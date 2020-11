کمپانی برادران وارنر تصمیم گرفته پس از شکست جانی دپ در دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی خشونت این بازیگر علیه همسر سابقش، او را از سری فیلم‌های جانوران شگفت‌انگیز کنار بگذارد.

مدت‌ها از رسانه‌ای شدن اختلافات جانی دپ با امبر هرد می‌گذرد. این دو بازیگر آمریکایی پس از ۲ سال زندگی مشترک در سال ۲۰۱۷ تصمیم به جدایی گرفتند، اما این طلاق شباهتی به سایر جدایی‌ها نداشت و آن‌ها سعی کردند تا حد ممکن ماجرای طلاق‌شان را در دادگاه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و دفاتر وکلای حقوقی دنبال کنند! روزنامه‌ی سان، چاپ لندن در سال ۲۰۱۸ طی مقاله‌ای مدعی شده بود دپ، همسر سابقش را کتک می‌زده است، اما کاپیتان جک اسپارو به‌کل منکر چنین مسئله‌ای شد و به همین خاطر از این روزنامه‌ی انگلیسی شکایت کرد. هفته‌ی گذشته، پس از ۲ سال در نهایت امر دادگاهی در بریتانیا شکایت دپ را به‌حق ندانست و با شکست او در این پرونده، کمپانی برادران وارنر تصمیم گرفته‌اند جانی دپ را از تیم بازیگران قسمت سوم جانوران شگفت‌انگیز کنار بگذارند.

۱۰ فیلم مهم جانی دپ؛ مرد جهان‌های فانتزی

در مقاله‌ی روزنامه‌ی سان ۱۴ رفتار خشن از جانب دپ علیه هرد گزارش شده بود که بنابر تشخیص قاضی ۱۲ مورد از این رفتارها واقعاً رخ داده‌اند و مطلب سان غیرواقعی نبوده است. هرچند وکیل دپ این رأی را اشتباه خوانده است، اما نظر دادگاه بریتانیایی باعث شده برادران وارنر دپ را از ادامه‌ی حضور در مجموعه‌ی فرعی «هری پاتر» منصرف کنند. جانی دپ در این خصوص در صفحه‌ی اینستاگرام خود نوشته است: «می‌خواهم به شما اطلاع دهم که کمپانی برادران وانر از من تقاضا کرد از نقش گلرت گریندل‌والد در سری فیلم‌های جانوران شگفت‌انگیز کناره‌گیری کنم. من به این درخواست احترام گذاشته و موافق کردم.» او در ادامه رأی دادگاه را فراواقع‌گرا خوانده و بیان کرده است: «این اتفاق تغییری در نظر من برای بیان حقیقت ایجاد نخواهد کرد. من درخواست تجدید نظر دارم.»

داستان جدایی دپ و هرد بسیار بیشتر از حد معمول جدایی دو بازیگر سرشناس در رسانه‌ها نقل و از آن صحبت شده است. هر یک از این بازیگران دیگری را به انجام رفتارهایی خشن، رادیکال و حتی غیرانسانی متهم می‌کنند. تا به امروز جانی دپ به خاطر اتهامات مطرح شده از سوی امبر هرد چند فرصت شغلی را از دست داده است. رسانه‌ها حالا می‌‌گویند که گویا همان سرنوشتی در انتظار جانی دپ است که کوین اسپیسی هم به آن دچار شد و به خاطر اتهامات از سریال «خانه‌ی پوشالی» کنار گذاشته شد.

منبع: TheGuardian

The post جانی دپ از مجموعه‌ی جانوران شگفت‌انگیز کنار گذاشته شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala