نتفلیکس تصاویر جدیدی از سریال «رزیدنت اویل: تاریکی بی‌نهایت» منتشر کرده است که چهره‌ی لیان اسکات کندی و کلر ردفیلد را در این سریال انیمیشنی نشان می‌دهند.

نتفلیکس سعی دارد طی سال‌های آینده چند سریال براساس دنیای «رزیدنت اویل» بسازد و یکی از آن‌ها مجموعه‌ی انیمیشنی تحت نام «رزیدنت اویل: تاریکی بی‌نهایت» است که پس از ۱۲ سال و فیلم پویانمایی «رزیدنت ایول: تباهی» باری دیگر شخصیت‌های اصلی بازی «رزیدنت اویل ۲» را به در کنار یکدیگر به دنیای سینما و تلویزیون بازمی‌گرداند. حال دو تصویر جدید از این سریال منتشر شده که چهره‌ی شخصیت‌های اصلی آن را نشان می‌دهد.

نتفلیکس سال گذشته فصل نخست سریال «ویچر» را پخش کرد که توانست رضایت اغلب کاربران این سرویس را جلب کند و به یکی از محبوب‌ترین سریال در میان عامه‌ی سریال‌بین‌ها تبدیل شود. در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نیز دو فصل از سریال «کسلوانیا» منتشر شد که داستان آن از بازی «کسلوانیا: نفرین دراکولا» اقتباس شده بود. این مجموعه هم توانست موفق ظاهر شود. علاوه‌بر این دو سریال، روز گذشته اعلام شد سریال «اساسین کرید» با همکاری یوبی‌سافت و نت‌فلیکس ساخته می‌شود تا این وی‌او‌دی نشان دهد برنامه‌های بسیاری برای آوردن سری بازی‌های محبوب به دنیای فیلم و سریال دارد.

متاسفانه تا به امروز اطلاعاتی از داستان سریال «رزیدنت اویل: تاریکی بی‌نهایت» منتشر نشده است و فقط براساس توئیت حساب رسمی نتفلیکس می‌دانیم این مجموعه بازتعریف هیچ‌کدام از بازی‌ها، فیلم‌ها و سریال‌های رزیدنت اویل نخواهد بود و یک داستان جدید را روایت می‌کند.

در کنار این سریال انیمیشنی، سریال رزیدنت اویل هم توسط نتفلیکس درحال ساخت است که داستان زندگی دختران آلبرت وسکر را روایت می‌کند. این سریال در دو خط زمانی متفاوت به تصویر کشیده می‌شود و قرار است ضمن پایبندی به اتفاقات و المان‌های سری بازی‌های رزیدنت اویل، بخش‌های دیده نشده‌ای از زندگی شخصیت‌های اصلی این مجموعه را به تصویر بکشد.

