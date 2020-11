خیلی هم نیاز به گمانه‌زنی نداشت. خیلی زود هیات معرفی فیلم ایرانی به اسکار به این نتیجه رسیدند که فیلم «خورشید» آخرین ساخته‌ی مجید مجیدی را به عنوان نماینده‌ی ایران در بخش فیلم بین‌الملل به اسکار ۲۰۲۱ معرفی کنند.

رائد فریدزاده دبیر و سخنگوی هیات معرفی فیلم ایرانی به اسکار گفته که این هیات ۹۰ فیلم ایرانی را بررسی کرده‌اند و پس از رای‌گیری از میان سه فیلم «خورشید» ساخته‌ی مجید مجیدی، «درخت گردو» ساخته‌ی محمدحسین مهدویان و «یلدا» ساخته‌ی مسعود بخشی فیلم مجیدی را به عنوان گزینه‌ی اسکار معرفی کردند.

معمولا برای انتخاب فیلم برای ارسال به اسکار هیات انتخاب به حضور خارجی فیلم و پخش‌کننده‌های آن توجه می‌کنند. فیلم «درخت گردو» مهدویان در جشنواره‌های خارجی حضوری نداشته و هر چند به لحاظ سینمایی از همه‌ی گزینه‌ها فیلم بهتری بود اما احتمالا به دلیل موضوع آن که بمباران شیمیایی ایران توسط دولت عراق در جنگ تحمیلی بود در اسکار پذیرفته نمی‌شد. هر چند عده‌ای معتقدند که همین می‌توانست برگ برنده‌ی فیلم باشد. به هر حال نگاه فیلم بسیار انسانی است.

از آن طرف برای خیلی‌ها عجیب است که دو فیلم «جنایت بی‌دقت» شهرام مکری و «دشت خاموش» احمد بهرامی چه‌طور به مرحله‌ی نیمه‌نهایی انتخاب فیلم‌ها نرسیده‌اند و اصولا با توجه به موفقیت‌شان در ونیز اصلا مورد بازبینی قرار گرفته‌اند یا نه. فیلم «جنایت بی‌دقت» شهرام مکری احتمالا بهترین فیلم کارنامه‌اش است و ساختار آن می‌توانست نظر منتقدان خارجی را جلب کند هر چند که موضوع آن یعنی آتش‌سوزی سینما که به سینما رکس آبادان اشاره دارد و جزییات فیلم برای بیننده‌ی خارجی شاید چندان ملموس نباشد.

به هر حال فیلمی که به اسکار معرفی شده باید مدتی اکران شود و به همین دلیل ظرف یکی دو ماه آینده احتمالا فیلم «خورشید» مجیدی برای مدت محدود هم که شده روی پرده‌ی سینماها خواهد رفت.

منتقدان نظر متوسطی نسبت به فیلم داشتند و گروه نابازیگران آن توانست جایزه‌ی بهترین بازیگر جوان را کسب کند. پیتر دبروج از ورایتی درباره‌ی فیلم نوشته بود:‌ «

مجیدی هیچ‌گاه به دنبال داستان‌های پیچیده نبوده و به همین خاطر گاهی بیننده چند قدم از شخصیت‌های ساده فیلم جلوتر است. شاید برخی مشکلات در ذهن شخصیت‌ها بزرگ و جدی باشند، اما ما می‌دانیم خطر اخراج و دستگیری چندان آن‌ها را تهدید نمی‌کنید. اما در همین داستان ساده هم نقاط دراماتیک و غیرمنتظره‌ای وجود دارد که جالب توجه است. بچه‌های خورشید با قصه سر راست خود می‌تواند نظر مثبت عموم مردم را کسب کند.»

با توجه به اینکه فعلا سر و صدایی از فیلم‌های خارجی‌زبان امسال به گوش نمی‌رسد بعید نیست که فیلم مجیدی حداقل به فهرست اولیه راه پیدا کند. فیلمی که بیشتر از بقیه‌ی آثارش به «بچه‌های آسمان» شباهت دارد. همان فیلمی که در دهه‌ی ۷۰ شمسی برای ایران اولین نامزدی اسکار را به ارمغان آورد.

