کریستوفر نولان کارگردان فیلم «انگاشته» در گفت‌وگوی جدید خود اعلام کرده است کمپانی‌های فیلم‌سازی نباید با مقایسه‌ی فروش انگاشته با فیلم‌های پرفروش سال ۲۰۱۹ دچار اشتباه شوند.

به دنبال شیوع کروناویرس اکران اغلب فیلم‌هایی که قرار بود در سال ۲۰۲۰ روی پرده بروند تا سال ۲۰۲۱ یا کمی دیرتر به تعویق افتاد. به همین خاطر طی فصل پاییز به‌جای تنور داغ رقابت‌های سینمای و تلاش فیلم‌ها برای موفقیت در گیشه شاهد سالن‌های خالی سینما و برگزاری نیمه آنلاین و بی‌رمق رویدادهای سینمایی هستیم. اما با این وجود برخی کمپانی‌ها و فیلم‌سازان در این شرایط غیرعادی هم فیلم‌های‌شان را اکران عمومی می‌کنند و برادران وارنر با فیلم انگاشته در صدر کمپانی‌هایی قرار دارد که یک فیلم پرهزینه را در دوران کرونا به سینماها آورده‌اند. میزان فروش انگاشته در سراسر دنیا تا به امروز فراتر از ۳۵۰ میلیون دلار رفته است، اما در یک وضعیت عادی بی‌تردید فیلم جدیدی از کریستوفر نولان بیشتر می‌فروخت ولی این کارگردان معتقد است کمپانی‌های فیلم‌سازی نباید با مقایسه این رقم و با میزان فروش فیلم‌های سال گذشته دچار اشتباه شوند و مدام اکران آثارشان را به تعویق بیندازند.

فیلم‌های کریستوفر نولان از کم‌سودترین تا پولسازترین

بخشی از صحبت‌های نولان با لس آنجلس تایمز به این شرح است: «کمپانی برادران وارنر انگاشته را اکران کرد و من از فروش ۳۵۰ میلیونی این فیلم شگفت‌زده شدم. اما من نگرانم که سایر استودیوها از اکران ما نتیجه‌گیری نادرستی داشته باشند. به‌جای اینکه ببیند فیلم در چه زمینه‌هایی خوب عمل کرده و چگونه می‌شود با اکران نیازهای مالی‌شان را برطرف کنند، آن‌ها به دنبال بررسی برآورده نشدن انتظارات‌شان -از فروش فیلم‌ها- در قیاس با قبل از همه‌گیری کووید ۱۹ می‌روند. درحالی که باید به دنبال سازگار کردن صنعت با شراط کنونی باشیم. سال ۲۰۱۹ سال بزرگی برای سینما بود و فیلم‌ها فروش عالی داشتند، اما باید وضعیت موجود را بپذیریم. در دراز مدت، سینما رفتن مانند رستوران رفتن بخشی جدانشدنی از زندگی عموم مردم است.»

فیلم انگاشته با بودجه‌ی ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شده و با در نظر گرفتن هزینه قابل توجه تبلیغات و بازاریابی آن در سراسر جهان می‌توان گفت فیلم تازه نولان این روزها با ۳۵۰ میلیون دلار فروش احتمالا تازه به سوددهی رسیده است.

فیلم داستان یک مأمور بی‌نام سازمان سیا را روایت می‌کند که برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم تلاش می‌کند. اما در این راه توسط نیروهای روس دستگیر و مورد شکنجه قرار می‌گیرد. به همین خاطر برخی از اعضای ارشد سازمان سیا برای آزادی او دست به‌کار می‌شوند. همانند سایر آثار نولان بازی با زمان و روایت متکلف داستان از خصیصه‌های فیلم هستند.

منبع: HollywoodReporter

منبع متن: digikala