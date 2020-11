فیلم‌­های ترسناک بخشی جدانشدنی از سینمای جهان هستند. جدا از هواداران دو آتشه این نوع فیلم‌­ها، بالاخره هرکسی در مقطعی از زندگی‌­اش به این نتیجه رسیده که شاید بد نباشد فیلم ترسناکی ببیند و این ترس و وحشت لعنتی آن را تجربه کند. فیلمسازان بزرگ هم از این قاعده مستثنی نیستند. در این مطلب نگاهی می‌­اندازیم به فیلم‌های ترسناک محبوب کارگردانان مشهور سینما.

وبسایت ایندی­‌وایر دست به یک کار جالب زده و با پرس­‌وجو از چندین فیلمساز مطرح فعلی سینمای جهان، فهرستی از آثار ترسناک مورد علاقه آنها فراهم کرده است. این فهرست از این نظر جالب است که این کارگردان­‌ها خودشان استاد فیلمسازی هستند و تمام ترفندهایی که در ساخت فیلم ترسناک به­‌کار می­‌رود را می­‌دانند. نکته مهمتر دیگر این است که خیلی از این کارگردان­‌ها خودشان تا به‌­حال فیلم ترسناک نساخته‌­اند. به همین دلیل این فهرست از این نظر هم اهمیت دارد و دست­کم متوجه می­‌شویم اگر این افراد روزی تجربه ساخت فیلم ترسناک را قبول کردند، با چه نوع اثری طرف خواهیم بود.

کوئنتین تارانتینو

فیلم ترسناک محبوب: آزمون بازیگری

اول به سراغ کوئنتین تارانتینو می­‌رویم. مسلما فیلم‌­باز قهاری مثل او یک فیلم معمولی را انتخاب نمی­‌کند. فیلم ترسناک مورد علاقه تارانتینو، «آزمون بازیگری» (The Audition) از تاکاشی میکه است. این فیلم دیوانه‌­وار ژاپنی داستان مردی به نام شیگه­‌هارو است که هفت سال پس از فوت همسرش به دنبال ازدواج با یک شخص دیگر است، اما وسواسی است و با نزدیک شدن به دختران مشکل دارد. به همین دلیل دوستش یک آزمون بازیگری ساختگی ترتیب می‌­دهد تا شیگه‌­هارو همه گزینه­‌های مورد نظرش را با خیال راحت ببیند. نگاه شیگه­‌هارو بیشتر از همه متوجه دختری به نام آسامی یامازاکی می­‌شود.

فیلم­‌های ترسناک ژاپنی کلا عجیب و غریب هستند، اما «آزمون بازیگری» از تمام آن­ها عجیب‌­تر است! قطعا بعد از دیدن آن دیگر همان آدم سابق نخواهید بود. پس با احتیاط عمل کنید! البته «آزمون بازیگری» همیشه در فهرست فیلم‌­های محبوب تارانتینو حضور داشته است.

مارتین اسکورسیزی

فیلم ترسناک محبوب: بی‌گناهان

اسکورسیزی «بی­‌گناهان» (The Innocents) را انتخاب کرده است، فیلم محصول سال ۱۹۶۱ جک کلیتن. فیلم که اقتباسی از یکی از رمان­‌های هنری جیمز بزرگ است، داستان معلم سرخانه­‌ای است که در یک عمارت اربابی دورافتاده استخدام می­‌شود تا به دو کودک آموزش دهد. این دو کودک در ابتدا معصوم و دوست داشتنی به نظر می‌­رسند، اما کم‌­کم اسرار هولناک این خانه پر رمزوراز و آدم­‌های عجیبش آشکار می‌­شود.

قابل پیش‌­بینی بود که عشق سینمایی مثل اسکورسیزی که همیشه کل تاریخ سینما برایش یک دغدغه بوده است، چنین فیلم کلاسیکی را انتخاب کند. «بی­‌گناهان» همچنین یکی از فیلم­‌های مورد علاقه گیرمو دل­‌تورو هم هست.

بونگ جون هو

فیلم ترسناک محبوب: نیمه‌ی تابستان

بونگ جون هو یک فیلم کاملا جدید را انتخاب کرده است: «میدسامر» (Midsommar) از آری آستر. این فیلم که تحسین منتقدان و تماشاگران را در پی داشت و حتی اسکورسیزی هم یادداشتی در ستایش آن نوشت، داستان زوجی است که برای شرکت در یک جشنواره سنتی نیمه تابستان، عازم زادگاهشان در سوئد می­‌شوند، اما در دام یک فرقه شمن­‌باور گیر می­‌افتند. آری آستر یک فیلم ترسناک بسیار خوب دیگر به نام «موروثی» هم در کارنامه دارد و کارگردان آینده­‌داری به نظر می­رسد.

رابرت اگرز

فیلم ترسناک محبوب: نوسفراتو

که پارسال با فیلم «فانوس دریایی» کلی سروصدا به‌­پا کرد، یکی از کلاسیک­‌ترین فیلم­‌های ترسناک تاریخ سینما را انتخاب کرده است: «نوسفراتو» (Nosferatu). این فیلم صامت فریدریش ویلهلم مورنائو که اقتباسی از رمان «دراکولا» از برام استوکر است، در اصل نخستین فیلم ترسناک تاریخ هم محسوب می­‌شود. اخیرا یک نسخه بازسازی شده رنگی از فیلم دوباره آماده شده است، اما اگرز همان نسخه رنگ­‌ورو رفته و سیاه‌­وسفید را دوست دارد.

تیم برتون

فیلم ترسناک محبوب: مرد حصیری

برتون هم یک اثر کلاسیک انتخاب کرده است. او که خودش یکی از غول­‌های فانتزی­‌های ترسناک است، «مرد حصیری» (The Wicker Man)، فیلم ۱۹۷۳ رابین هاردی را به عنوان فیلم ترسناک مورد علاقه خود انتخاب کرده است. این فیلم که عده­‌ای آن را یکی از بهترین فیلم‌های تمام دوران بریتانیا می­‌دانند، داستان گروهبان هووی است که به دهکده‌­ای در اسکاتلند سفر می­‌کند و متوجه می­‌شود مردم محلی رفتارهای عجیب و غریبی از خود نشان می‌­دهند.

گیرمو دل‌­تورو

فیلم ترسناک محبوب: چشمان بدون چهره

دل‌تورو فیلم فرانسوی ۱۹۶۰ جرج فرانژو، «چشمان بدون چهره» (Eyes Without a Face) را انتخاب کرده است. فیلم که جنجال و حاشیه هم کم نداشته است، داستان دکتر ژنسییر است که جنازه دختری که در آب افتاده است را پیدا می‌­کند. این جنازه شباهت عجیبی به دخترش دارد که در یک تصادف بخش قابل توجهی از صورتش را از دست داده است. به همین دلیل دکتر ژنسییر افکار عجیبی در سر می‌­پروراند.

جوردن پیل

فیلم ترسناک محبوب: میزری

این کارگردان که با «برو بیرون» و «ما» خودش حالا دیگر یکی از ستون­‌های سینمای ترسناک شده است، به سراغ «میزری» (Misery) رفته است. این تریلر روانشناختی محصول ۱۹۹۰ راب رینر که اقتباسی از یکی از رمان­‌های استیون کینگ است، داستان نویسنده­‌ای به نام پل شلدن است که در یک جاده برفی خودرویش تصادف می­‌کند و پرستاری روان‌­پریش به نام آنی نجاتش می­‌دهد. از شانسی که شلدن دارد، آنی یکی از هواداران پروپاقرص اوست و بابت این­که رمان آخر شلدن پایان خوشی نداشته است، بسیار از دست او عصبانی است. با دیدن «میزری» می­‌توانید خوشحال باشید که مشهور نیستید و لازم نیست نگران چنین هواداران خل­‌وچلی باشید!

کریستوفر نولان

فیلم ترسناک محبوب: بیگانه

نولان هم یک فیلم مشهور را انتخاب کرده است: «بیگانه» سال ۱۹۷۹ از ریدلی اسکات. واقعا هم هیچ­‌چیز ترسناک­‌تر از تنها ماندن در یک سفینه با آن موجود فضایی وحشت‌­آور نیست. فیلم انتخابی گاسپار نوئه هم با توجه به شناختی که از او داریم قابل پیش‌­بینی است: «سگ اندلسی» (Un Chien Andalou)، فیلم سورئال آوانگارد لوئیس بونوئل که در سال ۱۹۲۹ با همکاری سالوادور دالی، دیگر غول آن دوران دنیای هنر ساخته شد.

جیمز وان

فیلم ترسناک محبوب: دیگران

این کارگردان که با فیلم­‌هایی چون «اره»، «احضار» و «راهبه» الان دیگر یکی از بزرگان سینمای ترسناک است، به سراغ یک فیلم بسیار تماشایی و تا حدودی می‌­توان گفت قدرنادیده رفته است: «دیگران» (The Others)، فیلم سال ۲۰۰۱ آلخاندرو آمنابار. خود آمنابار هم دیگر نتوانست چنین فیلم خوش‌­ساخت و ماهرانه­‌ای بسازد چه برسد به دیگر کارگردان­‌های سینمای ترسناک! آن پایان غافلگیر کننده فیلم همچنان فراموش نشدنی است.

نکته جالب در مورد این فهرست این است که بیشترشان درباره ترس روانشناختی هستند که ریشه در دنیای واقعی دارد. تریلرهای روانشناختی بیشتر از این که با ذهن شخصیت­‌ها بازی کنند، ذهن مخاطب را به بازی می­­‌گیرند. فیلم‌­هایی مثل «بی­­‌گناهان» و «میدسامر» شخصیت­‌هایی با وضعیت ذهنی ناپایدار را نشان می­‌دهند و کاری می‌­کنند که مخاطب بعد از تماشای فیلم، نسبت به وضعیت ذهنی خودش هم دچار تردید شود. گویا حتی با بررسی فیلم­‌های ترسناک مورد علاقه کارگردان­‌های بزرگ می­توان به نکات جالبی درباره فضای ذهنی و توانایی­‌های آن­ها رسید.

۳۰ سریال ترسناک برتر؛ از خون‌آشام‌ها و زامبی‌ها تا ارواح خبیث

منبع: Screenrant

The post فیلم‌های ترسناک محبوب کارگردانان مشهور سینما برای علاقمندان ژانر وحشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala