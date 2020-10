اولین واکنش‌های منتقدان و خبرنگاران درباره فیلم سینمایی «منک» (Mank) جدیدترین اثر دیوید فینچر منتشر شده و بر این اساس به نظر می‌رسد این فیلم از شانس‌های مهم جوایز اسکار است.

واکنش‌های اولیه درباره فیلم منک کاملا مثبت بوده گرچه این نکته نیز در میان واکنش‌ها ذکر شده که بعضی عناصر فیلم بیشتر مورد علاقه سینمادوستان جدی‌تر قرار خواهد گرفت و ممکن است برای بعضی مخاطبان معمولی چندان جذاب نباشد.

شرکت نتفلیکس که تولیدکننده اثر جدید فینچر است در مراسم اسکار سال ۲۰۲۰ با فیلم «مرد ایرلندی» (The Irishman) درخشش قابل توجهی داشت و در ۱۰ رشته گوناگون نامزد دریافت جایزه اسکار شد. حال برخی از کارشناسان حدس می‌زنند در سال میلادی آینده نیز نتفلیکس بتواند با فیلم منک دوباره تعداد دو رقمی نامزدی‌های اسکارش را تکرار کند چرا که منتقدان از جنبه‌های مختلف اثر از جمله فیلم‌برداری، طراحی صحنه، طراحی لباس و بازیگری‌ها بویژه بازی‌های گری اولدمن و آماندا سایفرد تمجید کرده‌اند.

منک از آن دست آثاری است که برای فینچر حکم یک دلمشغولی قدیمی را داشته؛ او حتی پیش از ساختن اولین فیلمش «بیگانه ۳» (Alien 3) در سال ۱۹۹۲ روی این پروژه کار می‌کرده است.

جک فینچر پدر دیوید فینچر که یک روزنامه‌نگار بوده فیلم‌نامه‌نویس اصلی فیلم منک است اما دیوید فینچر و اریک راث در سال‌های اخیر زمانی را صرف بازنویسی این فیلم‌نامه کرده‌اند. گری اولدمن در این اثر نقش هرمن جی. منکویتس فیلم‌نامه‌نویس آمریکایی را بازی می‌کند؛ منکویتس در واقعیت به همراه اورسن ولز فیلم‌نامه «همشهری کین»‌‌ (Citizen Kane) را نوشت و بابت همین فیلم‌نامه نیز جایزه اسکار دریافت کرد.

منک بازگشت فینچر به ساخت فیلم‌های بلند داستانی را پس از ۶ سال رقم می‌زند؛ آخرین فیلم این کارگردان یعنی «دختر گم‌شده» (Gone Girl) در سال ۲۰۱۴ اکران شد. فینچر در این فاصله به کار روی چندین پروژه تلویزیونی نتفلیکس از جمله «شکارچی ذهن» (Mindhunter‎) و مجموعه انیمیشنی «عشق، مرگ و ربات‌ها» (Love, Death & Robots) پرداخت؛ البته همکاری فینچر با نتفلیکس از زمان کار روی مجموعه «خانه پوشالی» (House of Cards) آغاز شد که اولین سریال داخلی نتفلیکس بود و اعتبار قابل توجهی به این شبکه بخشید.

به هر حال با نگاهی به نظرات منتقدان و روزنامه‌نگاران واضح است که آن‌ها فیلم فینچر را بسیار جدی گرفته‌اند. استیو پاند از وبسایت درپ درباره منک نوشته است: همین کافی است که بگوییم منک فیلمی است متراکم، لذت‌بخش و البته نوعی ضربه (البته ضربه‌ای چالش‌برانگیز) برای هرکسی که به تاریخ هالیوود علاقه‌مند است. تصورش دشوار است که گمان کنیم منک در اسکار از شانس بالایی برخوردار نباشد. در حال حاضر من آن را به عنوان یکی از رقبای اصلی در چندین بخش از جمله فیلم‌برداری، تدوین، کارگردانی هنری، موسیقی غیراقتباسی و شاید حتی بهترین فیلم و بهترین کارگردانی در نظر می‌گیرم.

پیت هاموند از وبسایت ددلاین نیز درباره شانس احتمالی فیلم فینچر در اسکار نظر مشابهی دارد و معتقد است: علاوه بر شانس نامزدی برای بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، گری اولدمن به عنوان بهترین بازیگر نقش اصلی مرد، آماندا سایفرد برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن، فیلم‌برداری درخشان سیاه و سفید اریک مسراشمیت، طراحی صحنه دونالد گراهام برک، طراحی لباس دلپذیر تریش سامرویل، تدوین کرک باکستر، موسیقی ترنت رزنور و آتیکوس راس، بعلاوه بهترین چهره‌پردازی و آرایش مو، صداگذاری و جلوه‌های ویژه باید این را هم در نظر بگیریم که منک در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل مرد با آرلیس هاوارد و چارلز دنس شانس دارد البته در این مورد خاص امسال رقابت فشرده‌تر است.

کلیتون دیویس از رسانه ورایتی با برشمردن منک به عنوان یک کلاس تاریخ فیلم برای سینمادوستان که ممکن است بعضی از مخاطبان معمولی‌تر خود را دل‌زده کند، نوشت: منک ویژگی‌های تکنیکی تحسین‌برانگیز بسیاری دارد. تولید، فیلم‌برداری، صدا و موسیقی قوی‌ترین عناصر آن به حساب می‌آیند و فیلم یکی از آثار پرشانس در رقابت‌های اسکار است.

دیوید ارلیخ منتقد وبسایت ایندی‌وایر نیز با اشاره به پدر فینچر به عنوان فیلمنامه‌نویس اثر اشاره کرد: این نکته را بسیار دوست دارم که پدر فینچر به عنوان تنها فیلم‌نامه‌نویس اثر ذکر شده است؛ منک فیلم خوبی است درباره اینکه ساختن یک فیلم خوب تا حد سخت است.

آنتونی برزنیکان روزنامه‌نگار مجله ونتی فر نیز احساسات خود درباره فیلم را چنین شرح داد: فیلم را زیبا و الهام‌بخش یافتم. اثری درباره دورشدن از هر آنچه می‌شناسید، هر آنچه شما را حفظ کرده و بهتان نیرو می‌دهد آن هم زمانی که متوجه می‌شوید همه این‌ها تا چه حد غلط بوده‌اند. از نظر شانس اسکار نیز باید گفت قطعا یکی از شانس‌ها خواهد بود گرچه از امروز تا زمان برگزاری مراسم آثار زیادی به میدان خواهند آمد.

اریک دیویس از مدیران وبسایت فاندانگو به خیره‌کنندگی تکنیکی اثر اشاره داشته و می‌گوید: هر نما چنان با مهارت فیلم‌برداری شده که اغلب می‌خواهید فیلم را متوقف کنید و به آن خیره شوید. با یک بازگشت به گذشته شوریده‌حال و اصیل طرفیم که علاقه‌مندان به آثار کلاسیک مسلما تحسین‌اش می‌کنند. اگر شما هم طرفدار داستان‌های برانگیزاننده هالیوود هستید این فیلم مناسب شماست.

استیون واینتراب سردبیر وبسایت کلایدر فیلم فینچر را خارق‌العاده نامیده و می‌نویسد: همه‌ چیز از طراحی درخشان صدا گرفته تا بازی‌های شگفت‌انگیز، این اثر را به یکی از بهترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰ تبدیل کرده است. سینمادوستان عاشق این فیلم خواهند شد.

منبع متن: digikala