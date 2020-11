بالاخره برنده‌ی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص شد و جو بایدن توانست با اختلافی قابل توجه دونالد ترامپ را شکست دهد. به همین خاطر برخی از بازیگران و شخصیت‌های دموکرات دنیای سینما و تلویزیون، از جمله بازیگر نقش شاه شب در سریال «بازی تاج و تخت» ترامپ را بابت ادعاهایش در خصوص پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ مسخره کرده‌اند.

چند روز پیش ترامپ در توئیتی اعلام کرده بود: «من در این انتخابات پیروز شدم؛ با اختلاف زیاد» اما چند ساعت پس از انتشار این توئیت کاندیدای حزب دموکرات با پیروزی در چند ایالت کلیدی توانست گوی سبقت را در رقابت انتخاباتی از ترامپ و حزب جمهوری‌خواه بدزد و در نهایت امر به عنوان رئیس جمهور آمریکا برگزیده شود. به همین خاطر طی ساعات اخیر توئیت دونالد ترامپ با واکنش‌های متفاوتی از سوی کاربران شبکه‌های مجازی مواجه شده است و حتی بسیاری از فعالان رسانه‌ای و بازیگران سرشناس نیز در پاسخ به آن جمله‌ای تمسخرآمیز را توئیت کرده‌اند.

چرا سریال بازی تاج و تخت شتاب‌زده و زود تمام شد؟

ولادیمیر فوردیک بازیگر نقش شاه شب در سریال بازی تاج و تخت پس از مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا به کنایه نوشته است: «من هم در نبرد وینترفل پیروز شدم؛ با اختلاف زیاد». در نبرد وینترفل و فصل پایانی بازی تاج و تخت علی‌رغم اینکه احتمال پیروزی ارتش رونده‌های سفید (وایت واکرها) بیشتر از انسان‌ها بود، اما در نهایت این ساکنین هفت اقلیم بودند که شاه شب را به زانو در آورند و حالا فوردیک با اشاره به آن نبرد، ترامپ را مسخره کرده است.

علاوه‌بر این بازیگر پنجاه ساله چندین چهره سرشناس دیگر نیز پیروزی بایدن را در حساب توئیتر یا اینستاگرام خود جشن گرفته‌اند. به عنوان نمونه لیدی گاگا، خواننده و بازیگر آمریکایی که دو هفته قبل توسط ترامپ مسخره شده بود، در این‌باره نوشته است: «مردم آمریکا، شما یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های مهربانی و شجاعت بشریت را به جهانیان هدیه کردید.» یا اسپایک لی، کارگردان برنده‌ی اسکار خوشحالی خود از برتری دموکرات‌ها در انتخابات ۲۰۲۰ را اینگونه نشان داده است: «این انتظار دراز به سر آمد. سرانجام». همچنین کریس ایوانز، بازیگر نقش کاپیتان آمریکا در اقدامی مشابه با فوردیک در پاسخ به توئیت اشاره شده‌ی ترامپ نوشته است: «نه، نبردی. باختی»

شبکه‌ی اچ‌بی‌او قصد دارد چند سریال فرعی را براساس دنیای بازی تاج و تخت بسازد و طی سال‌های آتی روی آنتن ببرد. نخستین مجموعه‌ی فرعی این سریال تحت نام «خاندان اژدهایان» در سال ۲۰۲۲ پخش خواهد شد و اتفاقات آن حدود ۳۰۰ سال پیش از آغاز سریال اصلی رقم می‌خورد و مطابق کتاب «آتش و خون» نوشته‌ی جرج آر. آر. مارتین روند افول خاندان تارگریان را نشان می‌دهد. میگل ساپوچنیک آرژانتینی برای کارگردانی قسمت پایلوت و چند قسمت دیگر از فصل نخست خاندان اژدهایان انتخاب شده است. او پیش از این به‌عنوان کارگردان چند قسمت از بازی تاج و تخت با اچ‌بی‌او همکاری داشته است. همچنین رایان کندال به خاطر ساخت سریال کلونی شناخته می‌شود، وظیفه نوشتن فیلم‌نامه‌ی نخستین پیش‌درآمد بازی تاج و تخت را برعهده دارد.

پیش از این قرار بود یک سریال پیش‌درآمد دیگر هم با حضور نائومی واتس براساس سری رمان‌های «ترانه یخ و آتش» ساخته شود که شبکه‌ی اچ‌بی‌او به دلایلی نامشخص ساخت آن را لغو کرد.

بازی تاج و تخت چندی قبل در جوایز دیجیتال اسپای توانست عنوان بهترین سریال قرن بیست و یکم را به خود اختصاص دهد تا بدانیم برخلاف تصورات، پایان ضعیف این مجموعه باعث از بین رفتن محبوبیت آن در میان عامه‌ی سریال‌دوستان نشده است. این جایزه تنها موفقیت بازی تاج و تخت پس از فصل پایانی‌اش نیست، بلکه این سریال پیش از این توانسته بود در مراسم امی ۲۰۱۹ نامزد ده رشته‌ی مختلف شود و در نهایت دو جایزه از جوایز بخش بازیگری را به خود اختصاص دهد.

