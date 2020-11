هرساله در روزهای منتهی به هالووین بازار فیلم‌های ترسناک بسیار داغ می‌شود، اما امسال در این بازه چندان فیلم ترسناک قابل توجه‌ای روی پرده نبود و به همین خاطر فیلم «بیا بازی کنیم» (Come Play) توانست با فروش ۳ میلیون دلاری به صدر جدول برسد. فیلم‌های «دزد صادق» و «جنگ با بابابزرگ» هم دیگر فیلم‌هایی بودند که طی هفته‌ی گذشته بیش از ۱ میلیون دلار فروش داشتند و در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

هفته‌ی گذشته فیلم بیا بازی کنیم در ۲۱۸۳ سالن به نمایش درآمد. برای این فیلم فروش ۲ میلیون دلاری پیش‌بینی شده بود، اما این ساخته‌ی فوکس فیچرز ۳.۱ میلیون دلار فروخت و به صدر جدول باکس آفیس رسید. هنوز سالن‌های نیویورک و لس آنجلس بسته‌اند و بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند به جای سینما، فیلم‌های مورد نظرشان را در خانه و محیطی امن‌تر تماشا کنند. به همین خاطر شاهد اکران فیلم‌های بزرگ و پرهزینه نیستیم و طی هفته‌های گذشته مجموع فروش ۱۰ فیلم برتر جدول باکس آفیس فراتر از ۸ یا ۹ میلیون دلار نرفته است. شاید با این رویه برای روشن نگه داشتن چراغ سینماها اکران فیلم‌های کم هزینه و کوچک بهترین گزینه باشد، اما بسیاری از این فیلم‌ها قادر نیستند سینمادوستان را به سالن‌ها بکشانند و حتی در بازگشت سرمایه هم دچار مشکل می‌شوند.

فیلم بیا بازی کنیم به کارگردانی و نویسندگی جیکوب چیس بدون بهره‌مندی از یک بازیگر بزرگ توانسته رتبه‌ی نخست باکس آفیس را کسب کند. این فیلم داستان پدر و مادری را روایت می‌کند که سعی دارند از پسرشان در مقابل یک موجود شرور شبه‌انسانی محافظت کنند. بیا بازی کنیم با بودجه‌ی ۹ میلیون دلاری ساخته شده است و انتظار می‌رود طی هفته‌های آتی نیز شاهد تداوم فروش خوب آن باشیم. این فیلم تا به امروز تنها در آمریکا اکران شده است.

چگونه سومین فیلم پرفروش سال ۲۰۲۰ یک شکست تجاری از آب درآمد

جایگاه دوم باکس آفیس هفته‌ی منتهی به ۱ نوامبر به فیلم «دزد صادق» رسیده است. این فیلم اکشن ماجراجویی با بازی لیام نیسون در ۲۳۶۰ هزار سالن روی پرده رفت و با ۱.۳۵ میلیون دلار فروش، پس از ۴ هفته مجموع فروش خود را به ۹.۵ میلیون دلار رساند. بودجه‌ی ساخت دزد صادق ۱۷ میلیون دلار اعلام شده است و با احتساب ۷.۵ میلیون فروش جهانی آن، تا به امروز جدیدترین ساخته‌ی مارک ویلیامز موفق به بازگشت سرمایه شده است، اما با در نظر گرفتن روند کاهشی فروش فیلم طی روزهای گذشته نمی‌توان انتظار سودآوری چندانی برای آن داشت.

فیلم درباره‌ی یک دزد ماهر (لیام نیسون) ساکن بوستون به نام تام است که هیچ‌گاه دستگیر نشده و لقب راهزن را به او داده‌اند. این مرد خشن با دختری به نام آنی آشنا می‌شود که او را در مسیر تبدیل شدن به انسانی بهتر قرار می‌دهد. بعد از مدتی تام متقاعد می‌شود از سرقت دست بردارد و خود را تسلیم قانون کند، اما ماموران اداره‌ی پلیس اعترافات او را باور نمی‌کنند. دو پلیس برای تحقیق بیشتر درباره‌ی هویت واقعی تام، او را تعقیب می‌کنند و هنگامی که با مقدار زیادی پول مواجه می‌شوند، تصمیم می‌گیرند با کشتن وی تمام پول‌ها را بردارند و هویت واقعی تام را فاش نکنند، اما این کار چندان ساده نیست و ماجراجویی‌های فیلم از اینجا آغاز می‌شود.

فیلم جنگ با بابابزرگ همچنان به فروش خوب ادامه می‌دهد و پس از گذشت ۳ هفته از اکرانش با ۱ میلیون دلار فروش کماکان در میان سه فیلم پرفروش آمریکای شمالی قرار دارد. این فیلم داستان دعواها و درگیری‌های پیتر (اوکس فگلی) و پدر بزرگش (رابرت دنیرو) برای تصاحب اتاق خواب را به تصویر می‌کشد! پیتر می‌بایست اتاق خواب دوست‌داشتنی خود را با پدربزرگش تقسیم کند، اما از این کار به هیچ‌وجه راضی نیست و به همین خاطر اعلام جنگ می‌کند.

اکران بین‌المللی جنگ با بابابزرگ نیز آغاز شده است و این فیلم توانسته در بازار جهانی به ۵.۵۶ میلیون دلار فروش دست یابد که با احتساب فروش ۱۱.۲۸ میلیون دلاری آن در آمریکا کمی بیشتر از ۱۶.۸ میلیون دلار فروخته است، اما جدیدترین فیلم دنیرو هنوز به ۸ میلیون دلار دیگر نیاز دارد تا موفق به بازگشت سرمایه شود.

بسیاری از سینمادوستان انتظار داشتن «انگاشته» جانی دوباره به سینماها ببخشد اما پس از چند هفته مشخص شد این فیلم نیز توان مجاب کردن عموم مردم برای تماشای فیلم در سال‌های سینما را ندارد و فروش جدیدترین ساخته‌ی کریستوفر نولان به کم‌تر از ۱ میلیون دلار رسیده و این فیلم در هفته‌ی گذشته با ۸۸۵ هزار دلار فروش به جایگاه چهارم جدول پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا بسنده کرده است.

تنت تا به امروز ۳۴۷ میلیون دلار فروخته که ۲۹۳ میلیون آن مربوط به بازارهای جهانی و ۵۳ میلیون آن مربوط به سینماهای آمریکا بوده است. فیلم داستان یک مأمور بی‌نام سازمان سیا را روایت می‌کند که برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم تلاش می‌کند. این مأمور توسط نیروهای مخفی روس دزدیده و شکنجه می‌شود و به همین خاطر تلاش‌هایی از سمت مافوق‌هایش برای رهایی او آغاز می‌شود و فیلم انگاشته در بستر یک داستان جاسوسی و اکشن، همانند اغلب دیگر آثار نولان به سراغ بازی با زمان و پیچده کردن داستان می‌رود.

عموم منتقدها از تماشای انگاشته راضی بودند و سبک کارگردانی سکانس‌های اکشن آن را بهتر از فیلم‌های قبلی نولان همچون «تلقین» یا «بی‌خوابی» می‌دانستند، اما عده‌ای هم از مشکلات فیلم‌نامه‌ای انگاشته گله‌مند بودند؛ از جمله اینکه فیلم بیش از حد پیچیده است و نمی‌تواند یک جریان منسجم را در ذهن مخاطبش ایجاد کند.

فیلم «مرد خالی» از دیزنی و استودیو قرن ۲۰ام با کاهش فروش ۶۰ درصدی در قیاس با هفته‌ی گذشته با ۲ پله سقوط در جایگاه پنجم باکس آفیس قرار گرفته است. مرد خالی در هفته‌ی گذشته ۵۶۱ هزار دلار فروش داشته و با احتساب ۱۱۹ هزار دلار فروش بین‌المللی فیلم، مرد خالی پس از ۱۰ روز اکران ۲.۳۸ میلیون دلار فروخته است. این فیلم کم هزینه‌ی اقتباسی توسط دیوید پریور نوشته، کارگردانی و تدوین شده و داستان ترسناک فراطبیعی را به تصویر می‌کشد.

چند نوجوانان به طرز عجیبی ناپدید می‌شوند. محلی‌ها تصور می‌کنند این آدم‌ربایی کار مرد خالی است؛ مردی ترسناک که در افسانه‌ها به او اشاره شده است. یک پلیس بازنشسته شروع به تحقیق درباره‌ی این اتفاقات می‌کند و برخلاف مردم محلی سعی دارد دلیل منطقی برای این اتفاقات پیدا کند. او در تحقیقاتش با یک گروه عجیب آشنا می‌شود که درحال جمع‌آوری چیزهایی خطرناک هستند. خیلی زود زندگی پلیس و نزدیکان او در خطر قرار می‌گیرد. امتیاز این فیلم در پایگاه راتن‌تومیتوز ۲۰ از ۱۰۰ است و تنها یک نقد مثبت برای آن به ثبت رسیده است.

فیلم قدیمی «شعبده‌بازی» در اکران مجددش همچنان خوب می‌فروشد و با نمایش در ۱۱۳۰ سال به ۴۵۶ هزار دلار فروش دست‌یافته است. این فیلم کمدی، فانتزی و خانوادگی درواقع محصول سال ۱۹۹۳ است که به خاطر تم و اتمسفرش و نزدیکی به ایام هالووین شاهد اکران مجدد آن هستیم. با احتساب فروش هفته‌ی گذشته‌ی شعبده‌بازی در آمریکا و سایر کشورهای جهان مجموع فروش آن فراتر از ۵ میلیون دلار رفته است.

در قرن هفدهم و شب هالووین سه خواهر جادوگر بد ذات نیروی جوانی را از جسم دختری بیرون می‌کشند تا جوان شوند. اهالی دهکده این سه جادوگر را دار می‌زنند، اما آن‌ها اعلام می‌کنند که اگر جوانی شمعی در خانه‌ی آن‌ها روشن کند، این سه خواهر باری دیگر به زندگی بازمی‌گردند. پس از گذشت سال‌ها دختر و پسری جوان این سه روح خبیث را به زندگی بازمی‌گردانند و داستان فیلم از اینجا آغاز می‌شود.

«کابوس قبل از کریسمس» به کارگردانی تیم برتون دیگر فیلم قدیمی است که به مناسبت هالووین از ۳ هفته‌ی پیش دوباره به صورت سه بعدی روی پرده رفته است. این فیلم تنها در آمریکا اکران شده و در هفته‌ی پیش ۳۸۶ هزار دلار فروخته است تا فروش کلی آن طی ۱۷ روز به ۲.۲۸ میلیون دلار برسد.

در شهر هالووین، جک، پادشاه کدوتنبل‌های ترسناک و شوخی‌ساز محبوب شهر از یکنواختی جشن هالووین خسته می‌شود و هنگامی که به‌طور اتفاقی به شهر کریسمس قدم می‌گذارد، تصمیم می‌گیرد کریسمس را با هالووین پیوند بزند و برای این کار بابانوئل را می‌دزد و خودش را به‌جای او جا می‌زند.

این هفته‌ها بازار اکران مجدد فیلم‌های قدیمی حسابی داغ است. «شرکت هیولاها» محصول پیکسار نیز باری دیگر با کیفیت بیشتر به سینماها آمده است و با ۲۳۲ هزار دلار فروش در ۷ روز گذشته و احتساب فروش ۳ روز نخست اکران دوباره‌اش طی ۱۰ روز توانسته در آمریکا ۷۲۶ هزار دلار بفروشد.

در سرزمین هیولاها برای تولید انرژی از صدای جیغ کودکان استفاده می‌کنند! هیولاها با ترساندن بچه‌ها از صدای جیغ آن‌ها انرژی تهیه کرده و زندگی‌شان را به جلو می‌برند. اما پس گذشت مدتی شرکت هیولاها با مشکل تامین انرژی مواجه می‌شود؛ زیرا کودکان دیگر مثل گذشته نمی‌ترسند و انرژی لازم تولید نمی‌شود. به همین خاطر سالی و مایک دو شخصیت اصلی داستان مامور می‌شوند تا کودکان بیشتری را بترسانند، اما روزی به دنبال اشتباه آن‌ها یک کودک وارد دنیای هیولاها می‌شود و همه چیز را به هم می‌ریزد.

فیلم «طلسم» (Spell) به کارگردانی مارک تاندرای دیگر فیلم تازه وارد به جدول پرفروش‌ترین‌های آمریکا است. این فیلم پس از ۳ روز نمایش در ۳۶۹ سالن توانسته ۲۱۰ هزار دلار بفروشد و رتبه‌ی نهم باکس آفیس را به خود اختصاص دهد. در خلاصه داستان رسمی فیلم آمده است: «مردی در منطقه‌ی آپالاشیا سقوط می‌کند و در اتاق زیرشیروانی یک پیرمرد هودو -هودو عبارت است از: رفتارهایی معنوی تحت تاثیر سنت‌های آفریقایی، نفوذ آمریکایی‌های بومی و شیوه زندگی مسیحیان اروپا- بیدار می‌شود. مرد تلاش می‌کند تا خود را از شر طلسم پیرمرد و همسرش راهایی ببخشد و خانواده‌اش را نجات دهد.»

میانگین امتیاز منتقدین طلسم در متاکریتیک ۳۸ از ۱۰۰ است و هیچ نقد مثبتی برای آن به ثبت نرسیده است! منتقد لس آنجلس تایمز در نقد خود نوشته: «شاید این فیلم براساس یک داستان ترسناک و فراطبیعی ساخته شده باشد، اما قادر نیست بینندگان بزرگسالش را بترساند.»

«جهش‌یافته‌های جدید» باری دیگر به جمع ۱۰ فیلم برتر باکس آفیس بازگشته است. جهش‌یافته‌های جدید در هفته‌های نخست اکرانش در بیش از ۲ هزار سالن نمایش داده می‌شد، اما طی ۷ روز گذشته تنها ۵۵۰ سالن جدیدترین عضو خانواده‌ی مردان ایکس را روی پرده برده‌اند. جهش‌یافته‌های جدید در هفته‌ی قبل در آمریکا ۱۴۵ هزار دلار فروخته و مجموع فروش کلی آن با در نظر گرفتن فروش جهانی به ۴۴.۶۴ میلیون دلار رسیده است. بوجه‌ی جهش‌یافته‌های جدید بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار اعلام شده است و کمی سخت به‌نظر می‌رسد که فیلم جدید استودیو قرن بیستم موفق به سودآوری و حتی بازگشت سرمایه شود.

داستان این فیلم درباره‌ی ۵ نوجوان جهش‌یافته است که متوجه قدرت‌های فرابشری خود می‌شوند و برای پیوستن به تیم ایکس در محلی مخفی گردهم می‌آیند. اما خیلی زود سایه‌ی تاریک گذشته آن‌ها را فرا می‌گیرد. این فیلم در کنار بهره‌گیری از المان‌های سبک ابرقهرمانی، سعی کرده تم‌های فیلم‌های ترسناک نوجوان‌پسند را هم در خود جای دهد که به نظر در انجام این کار موفق نبوده است. اغلب منتقدین سکانس‌های ترسناک فیلم را بی‌معنی و بد خوانده‌اند و معتقدند فیلم نمی‌تواند شخصیت‌های خود را به درستی رشد دهد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی بیا بازی کنیم

Come Play ۱ ۳٫۱ ۳٫۱ دزد صادق

Honest Thief ۳ ۱٫۳ ۱۷/۱۳ چنگ با بابابزرگ

The War with Grandpa ۳ ۱٫۰۸ ۱۶٫۸۵ انگاشته

Tenet ۸ ۰٫۸ ۳۴۷٫۱ مرد خالی

The Empty Man ۱ ۰٫۵ ۲٫۳ شعبده‌بازی

Hocus Pocus ۴ ۰٫۴ ۵٫۰۳ کابوس‌های پیش از کریسمس

The Nightmare Before Christmas ۲ ۰٫۳ ۲٫۲ شرکت هیولاها

Monsters, Inc. ۱ ۰٫۷ ۰٫۷ طلسم

Spell ۱ ۰٫۲ ۰٫۲ جهش‌یافته‌های جدید

The New Mutants ۹ ۰٫۱ ۴۴٫۶

*رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

