فروش‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلاری دست یافته‌اند، اما پس از نسخه‌ی ششم و با افزایش محبوبیت سریع و خشمگین، این فیلم‌ها فروش‌های میلیارد دلار را تجربه کرده‌اند. دو نسخه‌ی اصلی پیشین این مجموعه یعنی «سرنوشت خشمگین» و «خشمگین ۷» با بودجه‌ی ۲۵۰ و ۱۹۰ میلیون دلاری به ترتیب موفق به فروش ۱ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلاری و ۱ میلیارد و ۵۱۵ میلیون شدند. اما اینطور که پیداست یونیورسال پیکچرز قصد دارد با یک پایان دو قسمتی به کار این مجموعه خاتمه دهد.

بر اساس گزارش ددلاین جاستین لین که تا به امروز ۵ نسخه از این سری را کارگردانی کرده است، برای ساخت دو قسمت پایانی مجموعه فیلم‌های سریع و خشمگین بازمی‌گردد. هنوز هیچ بازیگری به صورت رسمی برای حضور در فیلم‌های سریع و خشمگین ۱۰ و سریع و خشمگین ۱۱ قرار داد امضا نکرده است، اما احتمالا این دو فیلم نیز با بازیگرانی همچون وین دیزل، جان سینا و میشل رودریگز ساخته خواهند شد.

فیلم «سریع و خشمگین ۹» قرار بود در پاییز امسال راهی سینماها شود، اما به دنبال همه‌گیری کرونا اکران این فیلم تا ماه آوریل ۲۰۲۱ (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۰) به تعویق افتاد. جان سینا قرار است در فیلم سریع و خشمگین ۹ نقش جیکوب تورتو، برادر دومنیک (وین دیزل) و میا تورتو (جوردانا بوروستر) را بازی کند. در نسخه‌های اخیر سری سریع و خشمگین همواره شارلیز ترون شخصیت منفی داستان بوده است، اما اینطور که پیداست در دهمین قسمت از این مجموعه سینا رهبری تیم آدم‌های شرور قصه را برعهده خواهد داشت.

