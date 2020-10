برخی از سرویس‌های پخش آنلاین فیلم‌های سینمایی به دنبال خرید فیلم آخر جیمز باند، «زمانی برای مردن نیست» هستند تا جیمزباند جدید هم همانند مولان به‌جای اکران عمومی از طریق یکی از این وی‌اودی‌ها پخش شود.

همه‌گیری کرونا باعث شد چرخه‌ی ساخت و اکران فیلم‌های سینمایی دستخوش تغییرات بسیاری شود. اغلب کمپانی‌های بزرگ ترجیح دادند فیلم‌های خود را به صورت آنلاین پخش کنند یا تاریخ اکران آن‌ها را تا سال ۲۰۲۱ به تعویق بیندازند. یونیورسال پیکچرز و یونایتد آرتیستس نیز برای اکران فیلم زمانی برای مردن نیست چنین تصمیمی گرفتند تا جیمزباند جدید با چند ماه تاخیر نسبت به زمان از قبل تعیین شده به سینماها بیاید. اما از آنجایی که ممکن است شیوع کروناویروس و شرایط نابه‌سامان کنونی تا انتهای سال ۲۰۲۱ نیز باقی بماند، برخی سرویس‌های آنلاین همچون نتفلیکس و آمازون قصد دارند امتیاز پخش بیست‌وپنجمین فیلم جیمزباند را خریداری کنند.

براساس گزارشات، سازندگان زمانی برای مردن نیست قصد دارند این فیلم را به مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار بفروشند، اما نتفلیکس و آمازون این رقم را غیرمنصفانه می‌دانند. بنابر تحلیل جدید شرکت بلومبرگ به دنبال تاخیرهای پیاپی فیلم جدید جیمزباند، استودیوی فیلم‌‌سازی مترو گلدوین مایر متحمل ضرر ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلاری شده است. لین گزارشات درحالی منتشر شده‌اند که مترو گلدوین مایر در پاسخ به پرسش ورایتی در این‌باره اعلام کرده است: «ما درباره‌ی شایعات توضیحی نمی‌دهیم. این فیلم برای فروش نیست. اکران فیلم به آوریل ۲۰۲۱ موکول شده است تا امکان تجربه‌ی تماشای جیمزباند جدید در سالن‌های سینما به وجود بیاید.»

علی‌رغم جواب صریح و واضح استودیو سازنده‌ی فیلم زمانی برای مردن نیست، برخی از رسانه‌ها کماکان معتقدند اگر اوضاع همه‌گیری کرونا سر و سامان پیدا نکند، جیمزباند بعدی به نتفلیکس یا آمازون فروخته خواهند شد.

زمانی برای مردن نیست آخرین فیلم جیمزباند با حضور دنیل کریگ در نقش مامور ۰۰۷ است و با بودجه‌ی قابل توجه ۲۵۰ میلیون دلاری ساخته شده است. جیمز باند جدید یکی از پرحاشیه‌ترین فیلم‌های چند سال اخیر هالییود بوده است. از آسیب‌دیدگی بازیگر و یک انفجار در استودیو که منجر به زخمی‌شدن برخی از عوامل تولید شد گرفته تا انتخاب بازیگران، تعویض کارگردان و تاخیر چندین‌باره در زمان اعلام شده برای اکران. فوکوناگا اولین کارگردان متولد ایالات متحده آمریکا است که قرار است یک فیلم از مجموعه‌ی جیمز باند را کارگردانی کند. پیش از این قرار بود دنی بویل کارگردان انگلیسی فیلم‌هایی چون «میلیونر زاغه‌نشین» (Slumdog Millionaire) و «رگ‌یابی» (Trainspotting) جیمز باند جدید را کارگردانی کند اما نهایتاً اعلام شد این کارگردان به دلیل زاویه دید متفاوت با تیم تولید از این پروژه جدا شده است و کار به فوکوناگا سپرده شد‌. موضوعی که سبب شد استودیو مترو گلدوین مایر مطابق نظر این کارگردان تغییراتی در فیلمنامه ایجاد کند.

زمانی برای مردن نیست قرار است در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ (۲ آوریل) در سراسر دنیا اکران شود.

