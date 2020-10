سر شان کانری بازیگر مشهور انگلیسی که البته در حقیقت متولد اسکاتلند بود به گفته‌ی خانواده‌اش در سن ۹۰ سالگی از دنیا رفت. این بازیگر اسکاتلندی را بیشتر برای بازی در نقش جیمز باند می‌شناختند. در حقیقت او اولین بازیگری بود که در اولین سری مهم فیلم‌های جیمز باند، اقتباس از داستان‌های جاسوسی ایان فلمینگ بازی کرد. او در هفت فیلم جاسوسی جیمز باند جلوی دوربین رفت که به ترتیب عبارت بودند از: دکتر نو (۱۹۶۲)، از روسیه با عشق (۱۹۶۳)، گلدفینگر (۱۹۶۴)، گلوله‌ی آتشین (۱۹۶۵)، تنها دو بار زندگی می‌کنی (۱۹۶۷)، الماس‌ها برای همیشه (۱۹۷۱) و هرگز دوباره نگو هرگز (۱۹۸۳).

سر شان کانری طبق خبرهای رسیده در خواب درگذشته و البته مدتی بود که وضع جسمانی مناسبی نداشت. او برای چند دهه در سینما حضور موفقی داشت و در کارنامه‌اش یک جایزه‌ی اسکار برای فیلم «دست نیافتنی‌ها» ساخته‌ی برایان دی‌پالما محصول ۱۹۸۸ و دو جایزه‌ی بفتا و سه جایزه‌ی گلدن گلوب به چشم می‌خورد.

از دیگر فیلم‌های شان کانری می‌شود به «شکار برای اکتبر سرخ»، «ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی» و «راک» اشاره کرد. شان کانری از سال ۱۹۵۴ در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی ظاهر شد و سال ۱۹۵۷ اولین نقش‌اش را در سینما به دست آورد که البته فیلم اکشن ضعیفی بود و نقش کانری هم فرعی محسوب می‌شد.

در بسیاری از نظرسنجی‌ها شان کانری بهترین بازیگری لقب گرفت که توانست جیمز باند را در سینما به تصویر بکشد. سال ۲۰۰۰ بود که ملکه‌ی انگلستان به او لقب شوالیه داد.

شان کانری در نیروی دریایی سلطنتی انگلستان خدمت کرده بود و به همین دلیل نقش جیمز باند خوب به قامتش نشست. قد بلند و عضلانی بود و از ۱۸ سالگی هم به بدنسازی مشغول شد. در اصل به ورزش علاقه داشت و وقتی برای دستمزدش مجبور شد در پشت صحنه‌ی فیلم‌ها کار کند دید که به تولید فیلم سینمایی هم علاقمند است.

او شروع به خواندن نمایشنامه‌های هنریک ایبسن، شکسپیر و کارهای تولستوی کرد تا در تئاتر هم بختش را بیازماید. جالب این است که وقتی سال ۱۹۶۲ نقش جیمز باند به او پیشنهاد شد خیلی تمایل نداشت که در یک سری فیلم بازی کند اما متوجه شد که در صورت موفقیت این سری فیلم‌ها یک شبه می‌تواند ره صدساله را طی کند.

شان کانری سال ۲۰۰۶ بعد از گرفتن جایزه‌ی یک عمر دستاورد هنری از انستیتو فیلم آمریکا اعلام بازنشستگی کرد.

برای دوستداران جیمز باند مرگ شان کانری یادآور نسلی است که می‌توانستند فیلم‌های سرگرم‌کننده‌ی سطح بالا تولید کنند.

بهترین و بدترین فیلم‌های جیمز باند در ۵۳ سال گذشته

منبع: BBC

The post شان کانری محبوب‌ترین جیمز باند تاریخ سینما درگذشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala