شوخی مارک همیل با رئیس جمهورهای آمریکا؛ تحلیل سیاسی با تم جنگ ستارگان!

مارک همیل ستاره‌ی دنیای «جنگ ستارگان» با انتشار تصویری خنده‌دار در توئیتر روند تحولات سیاسی ۱۲ سال اخیر آمریکا را با فیلم‌های جنگ ستارگان نشان داده است.

مارک همیل ۳ رئیس جمهور اخیر آمریکا و دولت آن‌ها را در تصویر پایین با سه‌گانه‌ی اصلی جنگ ستارگان مقایسه کرده است. دلیل عمده‌ی محبوبیت و شهرت همیل به ایفای نقش لوک اسکای واکر در سری فیلم‌های جنگ ستارگان بازمی‌گردد. این شخصیت در نخستین فیلم‌های مجموعه مجبور بود برای آنچه که درست است بجنگد. او در این راه به جای فرار از تاریکی‌های روحش ترجیح می‌دهد آن‌ها را بپذیرد و به بازیچه‌ی دست‌شان تبدیل نشود. با وجود اینکه چندین ادامه و نسخه‌ی فرعی پس از سه‌گانه‌ی اصلی جنگ ستارگان ساخته شده است، اما این فیلم‌ها جایگاه ویژه‌ای در قلب طرفداران آثار فانتزی-فضایی و ماجراجویانه دارند.

این فیلم‌ها به ترتیب «جنگ ستارگان: امیدی تازه» (Star Wars: Episode IV – A New Hope)، «امپراتوری ضربه می‌زند» (The Empire Strikes Back) و «بازگشت جدای» (Return of the Jedi) نام دارند و همیل با استفاده از این توالی قصد داشته خوشحالی خود از پیروزی دموکرات‌ها را نشان دهد. او دوران اوباما را امیدی تازه توصیف کرده در حالی که دوره‌ی ریاست جمهوری ترامپ را با رنگ قرمز و نسبت دادن آن به فیلم دوم مجموعه زمانی سخت دانسته است. اینطور که پیداست این بازیگر شصت‌ونه ساله امیدوار است با ریاست جمهوری بایدن باری دیگر آرامش به آمریکا بازگردد.

وقتی شاه شب هم ترامپ را مسخره می‌کند!

مارک همیل طی سال‌های اخیر به خاطر استفاده از میم‌های اینترنتی و به اشتراک گذاشتن تصاویری خنده‌دار در شبکه‌های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این بازیگر توامند نسخه‌های اخیر سری فیلم‌های جنگ ستارگان، یعنی «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» و «جنگ ستارگان: آخرین جدای» نیز حضور داشته و نقش‌آفرینی‌های قابل‌قبولی ارائه داده است. علاوه‌بر همیل چند تن دیگر از ستارگان سرشناس دنیای سینما و تلویزیون طی ساعات اخیر نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا واکنش نشان داده‌اند.

