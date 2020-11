برخی گزارشات نشان می‌دهند مدس میکلسن احتمالا گزینه‌ی مد نظر کمپانی برادران وانر برای جانشینی جانی دپ در فیلم «جانوران شگفت‌انگیز ۳» است. در این مطلب به بررسی مواردی می‌پردازیم که نشان می‌دهند این بازیگر دانمارکی فرد مناسبی برای ایفای نقش گلرت گریندل‌والد است.

سری رمان‌های «هری پاتر» نوشته‌ی جی کی رولینگ یکی موفق‌ترین و برترین آثار فانتزی و خیال‌پردازی هستند. کتاب‌هایی با محوریت هری پاتر و دوستانش در راه مبارزه با نیروهای شیطانی دنیای جادوگری، خصوصاً لرد ولدمورت که در گذر سال‌ها توانسته‌اند جذابیت خود را برای نوجوانان سراسر جهان حفظ کنند. به دنبال موفقیت این مجموعه، رولینگ رمان «جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها» را در سال ۲۰۱۰ منتشر کرد که به شرح ویژگی‌ها و جزئیات موجودات عجیب و جادویی دنیای هاگوارتز می‌پردازد.

جانی دپ از مجموعه‌ی جانوران شگفت‌انگیز کنار گذاشته شد

در سال ۲۰۱۶ کمپانی برادران وانر براساس کتاب جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها و فیلمنامه‌ای از جی کی رولینگ فیلمی با همین نام ساخت که توانست به موفقیت‌های قابل توجه‌ای دست پیدا کند. فیلم جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها با بودجه‌ی ۱۸۰ میلیون دلاری توانست به فروشی بالغ‌بر ۸۱۴ میلیون دلار دست یابد و یک جایزه‌ی اسکار را هم از آن خود کند. به دنبال موفقیت‌های این فیلم خیلی زود نسخه‌ی دوم آن ساخته و اکران شد و حالا برادران وارنر ساخت فیلم جانوران شگفت‌انگیز ۳ را در دستور کار دارد. در این سری فیلم‌ها جانی دپ وظیفه‌ی ایفای نقش شخصیت گلرت گریندل‌والد را برعهده داشت، اما چند روز قبل به دنبال شکست او در دادگاهی درباره‌ی خشونت خانوادگی، برادران وارنر دپ را مجبور به کناره‌گیری از نقش گلرت گریندل‌والد کرد و اینطور که پیداست مدس میکلسن جایگزین او خواهد شد.

میکلسن طی سال‌های اخیر توانسته مسیر بسیار روبه جلو و مناسبی را در دنیای بازیگری طی کند. این بازیگر دانمارکی به یک هنرمند بین‌المللی و جذاب تبدیل شده است. به عنوان مثال برخی از منتقدان نقش‌آفرینی او در فیلم مورد انتظار «یک دور دیگر» (Another Round) به کارگردانی توماس وینتربرگ را بهترین بازی تمام کارنامه‌ی کاری وی و یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های سال ۲۰۲۰ خواندند. به همین خاطر انتخاب چنین چهره‌ی روبه رشد و قابل‌توجه‌ای می‌تواند برخی از سینمادوستان حرفه‌ای را هم مشتاق به نماشای فیلم جانوران شگفت‌انگیز ۳ کند.

مدس میکلسن در سریال «هانیبال» محصول شبکه‌ی ان‌بی‌سی بازی درخشانی در نقش هانیبال لکتر از خود به نمایش گذاشت. این بازیگر پنجاه و چهار ساله نشان داد تا چه اندازه می‌تواند دقیق و اصولی یک شخصیت روان‌پریش و به طور کلی شرور را تصویرگری کند. گریندل‌والد نیز شخصیتی بسیار خبیث است که بنابر گفته‌های رولینگ، خطرناک‌ترین جادوگر سیاه تمامی دوران‌ها به شمار می‌رود و طبق گفته‌های ریتا اسکیتر در کتاب «زندگی و دروغ‌های آلبوس دامبلدور»، تنها لرد ولدمورت در خباثت از او پیشی گرفته ‌است. هر دوی این شخصیت‌ها سعی دارند با قربانیان خود ارتباط برقرار کنند و آن‌ها را فریب دهند؛ موضوعی که میکلسن اثبات کرده در نمایش آن استاد است.

همچنین میکلسن در فیلم «دکتر استرنج» از عهده‌ی ایفای نقش کایسیلوس نیز به خوبی برآمد تا نشان دهد با دنیای قدرت‌های فراطبیعی و جادوگری نیز ناآشنا نیست. شخصیت گریندل‌والد معتقد است کار اشتباه و خطایی از او سر نمی‌زند و تمام تصمیم‌هایش درست است، همچنین او قصد دارد بر کل دنیا سلطه پیدا کند. کایسیلوس نیز چنین ذهنیتی دارد و میکلسن به خوبی توانست پیچیدگی‌های وجودی او را نشان دهد و به همین خاطر می‌توان امیدوار بود وی در صورت توافق با کمپانی برادران وارنر برای حضور در فیلم جانوران شگفت‌انگیز ۳ گزینه‌ی بسیار مناسبی برای جایگزینی جانی دپ باشد.

منبع: Screenrant

