یکی از ویژگی‌­های مثبت فیلم‌­های جاسوسی این است که سطح تعلیق بسیار بالایی دارند، مخاطب همیشه عطش این را دارد که ببیند در این دنیای اسرارآمیز پر از دروغ و فریب و پنهان­کاری چه خبر است و قهرمان داستان چگونه خودش را نجات می­‌دهد.

اگرچه آثار جاسوسی در ظاهر فرمول ساده­‌ای دارند، ولی پیاده کردن این فرمول به صورتی که باعث خلق یک داستان هیجان­‌انگیز و پرتب­‌وتاب شود کار راحتی نیست. تنها معدود فیلم­‌هایی همچون مجموعه‌ی «جیسون بورن» می­‌توانند به این سطح از کیفیت نزدیک شوند. در این مطلب نگاهی می­‌اندازیم به ۱۰ سریال تلویزیونی که دست‌کم در در بعضی موارد، می­‌توانند به این مجموعه‌ی پرطرفدار نزدیک شوند. قطعا دیدن این آثار برای طرفداران دو آتشه‌ی بورن خالی از لطف نخواهد بود.

۱۰. میهن (Homeland)

خالق: الکس گانسا، هاوارد گوردون

الکس گانسا، هاوارد گوردون بازیگران: کلیر دانس، مندی پتینکین، دیمین لوئیس

کلیر دانس، مندی پتینکین، دیمین لوئیس فصل اول: ۲۰۱۱

از آن سریال‌­هاست که یقه­‌تان را می­‌گیرد و مجبورتان می‌­کند کل هشت فصل را یک نفس تماشا کنید. این سریال جاسوسی تماشایی که طرفداران گردن کلفتی همچون باراک اوباما هم دارد، داستان سربازی است که مدت‌­­ها در عراق گروگان بوده و به یک­باره نجات می­‌یابد. اما کری متیسون، افسر عملیاتی سیا که در بخش مبارزه با تروریسم فعالیت می­‌کند، صد درصد به این سرباز نجات یافته اعتماد ندارد و فکر می­‌کند با داستان پیچیده‌­تری طرف است.

سریال بسیار خوش­‌ساخت و پرهیجان است. بازی‌­ها، مخصوصا بازی کلیر دانس، بی­‌نظیر است.

۹. آمریکایی­‌ها (The Americans)

خالق: جو وایزبرگ

جو وایزبرگ بازیگران: کری راسل، متیو ریس، هالی تیلور

کری راسل، متیو ریس، هالی تیلور فصل اول: ۲۰۱۱

جنگ سرد، معبد دوست‌داران و نویسندگان آثار جاسوسی است. این نبرد چندین ساله آمریکا و روسیه آن‌­قدر رمز و راز و شایعه عجیب و غریب پشت سر خود داشت که هنوز حتی پس از گذشت چند دهه، می‌­توان به سراغ آن دوران رفت. مثل کاری که سریال «آمریکایی‌­ها» می­‌کند.

سریال داستان دو جاسوس کا­‌گ‌­ب در دهه ۸۰ را روایت می­‌کند که همراه با فرزندانشان در آمریکا به ظاهر زندگی معمولی دارند. همین زندگی معمولی این خانواده نقش مهمی در سریال دارد. به طوری که جو وایزبرگ، خالق سریال، معقتد است که «آمریکایی­‌ها» در اصل داستانی درباره ازدواج است.

از آن­جا که «آمریکایی‌­ها» در عصر طلایی سریال­‌های تلویزیونی ساخته شده، با یکی از خوش­‌ساخت‌­ترین و هنرمندانه‌­ترین آثار این رسانه طرف هستیم.

۸. کشتن ایو (Killing Eve)

خالق: فیبی والر-بریج (نویسنده ارشد)

فیبی والر-بریج (نویسنده ارشد) بازیگران: جودی کومر، ساندرا اوه، فیونا شو

جودی کومر، ساندرا اوه، فیونا شو فصل اول: ۲۰۱۸

اصلا چطور می­‌شود این سریال با بازی جودی کومر، ساندرا اوه و فیونا شو را دوست نداشت؟

«کشتن ایو» داستان یک کارمند ساده سازمان اطلاعات انگلیس است که از شانس بدش (یا خوبش!) با یک قاتل سریالی بین­‌المللی ترسناک و حرفه‌­ای آشنا می­‌شود. این­ دو کم‌­کم به شناخت بیشتری از یک­دیگر می‌­رسند.

شیمی فوق­‌العاده بین کومر و اوه از جمله ویژگی­‌های سریال است که احتمالا تا مدت­ها در ذهنتان می­‌ماند. جدا از این، نوعی رمز و راز در سریال وجود دارد که حتی هنوز بعد از گذشت سه فصل، به طور کامل آشکار نشده است.

۷. چاک (Chuck)

خالق: جاش شوارتز، کریس فداک

جاش شوارتز، کریس فداک بازیگران: زکری لی­وای، ایوان استراهاوسکی، آدام بالدوین

زکری لی­وای، ایوان استراهاوسکی، آدام بالدوین فصل اول: ۲۰۰۷

یکی از نقاط قوت سریال «چاک» این است که خیلی خوب موفق می‌­شود تریلر جاسوسی و کمدی را در قالب یک مجموعه با هم ترکیب کند. قطعا زکری لی­وای، بازیگر نقش اصلی با جذابیت خاص خود نقش زیادی در این ماجرا دارد.

«چاک» داستان یک تعمیرکار کامپیوتر ساده به نام چاک است که به شکلی اتفاقی ایمیلی رمزگذاری شده از یکی از دوستان سابق خود که الان مامور سیا است دریافت می‌­کند. به همین دلیل ناخواسته پایش به ماموریت‌­های جاسوسی سازمان سیا باز می­‌شود.

برخلاف جیسون بورن که کلا آبش با سیا از یک جوی نمی‌­رود، چاک اتفاقا عاشق کارشان است و کلی هم به آنها کمک می‌­کند. تنها مشکل سریال این است که متاسفانه خیلی طولانی نیست و تنها پنج فصل است.

۶. فهرست سیاه (The Blacklist)

خالق: جو بوکنکامپ

جو بوکنکامپ بازیگران: جیمز اسپادر، مگان بون

جیمز اسپادر، مگان بون فصل اول: ۲۰۱۳

کلا در یک دهه گذشته تریلرهای جاسوسی زیادی تولید شدند. «فهرست سیاه» هم یکی از نمونه­‌های عالی آن­هاست. داستان جنایتکار مشهوری که خود را تسلیم اف‌­بی‌آی می‌­کند و قول می­‌دهد که در ازای آزادی کامل، فهرستی از خطرناک‌­ترین جنایتکاران دنیا را در اختیار آنها قرار دهد.

برگ برنده سریال، بازی تماشایی جیمز اسپادر است که در کنار مگان بون، جذابیتی دوچندان پیدا می­‌کند. بعضی بخش­‌های داستان بیش از حد اغراق آمیز هستند، ولی از چیزی از لذت همیشگی آن کم نمی­‌شود.

۵. ماموران مخفی (Spooks)

خالق: دیوید ولستنکرافت

دیوید ولستنکرافت بازیگران: پیتر فرث، ریچارد آرمیتاژ، نیکولا واکر

پیتر فرث، ریچارد آرمیتاژ، نیکولا واکر فصل اول: ۲۰۰۲

آمریکا تنها کشوری نیست که درام‌­های جاسوسی عالی می‌­سازد. چند نمونه‌ی خوب هم از بریتانیا داریم. یکی از بهترین آن­‌ها، سریال «ماموران مخفی» («ام­‌آی۵» هم نامیده می­‌شود) است که بر روی ماجراهای چند افسر سرویس اطلاعات بریتانیا تمرکز می­‌کند.

جدا از فیلمنامه هوشمندانه و تیزبین سریال، که البته از یک سریال بریتانیایی کمتر از این هم انتظار نمی‌­رود، از نظر بصری هم با یک اثر قدرتمند طرف هستیم که در طول فصل­‌های مختلف، بازیگران مهمان بزرگ زیادی هم به آن اضافه می­‌شوند.

۴. مهره‌ی سوخته (Burn Notice)

خالق: مت نیکس

مت نیکس بازیگران: جفری داناوان، گابریله انور

جفری داناوان، گابریله انور فصل اول: ۲۰۰۷

در دنیای تلویزیون، هیچ­‌چیز غیرقابل پیش‌­بینی‌­­تر از جاسوسی نیست که توسط سازمانی که قبلا برایش کار می­‌کرده کنار گذاشته شده است. طرح کلی سریال «مهره‌ی سوخته» هم همین است، سریالی که تا چند سال پخش می­‌شد و موفقیت نسبتا خوبی هم داشت.

داستان فعلی به اندازه خودش سرگرم کننده است، اما سریال ­کم­‌کم خرده داستان­‌های دیگری هم وارد ماجرا می­‌کند و از مخاطب می‌­خواهد که قطعه‌­های مربوط به گذشته و حال شخصیت­‌ها را کنار هم قرار دهد. باز هم کافی نیست؟ پس این هم بدانید که سریال خیلی خوب موفق می­‌شود یک لایه‌ی نازک از طنز را به تریلر جاسوسی خود اضافه کند.

۳. آلیاس (Alias)

خالق: جی. جی. آبرامز

جی. جی. آبرامز بازیگران: جنیفر گارنر، ران ریفکین، بردلی کوپر

جنیفر گارنر، ران ریفکین، بردلی کوپر فصل اول: ۲۰۰۱

جنیفر گارنر از آن بازیگرهاست که مهم نیست در چه نقشی بازی می‌­کند، در هر صورت گلیم خودش را از آب بیرون می­‌کشد. در سریال «آلیاس»، او نقش مامور دوجانبه­­‌ای را بازی می­‌کند که باید بین شرایط مورد نیاز برای این شغل و وفادار ماندن به خانواده و دوستانش، یک تعادل سخت برقرار کند.

سریال فیلمنامه بسیار خوبی دارد و اگر اسیرش شوید، دیگر نمی‌­توانید خود را رها کنید. قطعا «آلیاس» ویژگی‌­های خاصی در خود داشته است که موفق شده تولید خود را تا چندین سال ادامه دهد و مورد تحسین هم قرار بگیرد.

۲. انقلاب: جاسوسان واشنگتن (Turn: Washington’s Spies)

خالق: کریگ سیلورستین

کریگ سیلورستین بازیگران: جیمی بل، سث نامریچ، دنیل هنشال

جیمی بل، سث نامریچ، دنیل هنشال فصل اول: ۲۰۱۴

قرار نیست همه تریلرهای جاسوسی در دنیای امروز رخ دهند. چندتایی هم داستانی مربوط به گذشته دارند، و یکی از بهترین نمونه­‌های آنها سریال «انقلاب: جاسوسان واشنگتن» است. همان طور که از عنوان آن هم معلوم است، سریال داستان گروهی از جاسوسان است که در نهایت نقشی کلیدی در سرنوشت جنگ انقلاب آمریکا بازی می­‌کنند.

سریال اگرچه چندان به تاریخ وفادار نیست و اشتباهات زیادی در آن دیده می‌­شود، ولی باز هم تماشای این نگاه تازه به یکی از مهمترین لحظات تاریخ آمریکا، ارزش‌­های خودش را دارد.

۱. ۲۴

خالق: جان سارنو، رابرت کوچران

جان سارنو، رابرت کوچران بازیگران: کیفر ساترلند، لسلی هوپ، سارا کلارک

کیفر ساترلند، لسلی هوپ، سارا کلارک فصل اول: ۲۰۰۱

در تالار افتخار تریلرهای جاسوسی، سریال «۲۴» قطعا جایگاه مخصوصی دارد. در واقع جک باور دیگر به یک شمایل ماندگار در این حوزه تبدیل شده است، تا حد زیادی به خاطر این­که او حاضر است هرکاری برای مقابله با عملیات­‌ تروریستی علیه آمریکا انجام دهد.

علاوه براین، این سریال همچنین به این خاطر شهره است که هر قسمت آن در ۲۴ ساعت می­‌گذرد. این ایده هوشمندانه ساده باعث می­‌شود سریال همیشه در حال پیشروی باشد و مخاطب همیشه با هیجان منتظر ادامه داستان بماند.

