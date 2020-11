با اعلام نامزدهای جوایز گاتهام ۲۰۲۰ رسماً فصل جوایز سینمایی سال جاری میلادی آغاز شد و در میان نامزدها شاهد درخشش فیلم «نخستین گاو» به کارگردانی کلی رایکارد هستیم.

هرساله از میانه‌های ماه نوامبر (اواخر آبان) شاهد اکران فیلم‌های متعددی بودیم که بسیاری از آن‌ها به دنبال موفقیت در جشنواره‌های سینمایی و فروش بالا در گیشه بودند. سال گذشته در چنین روزهایی نتفلیکس فیلم مورد انتظار «مرد ایرلندی» را پخش کرده بود، برادران وارنر «جوکر» را روی پرده داشتند و تایکا وایتیتی با «جوجو خرگوشه» پس از موفقیت در جشنواره‌ی تورنتو، طی اکران عمومی نیز توجه سینه‌فیل‌ها را به سمت خود جلب کرده بود. فیلم‌های جذابی همچون «زنان کوچک» و «۱۹۱۷» نیز در صف اکران بودند، اما سال ۲۰۲۰ اصلا اینچنین نیست و به دنبال شیوع کرونا با بی‌رمق‌ترین سال سینمایی در چند دهه‌ی اخیر مواجه هستیم. ولی با تمام این تفاسیر طی سال جاری هم چند فیلم جالب‌توجه و خوب اکران عمومی یا از طریق سرویس‌های آنلاین پخش شده‌اند و حالا با اعلام نامزدهای جوایز گاتهام ۲۰۲۰ زمان رقابت آن‌ها برای تصاحب جوایز سینمایی آغاز شده است.

برندگان جشنواره‌ی فیلم ونیز ۲۰۲۰ مشخص شدند؛ بازیگر کودک فیلم خورشید جایزه گرفت

اینطور که پیداست امسال باید شاهد رقابت تنگاتنگی میان فیلم‌سازان زن در شاخه‌های مختلف باشیم. تمام فیلم‌های نامزد شده در گاتهام ۲۰۲۰ توسط کارگردان‌های زن ساخته شده‌اند. با توجه به اینکه برندگان چند سال اخیر جوایز گاتهام در مراسم اسکار نیز موفق ظاهر شده‌اند، می‌توان انتظار داشت برخلاف سال گذشته که برخی معتقد بودند فیلم‌سازان زن مورد بی‌مهری جشنواره‌ها قرار گرفته‌اند، احتمالا شاهد درخشش کارگردانان و فیلمنامه‌نویسان زن خواهیم بود.

لیست نامزدهای جوایز گاتهام ۲۰۲۰

بهترین فیلم

دستیار (The Assistant‎) به کارگردانی کیتی گرین

نخستین گاو (First Cow) به کارگردانی کلی رایکارد

هرگز به‌ندرت گاهی همیشه (Never Rarely Sometimes Always) به کارگردانی الیزا هیتمن

سرزمین آواره‌ها ( Nomadland ‎) به کارگردانی کلوئی ژائو

‎) به کارگردانی کلوئی ژائو یادگار (Relic) به کارگردانی ناتالی اریکا جیمز

بهترین مستند

۷۶ روز (۷۶ Days) به کارگردانی ائو وو، ویکسی چن و آنانیموس

تالار شهر (City Hall) به کارگردانی فردریک ویزمن

ماشین زمان ما (Our Time Machine) به کارگردانی یانگ سان، اس. لئو چیانگ و شوانگ لیانگ

هرار برش (A Thousand Cuts) به کارگردانی ریمونا اس. دیاز

زمان (Time) به کارگردانی گریت بردلی

بهترین فیلم بین‌المللی

قوش شب (Bacurau) به کارگردانی کلبر مندونسا فیلیو و جولیانو دورنلی

قد دراز (Beanpole) به کارگردانی کانتمیر بالاگوف

نانازها (Mignonnes) به کارگردانی مایمونا دوکوره

شناسایی ویژگی‌ها (Identifying Features) به کارگردانی فرناندا والادز

مارتین ایدن (Martin Eden) به کارگردانی پیترو مارچلو

ولف‌واکر (Wolfwalkers) به کارگردانی تام مور و راس استوارت

بهترین فیلمنامه

اَندرو پترسن، کریگ دبلیو. سنگر و جیمز مانتوگیو برای فیلم گستره شب

دن سالیت برای فیلم چهارده

رادا بلنک برای فیلم نسخه‌ی چهل‌ساله

جاناتان ریموند برای فیلم نخستین گاو

مایک ماکوفسکی برای فیلم آموزش بد

بهترین بازیگر مرد

ریز احمد به خاطر بازی در فیلم صدای فلزات

چادویک بوزمن به خاطر بازی در فیلم ته سیاه و سفید ما رائینی

جود لا به خاطر بازی در فیلم لانه

جان ماگارو به خاطر بازی در فیلم نخستین گاو

جسی پلمونس به خاطر بازی در فیلم من به پایان دادن به اوضاع فکر می‌کنم

بهترین بازیگر زن

نیکول بهاری به خاطر بازی در فیلم خانم جونتینت

جسی باکلی به خاطر بازی در فیلم من به پایان دادن به اوضاع فکر می‌کنم

یو جونگ یون به خاطر بازی در فیلم میناری

کری کون به خاطر بازی در فیلم لانه

فرانسیس مک‌دورموند به خاطر بازی در فیلم سرزمین آواره‌ها

بهترین سریال (هر قسمت بیش از ۴۰ دقیقه)

کبیر (The Great)

ملت مهاجر (Immigration Nation)

پی-ولی (P-Valley)

ناراست‌کیش/غیرارتدکس (Unorthodox)

واچمن (Watchmen)

بهترین مجموعه یا سریال (هر قسمت کم‌تر از ۴۰ دقیقه)

بتی (Betty)

دیو (Dave)

می‌توانم نابودت کنم (I May Destroy You)

طعم ملی (Taste the Nation)

کار در حال انجام (Work in Progress)

سی‌امین دوره‌ی جشنواره‌ی سالانه‌ی گاتهام ۲۲ دی (۱۱ ژانویه ۲۰۲۱) در شهر نیویورک برگزار خواهد شد.

منبع: Hollywoodreporter

The post نامزدهای جوایز گاتهام ۲۰۲۰ مشخص شدند؛ سال حکمرانی فیلم‌سازان زن appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala