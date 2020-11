برنامه­‌نویس‌­ها دنیای خاص خودشان را دارند. باقی مردم اغلب آن­‌ها را افراد عجیب‌­وغریبی در نظر می­‌گیرند که چندان اجتماعی نیستند، دوستان زیادی ندارند و تنها در گوشه­ اتاق یا دفتر خود مشغول سروکله زدن با کدها می­‌شوند. شاید همین باعث شده که آثار خیلی کمی درباره این افراد ساخته شود. چون به سختی می‌­شود درام کنجکاوی برانگیزی از زندگی آن‌ها بیرون کشید. البته داستان زندگی افرادی مثل استیو جابز و مارک زاکربرگ نشان می‌­دهد که این­­‌گونه افراد هم در زندگی خود فراز­وفرودهای تماشایی زیادی را پشت سر گذاشته‌­اند.

فهرست زیر هفت فیلم و سریالی را معرفی می­‌کند که نگاه تخصصی به دنیای برنامه‌­نویس‌­ها دارند. اگر می­‌خواهید با این گروه بیشتر آشنا شوید، یا مهم­‌تر از آن خودتان یک برنامه­‌نویس هستید، قطعا این فهرست به­‌کارتان می­­‌آید.

جابز – Jobs (فیلم)

کارگردان : جاشوا مایکل استرن

: جاشوا مایکل استرن بازیگران : اشتون کوچر، جش گد، آنا ارایلی

: اشتون کوچر، جش گد، آنا ارایلی سال: ۲۰۱۳

روند تولید «جابز» خیلی سریع آغاز شد. چند ماه بیشتر از مرگ استیو جابز نگذشته بود که این پروژه کلید زده شد. اهمیت فیلم «جابز» در این است که خیلی خوب مسیر موفقیت یک برنامه‌­نویس، از گاراژی در منزل خود تا خلق یکی از بزرگترین شرکت­‌های دنیای فناوری را نشان می‌­دهد.

جنبه‌ی مثبت دیگر فیلم این است که قهرمان­‌سازی نمی‌­کند و به خوبی نشان می­‌دهد که در حوزه‌ی فناوری، کار تیمی و همکاری آن‌ها با یک­دیگر اهمیت زیادی دارد.

سیلیکون­‌ولی – Silicon Valley (سریال)

خالق : مایک جاج

: مایک جاج بازیگران : توماس میددیچ، تی. جی میلر، جاش برنر، کمیل نانجیانی

: توماس میددیچ، تی. جی میلر، جاش برنر، کمیل نانجیانی فصل اول: ۲۰۱۴

این سریال اساسا هجویه‌­ای است بر برنامه‌­نویس‌­ها و شرکت‌­های نوپا و کل دنیای سیلیکو‌ن‌­ولی که مرکز شرکت‌­های مطرح انفورماتیک است. اغلب از برنامه­‌نویس­‌ها توقعات غیرمنطقی دارند و آن­ها را ابرقهرمانانی می­‌بینند که باید در سریع‌­ترین زمان ممکن همه مشکلات را حل کنند. شاید «سیلیکون‌ولی» موفق شود ما را به درک درست‌تری درباره این افراد برساند.

سریال همچنین خیلی خوب نشان می­‌دهد که در این حوزه چطور یک تغییر کوچک می­‌تواند یک پروژه عظیم چند ساله را خیلی راحت نابود کند. خیلی از شوخی­‌های سریال مخصوص برنامه‌­نویس‌­ها و خوره‌­های این رشته هستند. اگر خوره نیستید، هیچ­وقت دیر نیست!

شبکه اجتماعی – The Social Network (فیلم)

کارگردان : دیوید فینچر

: دیوید فینچر بازیگران : جسی آیزنبرگ، اندرو گارفیلد، جاستین تیمبرلیک، آرمی همر

: جسی آیزنبرگ، اندرو گارفیلد، جاستین تیمبرلیک، آرمی همر سال: ۲۰۱۰

فیلم جنجالی دیوید فینچر از همان زمان اکران خود تا به­‌حال همیشه بحث برانگیز بوده است. فیلم که داستان خلق فیسبوک توسط مارک زاکربرگ را نشان می­‌دهد، نگاهی بسیار تلخ، بدبینانه و شاید بتوان گفت هشدارآمیز به این حوزه دارد. فینچر به خوبی نشان می­‌دهد که حوزه‌ی فناوری یک دنیای قشنگ و ساده و زیبا نیست و در لایه­‌های زیرین آن، دروغ و فریب زیادی در جریان است. جنبه مهم دیگر فیلم این است که نشان می‌­دهد راه‌­اندازی یک شرکت نوپا تنها متکی به نبوغ نیست، بلکه از خیلی جنبه­‌های دیگر هم باید توانایی جنگیدن و محافظت از محصول خود را داشته باشید.

معضل اجتماعی – The Social Dilemma (مستند)

کارگردان : جف اورلوسکی

: جف اورلوسکی بازیگران : تریستان هریس، آزا راسکین، جاستین روزنشتاین

: تریستان هریس، آزا راسکین، جاستین روزنشتاین سال: ۲۰۲۰

این مستند درام که همین امسال هم منتشر شده، همچون فیلم «شبکه اجتماعی» نگاهی تند و انتقادی دارد. «معضل اجتماعی» نگران میزان تاثیر شبکه­‌های اجتماعی روی ما مردم است، داستان هم از زاویه دید افرادی روایت می­‌شود که خودشان از بنیان­‌گذاران این شبکه­‌ها بوده‌­اند.

مشکل شبکه­‌های اجتماعی این است که تلاش می‌­کنند تا جایی که می­‌شود شما را آنلاین نگه دارند، به همین دلیل مجبورید وقت کمتری را در دنیای واقعی سپری کنید. تمام این شبکه­‌ها الگوریتم‌­های ترسناکی دارند که به وسیله آنها در زندگی شخصی شما نفوذ کرده و تلاش می­‌کنند با خلق­­‌وخوی شما آشنا شوند تا زمان بیشتری شما را پیش خود نگه دارند. قطعا مردم این دوره به چنین مستندی نیاز دارند.

آقای ربات – Mr. Robot (سریال)

خالق : سم اسماعیل

: سم اسماعیل بازیگران : رامی ملک، کارلی چایکین، پورتیا دوبلدی

: رامی ملک، کارلی چایکین، پورتیا دوبلدی فصل اول: ۲۰۱۵

این سریال که داستان یک متخصص امنیت سایبری است که یک هکتیویست (افرادی که که از رایانه و شبکه­‌های رایانه­‌ای برای اعتراض و مقاصد سیاسی استفاده می­‌کنند) فعال می­‌شود، از این نظر اهمیت دارد که اخلاقیات را در این حوزه به نمایش می­‌کشد. قطعا هر برنامه­‌نویسی در مقطعی از دوران کاری خود با این پرسش مواجه شده که آیا از پروژه­‌هایش در جهت اهدافی خطرناک استفاده نمی­‌شود؟ اگر خواسته یا ناخواسته مثلا وارد پروژه تولید یک سلاح نظامی خطرناک شود، چه واکنشی باید داشته باشد؟

ویژگی خوب دیگر «آقای ربات» این است که افسردگی و اضطراب­‌هایی که معمولا در میان برنامه‌­نویس‌­ها رایج است را خیلی خوب نشان می‌­دهد. سریال یک پرداخت شخصیتی بسیار ماهرانه دارد و تنها یک اثر تخصصی صرف نیست.

گروه آی­‌تی – The IT Crowd (سریال)

خالق : گراهام لینهان

: گراهام لینهان بازیگران : کریس ادوود، ریچارد آیوادی، کاترین پارکینسون

: کریس ادوود، ریچارد آیوادی، کاترین پارکینسون فصل اول: ۲۰۰۶

این سریال کمدی بریتانیایی قرار نیست آموزش خاصی به شما بدهد یا مقدمه‌­ای باشد برای ورود به دنیای فناوری. تنها یک سریال کمدی ساده است که البته نگاه زیرکانه­‌ای به حوزه فناوری دارد و از جزئیات به­‌ظاهر بی‌­اهمیت اما بسیار مهم آن به­‌خوبی خبر دارد.

«گروه آی­‌تی» خیلی خوب موفق می­‌شود مشکلات متخصصان آی­‌تی، مخصوصا دردسر کار کردن با افراد عادی بی‌­خبر از همه چیز را به تصویر بکشد.

آینه سیاه – Black Mirror (سریال)

خالق : چارلی بروکر

: چارلی بروکر بازیگران : دانیال لاپن، مایکل کوئل

: دانیال لاپن، مایکل کوئل فصل اول: ۲۰۱۱

این سریال آنتالوژی که هر قسمت آن داستان و بازیگران متفاوتی دارد، جنبه‌ی خطرناک فناوری را نشان می‌­دهد، زمانی که فناوری از کنترل انسان خارج می‌شود. ربات‌­های آدمکش، واقعیت افزوده­‌ای که از دنیای واقعی هم واقعی‌­تر شده است، ردیابی تک‌­تک آد­م­‌ها از طریق دوربین، از جمله مواردی هستند که «آینه سیاه» به سراغشان می‌­رود،

نکته ترسناک این است که بعضی از مسائلی که سریال درباره­‌شان صحبت می­کند همین حالا در دنیای خودمان هم به وقوع پیوسته‌­اند. «آینه سیاه» ما را به درکی از آینده ترسناکی می‌­رساند که ممکن است پیش رویمان باشد.

منبع: Adrian Twarog

