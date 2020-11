اگر از هواداران دنیای «جنگ ستارگان» هستید، قطعا از سریال «مندلورین» هم آگاهی دارید. این سریال وسترن فضایی که جان فاورو خالق آن است، داستان مبارزی تنها از نژاد مندلور است که یک بچه یودا می‌بیند و تصمیم می‌گیرد او را به هم‌تبارانش برساند. فصل دوم سریال همین حالا در حال پخش است و مثل فصل اول، موفقیت‌های خوبی کسب کرده است. ولی یکی از اتفاق‌های قسمت دوم که هفته قبل پخش شد، حواشی جالبی برای سریال درست کرده است. این نکته را در نظر داشته باشید که در ادامه‌ی این خبر نکات مهمی از داستان سریال لو می‌رود.

ماجرا از این قرار است که در قسمت دوم فصل دوم سریال، مندلورین متوجه می‌شود که اگر خانمی از یک نژاد عجیب (شبیه قورباغه) را به همسرش برساند، به اطلاعات مهمی درباره‌ی یک مندلورین دیگر دست می‌یابد که می‌تواند او را سرزمین بچه یودا برساند. مشکل این است که این خانم از یک نژاد رو به انقراض است و تنها هم‌نژادهای باقیمانده‌اش، همین تخم‌هایی هستند که در یک محفظه‌ی مخصوص به‌دوش ‌می‌کشد. بدبختی این است که بچه یودا عاشق این تخم‌هاست و دور از چشم مادر و مندلورین، آن‌ها را می‌خورد. همین باعث شد این قسمت دچار دردسر شود.

بعد از پخش این قسمت، عده‌ای از هواداران سریال از این کار شاکی شدند. از نظر آن‌ها کشتن بچه‌های یک نژاد در حال انقراض هیچ توجیهی ندارد، حتی بعضی پا را از این هم فراتر گذاشتند و ادعا کردند این کار نسل‌کشی است! از طرف دیگر عده‌ای دیگر هم معتقد بودند ماجرا را نباید جدی گرفت و فقط داریم یک داستان خیالی درباره چند شخصیت خیالی می‌بینیم.

حساسیت مخالفان این داستان تا حدی منطقی است. به‌هرحال «مندلورین» یک سریال خانوادگی است و پدر و مادر و بچه‌ها با هم می‎‌بینند. حال فکر کنید باید برای بچه‌ای که تا حالا شاهد کلی دردسرهای شیرین از سوی این یودای کودک بوده، ماجرای خوردن تخم‌های یک نژاد در حال انقراض را توضیح بدهید! احتمال زیاد شوکه می‌شود. ولی باز هم موافقان این ماجرا استدلال کردند که در این صورت تخم‌مرغ هم نباید بخوریم چون آن‌ها هم در آینده بچه خواهند شد.

در هر صورت این بحث‌ها با قسمت سوم سریال تا حدودی فروکش کرد. معلوم شد تخم‌های خانم قورباغه هنوز بارور نشده‌اند و اصلا فعلا جنینی در کار نیست. ولی واقعا در عصر پرسوءتفاهمی زندگی می‌کنیم. آخرین چیزی که انتظارش را داشتیم این بود که یک سریال بی‌دردسر و ساده مثل «مندلورین» هم به حاشیه برود.

۹ فیلم و سریال معروف که از جنگ ستارگان کپی کردند

منبع: Wired

The post شیطنت‌های بچه یودا در دنیای واقعی هم دردسرساز شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala