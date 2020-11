فصل ششم سریال «داستان ترسناک آمریکایی» باری دیگر نشان داد شبکه‌ی اف‌ایکس و رایان مورفی توان روایت داستان‌های چند لایه را دارند و موفقیت‌های این فصل سبب شد داستان ترسناک آمریکایی برای چند فصل دیگر هم ادامه پیدا کند. داستان این فصل در دل واقعه‌ی نامتعارف و خوفناک کلونی روانوک روایت می‌شود، اما در ابتدا سازندان آن قصد داشتند ماجراهای «داستان ترسناک آمریکایی: روانوک» در خلال جنگ داخلی آمریکا رقم بخورد.

رایان مورفی، نویسنده و مدیر تولید فصل فصل ششم سریال داستان ترسناک آمریکایی در گفت‌وگوی اخیرش اعلام کرده طرح اولیه‌ی داستان ترسناک آمریکایی: روانوک با محصول نهایی بسیار متفاوت بوده است. در آغاز کار شبکه‌ی اف‌ایکس و مورفی قصد داشته‌اند قصه‌ای هراس‌انگیز در میانه‌های قرن نوزدهم میلادی و در بستر جنگ داخلی آمریکا روایت کنند، اما آن‌ها در ادامه درمی‌یابند روایت داستانی برمبنای واقعه‌ی عجیب کلونی روانوک بسیار جذاب‌تر است.

بهترین فیلم‌های ترسناک ۲۰۲۰ که نفس را در سینه حبس می‌کنند

ماجرای کلونی روانوک به میانه‌های قرن شانزدهم میلادی بازمی‌گردد. در آن سال‌ها ملکه‌ی انگلستان چند هزار نفر را برای تشکیل شهری مطابق سلیقه‌ی بریتانیا به شمال آمریکا می‌فرستد، اما تمام این افراد چندی پس از رسیدن به خاک آمریکا ناپدید می‌شوند! پیش از انگلیسی‌ها، گروهی از نظامیان اسپانیایی در آن منطقه ساکن بوده‌اند، اما به دلیل اختلاف و درگیری با مردم محلی مجبور به ترک برخی از بخش‌های شمالی آمریکا شده‌اند. پس از ناپدید شدن بریتانیایی‌ها روایت‌ها و داستان‌های عجیبی پیرامون کلونی روانوک شکل می‌گیرد و تا به امروز دلیل منطقی برای ناپدید شدن آن‌ها اعلام نشده است.

فصل ششم سریال داستان ترسناک آمریکایی ماجرای زندگی زوج جوانی با نام‌های شلبی و مت را روایت می‌کند که به خاطر مشکلاتی محل زندگی قبلی‌شان در لس آنجلس را ترک می‌کنند و راهی کارولینای شمالی می‌شوند. آن‌ها در کارولینا خانه‌ای بزرگ و زیبا را با قیمتی فوق‌العاده در یک مزایده برنده می‌شود، اما این تمام ماجرا نیست و سرنوشت شومی انتظار آن‌ها را می‌کشد.

رایان مورفی در گفت‌وگوی اخیر خود اعلام کرده داستان فصل ششم قرار بوده با الهام از فیلم «دیگران» محصول ۲۰۰۱، چند سال پس از ماجراهای جنگ داخلی رقم بخورد. بخشی از صحبت‌های او به این شرح است: «قرار بود من، مت بامر و فین ویتراک سه برادر باشیم و داستان در قرن نوزدهم روایت می‌شد. همه برای چنین ماجرای آماده بودیم، اما داستان به کلی تغییر کرد و به شکل فعلی‌اش درآمد.»

فصل روانوک از این جهت در مجموعه‌ی داستان ترسناک آمریکایی حائز اهمیت است که پس از فصل‌های نسبتا ضعیف چهارم و پنجم دوباره اعتماد بینندگان سریال‌های ترسناک و منتقدین را جلب کرد. این فصل با نمره‌ی ۷۲ از ۱۰۰ در متاکریتیک بهترین نمره‌ی منتقدان در میان تمام فصل‌های سریال در متاکریتیک را به خود اختصاص داده است. فرم روایت در روایت روانوک سبب شد مخاطبان سریال ارتباط بهتری با آن برقرار کنند. سازندگان با تعریف یک ماجرای جدید در دل واقعه‌ای قدیمی به ساختاری جذاب برای یک قصه‌ی ترسناک دست یافتند.

فصل نهم این مجموعه سال گذشته تحت نام «داستان ترسناک آمریکایی: ۱۹۸۴» از شبکه‌ی اف‌ایکس پخش شد و فصل دهم آن طی سال ۲۰۲۱ روی آنتن می‌رود.

منبع: Screenrant

The post فصل ششم سریال داستان ترسناک آمریکایی در دوران جنگ داخلی رقم می‌خورد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala