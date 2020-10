برندگان جشنواره‌ی بوسان ۲۰۲۰ اعلام شدند و فیلم‌های «مردن در آب مطهر» و «کشتارگاه» جایزه‌ی کیم جی سئوک را به خود اختصاص دادند.

جشنواره‌ی بوسان یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی آسیا است و موفقیت در آن می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در بازاریابی و فروش یک فیلم در آسیا و حتی جهان داشته باشد. امسال سینمای ایران با ۸ نماینده در این رویداد حضور داشت که فیلم مستند «هنر زندگی در خطر» به کارگردانی مینا کشاورز جایزه‌ی بخش Mecenat را به خود اختصاص داد و فیلم‌های مردن در آب مطهر و کشتارگاه نیز موفق به دریافت هر دو جایزه‌ی بخش کیم جی سئوک شدند. این جایزه برای گرامی داشت کیم جی سئوک، سینماگر مطرح کره‌ای هرساله به فیلم‌ها و فیلم‌سازانی اهدا می‌شود که نشانه‌های ظهور یک استعداد تازه در سینمای آسیا را داشته باشد.

لیست برندگان جشنواره‌ی بوسان ۲۰۲۰

بخش جریان‌های جدید

برنده ۱: «یک تعادل» به کارگردانی هاروموتو یوجیرو (ژاپن)

برنده ۲: «سه» به کارگردانی پاک روسلان (قزاقستان/کره/ازبکستان)

جایزه‌ی کیم جی سئوک

برنده ۱: مردن در آب مطهر به کارگردانی نوید محمودی (افغانستان/ایران)

برنده ۲: کشتارگاه به کارگردانی عباس امینی (ایران)

جایزه‌ی بخش Mecenat (بهترین مستند)

برنده ۱: هنر زندگی در خطر به کارگردانی مینا کشاورز (ایران/آلمان)

برنده ۲: «خواهر جی» به کارگردانی لی سوجونگ (کره جنوبی)

اشاره ویژه: «خودنگاره ۲۰۲۰» به کارگردانی لی دونگ وو (کره جنوبی)

جایزه‌ی بهترین بازیگر زن و مرد سال

برنده ۱: جیسو این به خاطر فیلم «روزهای شاد تابستان ما» (کره جنوبی)

برنده ۲: لیم سیانگ می به خاطر فیلم «مبارز» (کره جنوبی)

جایزه‌ی فیپرشی

برنده: «تیرگی تابستان» به کارگردانی هان شوآی (چین)

جایزه‌ی نگاه روبه جلو (بهترین فیلم از نظر مردم)

برنده: «ببرها» به کارگردانی رونی ساندال (سوئد/ایتالیا/دانمارک)

در جشنواره‌ی بوسان امسال به منظور حفظ پروتکل‌های بهداشتی تنها ۲۵ درصد از ظرفیت سالن‌ها پر شده بود و تعداد سینمادوستان حاضر در این رویداد ۱۸ هزار نفر اعلام شده است. اما با این وجود تمام بلیط‌های ۹ فیلم از ۱۰ فیلم به نمایش در آمده در سال اصلی جشنواره به‌طور کامل به فروش رسیدند.

فیلم مردن در آب مطهر در جشنواره‌ی فجر ۹۸ نیز حضور داشت که نتوانست به توفیق خاصی دست یابد. این فیلم تنها در دو رشته‌ی بهترین بازیگر نقش زن و مرد نامزد سیمرغ بلورین شد. مردن در آب مطهر همانند اغلب آثار برادران محمودی تم‌های اجتماعی و عاشقانه‌ای دارد و به ماجرای زندگی جوانان افغانستانی می‌پردازد. پیش از این برادران محمودی با فیلم‌های «چند متر مکعب عشق»، «رفتن»، «رونا مادر عظیم» و «هفت و نیم» در جشنواره‌ی بوسان حضور داشته‌اند که جمشید محمودی سال ۲۰۱۸ با فیلم «رونا مادر عظیم» جایزه‌ی کیم جی سئوک را از آن خود کرده و جایزه‌ی ویژه هیات داوران (فیپرشی) سال ۲۰۱۶ برای کارگردانی فیلم «رفتن» نیز به نوید محمودی اهدا شده است.

فیلم کشتارگاه به کارگردانی عباس امینی، با بازی باران کوثری، امیرحسین فتحی و حسن پورشیرازی جز نخستین فیلم‌های ایرانی بود که در بهار سال جاری به صورت آنلاین اکران شدند. کشتارگاه در بخش سودای سیمرغ سی‌وهشتیمن دوره‌ی جشنواره فجر حضور داشت، اما نتوانست چندان نظر مثبت منتقدان و سینمادوستان را جلب کند و جایزه‌ای به چهارمین ساخته‌ی امینی تعلق نگرفت.

