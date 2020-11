رابرت پتینسون در دنیای سینما داستان جالبی دارد. او ابتدا با مجموعه­ فیلم­‌های «گرگ‌­ومیش» به شهرت رسید که فیلم‌­هایی صددرصد تجاری و مخصوص گیشه بودند. اما کم­‌کم مسیر حرفه­‌ای خود را به سمت فیلم‌­های جدی تغییر داد. بازیگران زیادی از این ترفند استفاده می‌­کنند و بعد از رسیدن به شهرت با فیلم­‌های عامه‌­پسند، به سراغ کارهای گزیده‌­تر می‌­روند. اما مسیر رابرت پتینسون از دو جهت قابل توجه است. اول این­که او واقعا جان می‌­داد برای تبدیل شدن به یک بازیگر تجاری فوق‌­العاده محبوب. شاید به همین دلیل تا سال‌­ها بعد از این­که نقش‌­های نامتعارف بازی کرد باز هم کسی او را جدی نمی­‌گرفت، حتی خودش هم یک مدت شاکی شده بود که چرا کارگردان­‌های مهم او را برای کارهایشان در نظر نمی­‌گیرند!

مورد دوم این این است که پتینسون در انتخاب فیلم­­‌ها روشی بسیار افراطی را در پیش گرفت. او صرفا دنبال فیلم‌­های جدی نیست، تقریبا هر کارگردان مستقل یا مهجوری هرجای دنیا فیلمی آماده ساخت داشته باشد، پتینسون آماده‌ی همکاری با اوست. شاید به همین دلیل کارنامه‌ی کاری او این‌­قدر بالا و پایین دارد. در این مطلب نگاهی می‌­اندازیم به بهترین فیلم‌های رابرت پتینسون در طول این مدتی که در سینما فعال بوده است.

۱۰. زندگی (Life)

کارگردان: آنتون کوربین

بازیگران: رابرت پتینسون، دین دی­هان

سال: ۲۰۱۵

درام زندگی­نامه­‌ای آنتون کوربین که متاسفانه آن­‌چنان که باید مورد توجه قرار نگرفت، داستان رابطه‌ی بین جیمز دین و دنیس استاک عکاس است که پتینسون نقشش را بازی می‌­کند. استاک چند روز فرصت برای عکاسی از جیمز دین نصیبش می­‌شود. دین هم سخاوتمندانه او را کنار خود می­‌پذیرد و استاک حتی تا منزل پدری جیمز دین هم می‌­رود. فیلم داستان دوست داشتنی رفاقت تماشایی این­‌دو نفر است. پتینسون خیلی خوب احساس گناه و اضطراب توامان استاک را به تصویر می­‌کشد.

۹. کودکی یک رهبر (The Childhood of a Leader‎)

کارگردان: بردی کوربت

بازیگران: رابرت پتینسون، لیام کانینگهام، برنیس بژو

سال: ۲۰۱۵

فیلم اقتباسی آزاد از یکی داستان‌­های ژان-پل سارتر است، داستان کودکی پرجوش­‌وخروش به نام پرسکات که محکوم است به این­که یک رهبر فاشیست شود. این کودک بدخلق هم نفرین شده است و هم در عین حال، از موهبت ویژه­‌ای بهره­‌مند است. پتینسون در نقش چارلز میکر بازی می‌­کند، دوست خانوادگی این کودک و یک خبرنگار آزادی­‌خواه. هوشمندی بردی کوربت در این است که نقش بزرگسالی پرسکات را هم به خود پتینسون سپرده است. شخصی بی­‌رحم که می­‌خواهد ناخوشایندی­‌های کودکی خود را با سوءاستفاده وحشتناک از قدرت جبران کند.

۸. شهر گمشده زد (The Lost City of Z)

کارگردان: جیمز گری

بازیگران: چارلی هونام، رابرت پتینسن

سال: ۲۰۱۶

فیلم روایت‌­گر داستان واقعی تلاش پرسی فاوست (با بازی چارلی هونام)، اکتشاف‌­گر بریتانیایی است برای پیدا کردن شهری باستانی در جنگل‌­های آمازون. پتینسون در نقش سرجوخه هنری کاستین بازی می­‌کند، دوست صمیمی فاوست. دیدن پتینسون در نقش یک اکتشاف­‌گر وسواسی، حتی برای هواداران او هم تازگی دارد. فیلم با ظرافت و زیبایی داستان خود را پیش می‌­برد. رابرت پتینسون فروتنانه خود را به حاشیه می‌­برد تا مخاطب با هونام که نقش اصلی است بیشتر همراه شود.

۷. ولگرد (The Rover)

کارگردان: دیوید میشد

بازیگران: گای پیرس، رابرت پتینسون

سال: ۲۰۱۴

این وسترن پادآرمان­‌شهری دیوید میشد، داستانش ده سال پس از یک فروپاشی اقتصادی جهانی روی می­‌دهد. پتینسون در نقش رینولدز بازی می­‌کند، یک جوان جنوبی آمریکایی که همیشه زندگی محافظه­‌کارانه‌­ای داشته است، به همین دلیل در چنین فضای آخرالزمانی برای بقا مجبور است به بقیه وابسته باشد. «ولگرد» از نظر مضمونی و بصری شباهت زیادی به مجموعه فیلم‌­های «مکس دیوانه» دارد. تارانتینو هم از طرفداران فیلم است و کلی آن را ستایش کرده است. بازی گای پیرس در نقش سم بی­رحم و تلخ استثنائی است، اما این پتینسون است که با تیک­‌های عصبی و بازی گرم خود، مخاطب را غافلگیر می‌­کند.

۶. پادشاه (The King)

کارگردان: دیوید میچود

بازیگران: تیموتی شالامی، جوئل اجرتون، شان هریس، رابرت پتینسون

سال: ۲۰۱۹

«پادشاه» که اقتباسی از چند نمایشنامه تاریخی شکسپیر است، تیم بازیگری خیلی خوبی دارد. تیموتی شالامی بازیگر اصلی آن است که در نقش هنری پنجم بازی می‌­کند. پتینسون هم ایفاگر لوئیس، ولیعهد فرانسه است، با یک لهجه‌ی غلیظ فرانسوی که هم بامزه است و هم تاثیرگذار. «پادشاه» قاب‌­های زیبا و بازی­‌های بسیار خوبی دارد، صحنه­‌های نبرد و پس­‌زمینه‌ی تاریخی پشت آن گیرا و تماشایی هستند.

۵. حیات والا (High Life)

کارگردان: کلر دنی

بازیگران: رابرت پتینسون، میا گاث، ژولیت بینوش

سال: ۲۰۱۸

اولین فیلم انگلیسی زبان کلر دنی روایتی غیرخطی از یک داستان ترسناک علمی تخیلی است، دانشمندان با هدف آزمایش و کسب تجربه، گروهی از جنایتکاران را عازم یک سفر فضایی می‌­کنند که شامل حرکت به سمت یک سیاه‌­چاله هم می­‌شود. پتینسون در نقش مونت بازی می­‌کند، جنایتکاری که به اجبار فضانورد شده است. ژولیت بینوش هم بازیگر نقش دکتر دیبس است. بازی دونفره‌ی آن­ها، در کنار نماهایی تماشایی و روایتی کند، باعث می‌­شود که «حیات والا» یک مطالعه‌ی تاریک و پیچیده در باب وضعیت بشر در آستانه‌ی نابودی باشد. این نکته هم باید در نظر داشت که فیلم از نظر فضاسازی و ترکیب رنگ شباهت زیادی به «سولاریس» تارکوفسکی و «۲۰۰۱: ادیسه‌ی فضایی» کوبریک دارد.

۴. انگاشته (Tenet)

کارگردان: کریستوفر نولان

بازیگران: جان دیوید واشنگتن، رابرت پتینسون، الیزابت دبیکی

سال: ۲۰۲۰

فیلم تازه‌ی نولان ستاره کم ندارد: جان دیوید واشنگتن، رابرت پتینسون، الیزابت دبیکی، مایکل کین، کنت برانا. داستان درباره‌ی یک مامور سیا (واشنگتن) است که با نیل (پتینسون) همکاری می‌­کند تا در روند زمان دست برده و از وقوع یک اتفاق فاجعه­‌آمیز جلوگیری کند. «انگاشته» اثری باشکوه در ابعادی عظیم است با داستانی پیچیده که شبیه یک معمای غیرقابل حل می­ماند. اما بازی‌­ها نقش مهمی در کیفیت این فیلم دارند. پتینسون در نقش نیل عمیق، ظریف و زیرک عمل می­‌کند.

۳. شیطان تمام‌­وقت (The Devil All The Time)

کارگردان: آنتونیو کامپوس

بازیگران: تام هالند، بیل اسکاشگورد، رابرت پتینسون

سال: ۲۰۲۰

این محصول تازه‌ی نتفلیکس اثری تاریک، زمخت و عذاب­‌آور است، با تیمی از بازیگران مشهور که بازی­‌های خوبی هم دارند. پتینسون در نقش کشیش پرستون ظاهر می­شود که نوعی هرزه­‌گری جذاب دارد. او با یک بازی پرجزئیات بیرونی، خیلی خوب موفق می‌­شود ذات فاسد و پوسیده‌ی پرستون را به تصویر بکشد. «شیطان تمام‌وقت» با یک روایت نوآرگونه به زیبایی جنبه‌­های ناآشکار خشونت و مذهب را در بین افراد روستایی به تصویر می­‌کشد. خشونت فیلم شاید برای بعضی مخاطب‌­ها ناخوشایند باشد.

۲. اوقات خوش (Good Time)

کارگردان: جاش سفدی، بنی سفدی

بازیگران: رابرت پتینسون، جنیفر جیسن لی، بنی سفدی

سال: ۲۰۱۷

تریلر جنایی برادران سفدی، پتینسون را در نقش یک دزد بانک خرده‌­پا نشان می­‌دهد که تلاش می­‌کند برادر به نوعی متفاوت خود را از دست پلیس نجات دهد. این درام خاص هیجان و خطر کم ندارد. پتینسون با بازی خود در این فیلم بالاخره موفق می‌­شود جنبه‌­ای متفاوت از توانایی­‌های خود را نشان دهد. فیلم همچون آینه­‌ای است که حقایقی ناخوشایند از آمریکای امروز را نمایش می‌­دهد. اگرچه نشانه­‌هایی از رستگاری شخصیت­‌ها دیده می­‌شود، ولی «اوقات خوش» حتی بعد از پایان داستان هم پرسش‌­های بی‌­پاسخ زیادی را نزد تماشاگر نگه می­‌دارد.

۱. فانوس دریایی (The Lighthouse)

کارگردان: رابرت اگرز

بازیگران: رابرت پتینسون، ویلم دافو

سال: ۲۰۱۹

این فیلم روانشناختی رابرت اگرز که به صورت سیاه‌­وسفید و با نسبت تصویر ۱.۱۹:۱ تصویربرداری شده، داستان دو نگهبان فانوس دریایی با بازی رابرت پتینسون و ویلم دافو است که در حالی­‌که در یک جزیره متروک اما تا حدودی می‌­توان گفت زیبا گیر افتاده‌­اند، تا مرز جنون پیش می‌­روند. فیلم تاملی است در تاریکی موجود در روان انسان که اگرز با طنز سیاه و تلخ خود سعی می‌­کند آن را خیلی سنگین نشان ندهد. «فانوس دریایی» کارگردانی هنرمندانه­‌ای دارد. پتینسون و دافو که در یک بازی جنون‌­آمیز گیر افتاده‌­اند، اجرای درخشانی دارند.

