کمپانی برادران وارنر نسخه‌ی بلوری فیلم «انگاشته» را در آذرماه منتشر خواهد کرد تا مهم‌ترین فیلم اکران شده در دوران کرونا بالاخره راهی نمایش خانگی شود.

طی ماه‌های اخیر و با همه‌گیری کروناویروس چرخه‌ی همیشگی تولید و اکران فیلم‌های سینمایی با اختلال مواجه شد و بسیاری از کمپانی‌های بزرگ تاریخ اکران آثارشان را حداقل تا سال ۲۰۲۱ به تعویق انداختند. اما در این کمپانی برادران وارنر و کریستوفر نولان فیلم انگاشته را روی پرده بردند تا در راستای همگام‌سازی صنعت فیلم‌سازی با این بحران جهانی قدم بردارند. انگاشته تا به امروز در آمریکا کم‌تر از ۵۵ میلیون دلار فروخته، اما اوضاع فروش این فیلم در بازارهای جهانی بهتر بوده و جدیدترین ساخته نولان در مجموع پس از ۸ هفته اکران توانسته به ۳۵۰ میلیون دلار فروش دست یابد. حالا کمپانی برادران وارنر قصد دارد در تاریخ ۲۵ آذر (۱۵ دسامبر) نسخه‌ی بلوری فیلم انگاشته را هم روانه‌ی بازار کند تا تمام سینمادوستان این امکان را داشته باشند که در خانه‌های‌شان پرفروش‌ترین فیلم دوران کرونا را تماشا کنند.

به نظر مایکل کین انگاشته بهترین فیلم اکشن تاریخ است

در نسخه‌ی بلوری این فیلم، مستند یک ساعته‌ای تحت نام «نگاهی به جهان با روشی جدید: ساخت انگاشته» قرار دارد که طی آن پروسه‌ی ساخت فیلم از منظر تیم سازنده روایت می‌شود.

نولان چندی قبل در گفت‌وگویی با لس آنجلس تایمز بیان کرده بود میزان فروش فیلم انگاشته نباید سایر کمپانی‌های فیلم‌سازی را درباره‌ی اکران آثارشان مردد کند؛ زیرا با توجه به شرایط فعلی جهان این کمپانی‌ها به‌جای به تعویق انداختن مداوم اکران فیلم‌های‌شان می‌بایست به دنبال راه‌هایی برای کسب سود و سرمایه در دوران کرونا باشند.

عموم منتقدین و سینمادوستان انگاشته را دوست داشتند، اما این فیلم براساس امتیازات و بازخوردها در میان بهترین فیلم‌های نولان قرار نمی‌گیرد. امتیاز انگاشته در پایگاه‌های راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب ۷۱ از ۱۰۰ و ۶۹ از ۱۰۰ شده است. این فیلم داستان یک مامور سی‌آی‌ای را روایت می‌کند که به‌هنگام تلاش برای جلوگیری از شروع جنگ جهانی سوم توسط نیروهای روس دستگیر و شکنجه می‌شود و همین اتفاق سرآغاز اتفاقات پیچیده‌ی داستان است. از میان بازیگران انگاشته می‌‌توان به جان دیوید واشنگتن، رابرت پتینسون، الیزابت دبیکی، مایکل کین، کنت برانا و آرون تایلر-جانسون اشاره کرد.

منبع: Deadline

The post تاریخ انتشار نسخه‌ی بلوری فیلم انگاشته مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala