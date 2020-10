فصل سوم سریال Narcos با تغییراتی همراه است. نتفلیکس فصل سوم سریال «نارکس: مکزیک» را با حضور یک شورانر جدید می‌سازد. در ادامه‌ی داستان کارتل‌های مکزیک دیگر شاهد حضور دیه‌گو لونا نخواهیم بود، اما واگنر مورا باری دیگر برای ایفای نقش پابلو اسکوبار به سریال بازمی‌گردد.

فصل سوم «نارکس: مکزیک» درحالی ساخته خواهد شد که اریک نیومن، شورانر این مجموعه جایگاه خود را کارلوس برنارد داده است و در این فصل به عنوان تهیه‌کننده‌ی اجرایی با نتفلیکس همکاری خواهد کرد. همچنین بازیگر شخصیت اصلی سریال، دیه‌گو لونا نیز از مجموعه کناره‌گیری کرده است. به‌جز لونا احتمالا سایر بازیگران اصلی دو فصل قبلی از جمله آلبرتو آمان، میرا ارموسییو و خوزه ماریا یازپیک در فصل جدید «نارکس: مکزیک» نیز حضور دارند و حتی شاهد بازگشت واگنر مورا در نقش پابلو اسکوبار خواهیم بود. مورا علاوه‌بر بازیگری، وظیفه کارگردانی دو قسمت از فصل سوم را هم عهده‌دار شده است.

سازندگان سریال دارک برای نتفلیکس سریال ۱۸۹۹ را می‌سازند

اریک نیومن در پیامی پس از کناره‌گیری از شورانری فصل سوم سریال «نارکس: مکزیک» اعلام کرده است: «از اینکه ۵ سال سکان‌دار ساخت سریال‌های «نارکس» و «نارکس: مکزیک» بودم بسیار خوشحالم و به آنچه تیم دوست‌داشتنی ساخت نارکس رقم زده است، افتخار می‌کنم. کارلوس برنارد نخستین شخصی بود که ۱۰ سال پیش درباره‌ی این پروژه با او صحبت کردم و من بسیار خوشحالم که هدایت فصل جدید «نارکس: مکزیک» به دستان توانمند او سپرده می‌شود.»

علاوه‌بر واگنر مورا نتفلیکس وظیفه‌ی کارگردانی این فصل را به آمات اسکالانته، لوئیس اورتگا، آلهاندرا ماکز و آندرس بایز سپرده است که هر کدام ۲ قسمت از ادامه‌ی درگیری‌های مردم مکزیک و پلیس مبارزه با مواد مخدر آمریکا با کارتل‌های مکزیکی را کارگردانی خواهند کرد.

فصل نخست سریال نارکس با محوریت زندگی پابلو اسکوبار، ثروتمندترین قاچاقچی تمام دوران‌ها ساخته شد. نتفلیکس طی ۲ فصل و ۲۰ قسمت داستان قدرت گرفتن تا مرگ اسکوبار را روایت کرد و پس از آن تصمیم گرفت به طی یک فصل ۱۰ قسمتی با محوریت کارتل کالی به کندوکاو در دنیای مواد مخدر و جنایت‌های سازمان یافته‌ی کارتل‌های کلمبیا ادامه دهد. از سال ۲۰۱۷ ادامه‌ی این مجموعه با اسم «نارکس: مکزیک» به سراغ قاچاقچیان مکزیکی با تمرکز روی میگل آنخل فلیکس رفت.

منبع: SlashFilm

The post نتفلیکس فصل سوم سریال Narcos را بدون حضور دیه‌گو لونا تایید کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala