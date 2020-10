فیلم «شوم» (Sinister) محصول ۲۰۱۲ به کارگردانی اسکات دریکسون در یک تحقیق علمی به عنوان ترسناک‌ترین فیلم تاریخ سینما انتخاب شده است.

فیلم‌های ترسناک در زمره‌ی عام‌پسندترین آثار سینمایی قرار می‌گیرند. بسیاری از مردم از دیدن فیلم‌هایی مثل «احضار» یا «توطئه‌آمیز» (Insidious) و مواجه با موجودات شیطانی بر پرده‌ی سینما وحشت‌زده می‌شوند و دسته‌ی دیگری از فیلم‌بین‌ها به هنگام تماشای ترس‌های ذهنی و وجودی و ترسیم صریح پلشتی‌های وجود آدمی به وحشت می‌افتند و به همین خاطر فیلم‌هایی مانند «میدسامر» یا «فانوس دریایی» را ترسناک‌تر از سایر فیلم‌های این سبک می‌دانند. در نتیجه یافتن نقطه تلاقی میان این دو سلیقه‌ی سینمایی و اجتماعی بسیار سخت است و نمی‌توان نظرسنجی دقیقی میان سینمادوستان برای یافتن ترسناک‌ترین فیلم تاریخ انجام داد. اما در یک تحقیق علمی سعی شده است با در نظر گرفتن ملاک و معیارهای علمی و توجه به مواردی همچون افزایش فشار خون و ضربان قلب به هنگام تماشای فیلم‌ها، ترسناک‌ترین فیلم‌های سینمایی را مشخص کنند.

بنابر گزارش آی‌جی‌ان طی یک تحقیق علمی فیلم شوم به عنوان ترسناک‌ترین فیلم تاریخ انتخاب شده است. دانیل کلیفورد، برگزار کننده‌ی این تحقیق درباره‌ی علت انجام آن اینچنین گفته است: «با توجه به اینکه امسال اغلب مردم هالووین را در خانه‌های‌شان برگزار خواهند کرد، ما در یک بررسی علمی تصمیم گرفتیم ترسناک‌ترین فیلم‌ها براساس ملاک‌های علمی را مشخص کنیم. تا وقت آن‌ها برای یافتن یک فیلم ترسناک خوب در میان آثر وحشت‌آور موجود در نتفلیکس، آمازون و سایر سرویس‌ها تلف نشود.»

در این تحقیق ۵۰ داوطلب حضور داشتند که بیش از ۱۰۰ ساعت فیلم ترسناک به آن‌ها نشان داده شد و ضربان قلب این افراد را به هنگام تماشای فیلم‌ها اندازه‌گیری کردند. در انتهای کار شوم توانست بیش از سایر فیلم‌ها بینندگانش را بترساند و پس از آن فیلم‌های توطئه‌آمیز، احضار، «موروثی» و «فعالیت فراطبیعی» به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند.

میانگین ضربان قلب افراد حاضر در این تحقیق، در حالت استراحت ۶۵ ضربه در دقیقه بود که به هنگام تماشای فیلم شوم با افزایش ۳۲ درصدی به ۸۶ ضربه در دقیقه افزایش می‌یافت. هیچ اثر دیگری نتوانسته است تا این اندازه میانگین ضربان قلب بینندگان را افزایش دهد. فیلم توطئه‌آمیز در دقایقی میزان تپش قلب بینندگانش را تا حد چشمگیری افزایش داده و در خلق ترس‌های ناگهانی و لحظه‌ای موفق‌تر از شوم ظاهر شده است، اما در ارزیابی کلی و تمام مدت فیلم، اثر اسکات دریکسون توانسته لقب ترسناک‌ترین فیلم تاریخ سینما را از آن خود کند.

فیلم شوم درباره‌ی یک نویسنده‌ی داستان‌های جنایی مبتنی‌بر واقعیت به نام اسوالدو است که برای نوشتن داستان جدیدش تصمیم می‌گیرد به منزلی نقل مکان کند که در آن یک جنایت خونین رخ داده است. اسوالدو در خانه یک جعبه‌ی پر از فیلم‌های ۸ میلیمتری پیدا می‌کند که در هرکدام از آن‌ها داستان کشته شدن اعضای خانواده‌های قبلی ساکن آن خانه‌ی نفرین شده به تصویر کشیده شده است. شخصیت اصلی داستان پس از مواجهه با این فیلم‌ها احساس خطر می‌کند و تصمیم می‌گیرد از آن خانه‌ی شوم نقل مکان کند، اما برای این کار دیر شده و جان او و خانواده‌اش در خطر است.

