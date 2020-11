بالاخره اولین مامور ۰۰۷ زن معرفی شد و لاشانا لینچ قرار است در فیلم «زمانی برای مردن نیست» جایگزین جیمزباند فعلی با بازی دنیل کریگ شود.

از مدت‌ها قبل شایعات و گمانه‌زنی‌هایی پیرامون انتخاب یک بازیگر رنگین‌پوست یا زن برای ایفای نقش مامور ۰۰۷ به گوش می‌رسید. پس از گزارشات ضد و نقیض بسیار، لاشانا لینچ انگلیسی به تمام این شایعات خاتمه داد و رسما اعلام کرد او از این پس بازیگر اصلی مجموعه‌ی «جیمزباند» خواهد بود.

لینچ در گفت‌وگوی اخیر خود با ماهنامه‌ی «هارپرز بازار» درباره‌ی انتقادات مطرح شده پیرامون چرایی تغییر جنسیت و رنگ پوست مامور ۰۰۷ بیان کرده است: «من یکی از زنان بازیگر سیاه‌پوست فیلم‌های جیمزباند هستم. اگر بازیگر زن سیاه‌پوست دیگری هم برای ایفای نقش مامور ۰۰۷ انتخاب می‌شد، مورد چنین حملات و واکنش‌های تندی قرار می‌گرفت. من تنها می‌بایست به خودم یادآوری کنم که همواره چنین اهانت‌هایی صورت می‌گیرد، اما من بخشی از یک تغییر بسیار انقلابی هستم.»

بسیاری از دوست‌داران سری فیلم‌های جیمزباند طی ساعت‌های اخیر مخالفت خود با انتخاب لاشانا لینچ به عنوان بازیگر بعدی مامور ۰۰۷ را اعلام کرده‌اند؛ زیرا این بازیگر سی‌ودو ساله تا به امروز هیچ نقش‌آفرینی چشم‌گیری نداشته و شاید حضور در فیلم «کاپیتان مارول» مهم‌ترین دست‌آورد سینمایی او باشد! همچنین عده‌ای معتقدند چه نیازی به تغییر جنسیت یا رنگ پوست مامور ۰۰۷ است؟ آیا کمپانی‌های فیلم‌سازی و جنبش‌های فعال در زمینه رفع تبعیض‌های نژادی بهتر نیست به‌جای تغییر ماهیت و ظاهر شخصیت‌های قدیمی و محبوب، شخصیت‌های زن یا رنگین‌پوست قدرتمند و جذاب جدیدی خلق کنند؟

زمانی برای مردن نیست آخرین فیلم جیمزباند با نقش‌آفرینی دنیل کریگ در نقش مامور ۰۰۷ است و طی این فیلم و پس از آن باید شاهد حضور لاشانا لینچ در این نقش باشیم. زمانی برای مردن نیست یکی از پرحاشیه‌ترین فیلم‌های چند سال اخیر هالییود بوده است. از آسیب‌دیدگی بازیگر و یک انفجار در استودیو که منجر به زخمی‌شدن برخی از عوامل تولید شد گرفته تا انتخاب بازیگران، تعویض کارگردان و تاخیر چندین‌باره در زمان اعلام شده برای اکران.

زمانی برای مردن نیست، به عنوان بیست‌وپنجمین فیلم جیمزباند قرار است در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ (۲ آوریل) در سراسر دنیا اکران شود.

