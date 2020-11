پارک چان-ووک کارگردان صاحب نام کره‌ای چهار سال پس از اکران فیلم «ندیمه» قصد دارد با فیلم «تصمیم به جدایی» (Decision to Leave) باری دیگر در بستر یک داستان عاشقانه اثری رازآلود و مهیج بسازد.

سینمادوستان همواره از پارک چان-ووک به عنوان یکی از بهترین و دوست‌داشتنی‌ترین کارگردان‌های آسیایی طی چند دهه‌ی اخیر یاد کرده‌اند. فیلم‌سازی که با فیلم‌های «اولدبوی»، «آقای انتقام» و ندیمه نشان داده چه توانایی بالایی در روایت قصه‌های خشن و رازآلود با درونمایه‌های احساسی دارد. بعد از کنیز، چان-ووک به دنیای تلویزیون رفت و مینی‌سریال «دخترک درامر» را برای بی‌بی‌سی وان کارگردانی کرد. اما او حالا قصد دارد با فیلم تصمیم به جدایی باری دیگر به سینما بازگردد.

مشهورترین فیلم‌سازان آسیایی قرن ۲۱؛ مسیر پرافتخار چینی‌ها و کره‌ای‌ها در جهان

تصمیم به جدایی داستان زندگی یک کاراگاه پلیس سخت‌کوش با بازی پارک هائه ایل (بازیگر فیلم‌های میزبان و خاطرات قتل) را روایت می‌کند که در دام یک بیوه زن مرموز با بازی تانگ وی (بازیگر فیلم‌های «شهوت، اخطار» و بلک‌هت) می‌افتد. این کاراگاه به دنبال حل معمای پرونده‌ی قتل یک مرد در منطقه‌ای کوهستانی است و در این مسیر به مرور به همسر مقتول دل می‌بازد. بیوه‌ی جذاب، اما تودار داستان رفته رفته به مظنون شماره یک پرونده تبدیل می‌شود و دو راهی میان عشق و وظیفه پیش پای کاراگاه قرار می‌گیرد.

پارک چان-ووک فیلمنامه‌ی این فیلم را به همراه جنگ سییو گیونگ نوشته است. این دو هنرمند پیش از این فیلمنامه‌ی فیلم‌های «من یک سایبورگ هستم، ولی مشکلی نیست»، «بانوی انتقام» و «کنیز» را هم به طور مشترک آماده کرده‌اند. پروسه‌ی ساخت و فیلم‌برداری فیلم تصمیم به جدایی از ماه اکتبر (مهر/آبان) آغاز شده است و احتمالا در جشنواره‌ی کن ۲۰۲۱ شاهد نخستین نمایش آن باشیم.

چان-ووک تا به امروز دوبار برای فیلم‌های اولدبوی و «عطش» در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۹ جایزه‌ی هیئت داوران جشنواره‌ی کن را به خود اختصاص داده و جایزه‌ی بفتای بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان سال ۲۰۱۶ نیز به خاطر فیلم کنیز به او اهدا شد. این کارگردان کره‌ای در فیلم‌هایش بنابر نیاز داستان ابایی از به تصویر کشیدن صحنه‌های خشن ندارد و سکانس‌های خونین و بعضاً جنسی و عاشقانه را می‌توان از خصیصه‌های او به شمار آورد. سینمای پارک چان-ووک احتمالا دوست‌داران فیلم‌های اروپایی را به یاد آثار پل ورهوفن و فیلمی مانند «غریزه‌ی اصلی» می‌اندازد. این فیلم‌ساز به استثنای چند فیلم، خصوصا آثار متاخرش، توانسته به درستی و زیبایی خباثت ذاتی بشر و تاثیر کین‌خواهی بر زندگی آدمی را به تصویر بکشد. از سویی دیگر تم‌های عاشقانه و انسانی نیز همواره پای ثابت سینمای چان-ووک بوده و ابعاد خاصی به فیلم‌هایش بخشیده‌اند.

