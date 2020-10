دیوید فینچر در مصاحبه‌ی جدید خود بیان کرده پس از ساخت فیلم نه‌چندان موفق «بیگانه ۳» از لحن و ساختار فیلمنامه‌ی اولیه‌ی فیلم «منک» منتفر شده است. فیلم منک یکی از مهم‌ترین فیلم‌های امسال است که منتظرش هستیم.

فیلم منک چندی دیگر از طریق نتفلیکس پخش خواهد شد تا بعد از چند سال شاهد فیلم جدیدی از دیوید فینچر باشیم و تلاش‌های این کارگردان برای ساخت اثری پیرامون پروسه‌ی ساخت «همشهری کین» بالاخره به سرانجام برسد. فیلمنامه‌ی منک در میانه‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، تقریبا همزمان با ساخته شدن فیلم بیگانه ۳ توسط پدر فینچر، جک فینچر، نوشته شده است. منک قرار است داستان زندگی هرمن جی. منکیویچ، نویسنده‌ی فیلمنامه‌ی همشهری کین را به تصویر بکشد که برای کسب اعتبار و شهرت با اورسن ولز می‌جنگد. اختلافات منکیویچ و ولز برای تصاحب مالکیت فیلمنامه‌ی همشهری کین یکی از عجیب‌ترین و بزرگ‌ترین مناقشات سینمایی دهه‌ی ۱۹۴۰ است.

فینچر در گفت‌وگوی اخیر خود با ولچر اعلام کرده رونوشت اولیه‌ی فیلمنامه‌ی منک پس از تجربه‌ی کابوس‌وار کارگردانی بیگانه ۳ در نظر او بسیار محدود به نظر رسیده و بیش از یک داستان جذاب، اثری درباره‌ی انتقام بوده است. او در بخشی از صحبت‌هایش اینچنین حس خود نسبت به نوشته‌ی اولیه‌ی پدرش را بیان کرده است: «به نوعی از برداشت و رویکرد جک منتفر شدم. من احساس کردم آنچه که در فیلمنامه باید از آن صحبت شود، تاکید بر مفهوم همکاری است. شاید این واقعیت را دوست نداشته باشید که در پروسه‌ی ساخت یک فیلم مدیون افرادی با مهارت‌های مختلف هستید، اما باید آن را بپذیرید وگرنه متضرر خواهید شد. وقتی برای نخستین بار فیلمنامه‌ی پدرم را خواندم، داستان به چیزی مانند حذف اورسن ولز شبیه بود. زمانی که ۱۲ ساله بودم او به من گفت ولز در هر سمتی -کارگردان، تهیه‌کننده و بازیگر- ستاره بوده است، بنابراین من می‌دانستم که پدرم برای ولز احترام قائل است. به همین خاطر از خودم پرسیدم این -شخصیت ارائه شده از ولز در فیلمنامه‌ی اولیه- دیگر کیست؟»

طبق گفته‌های فینچر در نسخه‌ی اولیه فیلمنامه فیلم منک به‌جای تمرکز بر لزوم همکاری در کارهای گروهی و فیلم‌سازی، بیشتر به داستان انتقامی میان ولز و منکیویچ پرداخته شده است.

گری اولدمن بازیگر برنده‌ی جایزه‌ی اسکار قرار است نقش هرمن جی. منکیویچ را در فیلم جدید فینچر ایفا کند. از دیگر بازیگران منک می‌توان به آماندا سیفرید در نقش ماریون دیویس، چارلز دنس، لی‌لی کالینز و تاپنس میدلتون اشاره کرد.

فینچر برای القای صحیح حس و حال آن روزهای هالیوود قصد دارد فیلم منک را به صورت سیاه و سفید به تصویر بکشد و برای رسیدن به قاب‌ها و تصاویر مد نظرش با یکی از فیلم‌برداران محبوبش، اریک مِسراشمیت، همکاری کرده است. این دو هنرمند پیش از این با سریال «شکارچیان ذهن» نشان داده‌اند که در همکاری با یکدیگر تا چه اندازه می‌توانند صحنه‌های جالب توجه و تحسین‌برانگیزی تحویل مخاطب دهند.

فیلم منک در در ۱۴ آذر (۴ دسامبر) از طریق نتفلیکس پخش خواهد شد.

