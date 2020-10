کمتر کارگردان مؤلف و اسکارگرفته‌ای پیدا می‌شود که به اندازه‌ی کوئنتین تارانتینو فیلم‌های مهجور ترسناک را دیده باشد. این کارگردان منحصربه‌فرد و جریان‌ساز سینما هر چه می‌داند را از همین فیلم‌ها یاد گرفته و تقریبا تمام ساعت‌ها و روزهای جوانی‌اش را صرف دیدن فیلم‌های مختلف کرده است. او به تازگی درباره‌ی فیلم ترسناکی حرف زده که کشف کرده است و به سینمادوستان پیشنهاد می‌کند در هالووین به تماشای آن بنشینند.

۷ فیلم کالت محبوب تارانتینو؛ از جالوهای ایتالیایی تا کمدی‌های والتر ماتئو

پیشنهاد تارانتینو فیلمی است از دهه‌ی ۷۰ میلادی به نام «شیطان ضربدر پنج» (Devil Times Five) با نام دیگر People Toys . داستانی درباره‌ی چند جوان که سودای کشتن دارند و در فهرست بازیگرانش نام لیف گرت هم دیده می‌شود.

تارانتینو می‌گوید: «لیف گرت رهبر این بچه‌های قاتل است و بازی خیره‌کننده‌ای هم به نمایش گذاشته. موضوع فیلم خیلی عجیب است و با آدم‌هایی سروکار دارد که از نظر ذهنی درب‌وداغان هستند. همینش هم جذابش کرده. وقتی دیدمش حسابی جا خوردم. با خودم گفتم وای عجب فیلمی! مدت‌ها بود که درباره‌اش شنیده بودم و بالاخره دیدمش و وقتی دیدم گفتم معرکه‌ است!»

این فیلم پر از صحنه‌های تکان‌دهنده و خونین است و طرفداران ژانر وحشت را حسابی سر ذوق می‌آورد. موضوع و قصه‌ای هم که انتخاب کرده با توجه زمان ساختش پیشرو و بکر است و تماشایش در هالووین می‌تواند لحظات لذت‌بخشی را برایتان خلق کند. این فیلم تولید پرماجرایی هم داشته و گفته شده کارگردان یعنی شان مک‌گرگور و تهیه‌کننده مایکل بلوویتز مشکلاتی جدی با همدیگر داشته‌اند و حتی کارشان به نزاع و درگیری هم کشیده. حتی در جایی مک‌گرگور مشتی در صورت بلویتز خوابانده و از آنسو بلویتز هم مک‌گرگور را سمت پنجره‌ای هل داده و پنجره شکسته. ولی با همه‌ی اینها انگار بازیگران نوجوان فیلم اوقات خیلی خوبی را در زمان فیلمبرداری گذرانده‌اند و همیشه از آن به عنوان روزگاری خوش که شبیه یک تعطیلات طولانی بوده یاد می‌کنند.

اگر به دنبال فیلم ترسناکی می‌گردید و از جستجو خسته شده‌اید و اثری ویژه و کمتردیده شده می‌خواهید که تأییدیه‌ی کارگردان بزرگی مثل کوئنتین تارانتنیو را هم دنبال خودش دارد، شیطان ضربدر پنج را ببینید.

منبع: ew

The post کوئنتین تارانتینو برای هالووین فیلم ترسناک پیشنهاد می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala