در فیلم انتقام جویان ۵ شاهد درگیری تیم مدافعان با انتقام جویان خواهیم بود

تقریبا اکثر سینمادوستان ساخته شدن فیلم «انتقام جویان ۵» (اونجرز ۵) را قطعی می‌دانند، اما پرسشی که وجود دارد این است که در این فیلم تیم انتقام جویان به مصاف چه کسانی می‌روند؟

فیلم «بیوه سیاه» قرار است آغازگر فاز چهارم دنیای سینمایی مارول باشد، اما به دنبال همه‌گیری کرونا اکران این فیلم و «جاودانگان» تا سال ۲۰۲۱ به تعویق افتاد تا کمی دیرتر شاهد نقش بستن این آثار ابرقهرمانی بر پرده‌ی سینماها باشیم. با اینکه فاصله زیادی تا پایان فاز جدید فیلم‌های مارول داریم، اما مطابق روند تمامی فازهای پیشین در یک یا چند فیلم شاهد گردهمایی و تقابل ابرقهرمانان مختلف خواهیم بود و با توجه به پایان‌بندی «انتقام جویان: جنگ ابدیت»، فیلم انتقام جویان ۵ مارول می‌تواند چه افرادی را در مقابل تیم قهرمانان خود قرار دهد؟

در حالی که مارول درحال گسترش دنیای سینمایی خود بود، نتفلیکس هم تصمیم گرفت با استفاده از شخصیت‌های کمیک‌های این کمپانی در سال ۲۰۱۷ دنیای ابرقهرمانی خاص خودش راه بیندازد. ابرقهرمان‌هایی کوچک‌تر نسبت به تیم انتقام جویان که در سریال‌های «مدافعان»، «جسیکا جونز»، «لوک کیج»، «دردویل» و «آیرون فیست» گردهم آمده بودند، اما بخت چندان یار تیم مدافعان نبود و این سریال‌ها یکی پس از دیگری لغو شدند. براساس یک بند از قرارداد همکاری نتفلیکس و مارول، شخصیت‌های تیم مدافعان نمی‌توانستند تا سال ۲۰۲۰ در هیچ فیلم یا سریالی بدون اجازه‌ی نتفلیکس حضور یابند، اما در حال حاضر اعتبار آن قرارداد پایان یافته و جسیکا جونز، دردویل و سایر شخصیت‌های محبوب سریال‌های نتفلیکس می‌توانند در فاز چهارم دنیای سینمایی مارول حضور پیدا کنند.

مدافعان نخستین بار در سال ۱۹۷۱ متولد شدند. اعضای این تیم در آن زمان نیمور، هالک، موج‌سوار نقره‌ای و دکتر استرنج بودند. اما خیلی زود لوک کیج، هالک-دخت، آیرون فیست و چند شخصیت دیگر به این گروه اضافه شدند تا جمعیت مدافعان افزایش پیدا کند. این تیم همانند انتقام جویان به دنبال برقراری آرامش و امنیت هستند و در این راه با موجودات شرور کمیک‌های مارول مبارزه می‌کنند.

درحالی که آن‌ها به دلایل مختلفی در برخی نبردها انتقام جویان را همراهی کرده‌اند، اما در برخی کمیک‌ها علیه آن‌ها جنگیده‌اند. در کمیک «نبرد انتقام جویان-مدافعان» به دنبال شیطنت‌های شخصیت لوکی مدافعان در مقابل انتقام جویان قرار می‌گیرند، اما این نبرد بزرگ در نهایت با مداخله‌ی اسکارلت ویچ خاتمه می‌یابد. به همین خاطر و با توجه به نابودی تانوس در «انتقام جویان: پایان بازی» یکی از گزینه‌های اصلی مارول برای ارائه دشمنانی چالش‌برانگیز در مقابل تیم اونجرز طی فیلم اونجرز ۵، تیم مدافعان است.

همچنین ممکن است در میانه‌های فاز چهارم دنیای سینمایی مارول شاهد تقابل این دو گروه باشیم، اما در انتها آن‌ها مانند کمیک «نبرد انتقام جویان-مدافعان» متوجه شوند اهداف مشترکی دارند و با کنار گذاشتن کدورت‌ها به سراغ مبارزه با دشمنان مشترکشان بروند.

