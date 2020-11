نتفلیکس سریال امیلی در پاریس را برای فصل دوم تمدید کرد

نتفلیکس تایید کرد فصل دوم سریال «امیلی در پاریس» ساخته خواهد شد. این سریال کمدی-رمانتیک ابتدا در اختیار شبکه‌ی پارمونت بود، اما حقوق آن به نتفلیکس واگذار و در مهرماه از طریق این سرویس پخش شد.

سریال امیلی در پاریس داستان مدیر بازاریابی جاه‌طلب و جوانی با بازی لی‌لی کالینز را روایت می‌کند که به دنبال یک فرصت شغلی مناسب از آمریکا و شیکاگو راهی پاریس می‌شود. امیلی ضمن اینکه در پاریس این فرصت را می‌یابد تا برای دست‌یابی به شغل مورد علاقه‌اش تلاش کند، وارد ماجرای عاشقانه‌ای نیز می‌شود تا سریال جدید دارن استار تمام ویژگی‌های یک مجموعه‌ی کمدی-رمانتیک جوان‌پسند را داشته باشد. پس از استقبال خوب از فصل نخست امیلی در پاریس، نتفلیکس این سریال را برای یک فصل دیگر تمدید کرده است.

احتمالا فراز و نشیب‌های مسیر شغلی و شخصی امیلی سبب شده جوانان بسیاری از سراسر جهان با این دختر بلندپرواز و خوش‌خنده همراه شوند و این سریال را طی هفته‌های اخیر به یکی از پربیننده‌ترین و محبوب‌ترین آثار نتفلیکس تبدیل کنند. از میان بازیگران امیلی در پاریس می‌توان به لی‌لی کالینز، فیلیپان لروآ-بولیو، اشلی پارک، لوکاس براوو، ساموئل آرنولد، برونو گوئری و کامیل رازات اشاره کرد. وظیفه‌ی تهیه‌کنندگی اجرایی فصل نخست سریال به اندرو فلمینگ، تونی هرناندز، لی‌لی برنز و دارن استار سپرده شده و موسیقی متن آن را هم جیمز نیوتن هاوارد ساخته بود.

نمره‌ی فصل اول سریال امیلی در پاریس در پایگاه متاکریتیک تا به امروز بر اساس ۱۷ بررسی ۶۰ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد عموم منتقدین این مجموعه را اثری متوسط ارزیابی کرده‌اند. به عنوان نمونه رکسانا حدادی در نقد خود برای این سریال در وبسایت راجر ایبرت نمره‌ی ۴۰ از ۱۰۰ را برای امیلی در پاریس در نظر گرفته و در نوشته‌اش آورده است: «سریال چنان عاری از تنش است که به سختی می‌تواند بیننده را سرگرم کند و شخصیت‌های اطراف امیلی جذاب‌تر از او هستند. از نظر فنی با مجموعه‌ای خوش‌ساخت مواجه هستیم، اما کاستی‌های نمایشی آن، از برخورد سطحی با فرهنگ فرانسه گرفته تا شخصیت ضعیف امیلی باعث می‌شوند سریال چندان درگیرکننده نباشد.»

