به عقیده‌ی بسیاری از سینمادوستان دیوید فینچر یکی از ممتازترین کارگردان‌های هالیوودی طی چند دهه‌ی اخیر بوده است. فیلم‌سازی که آثارش همواره با اقبال خوبی از جانب منتقدان و تماشاگران مواجه شده‌اند. فیلم مورد انتظار منک به کارگردانی فینچر چندی دیگر به صورت انحصاری از نتفلیکس پخش خواهد شد و اینطور که پیداست همکاری او با این سرویس پس از منک نیز ادامه دارد.

دیوید فینچر با انعقاد یک قرارداد چهار ساله قصد دارد فیلم و سریال‌های بیشتری برای نتفلیکس بسازد. این کارگردان تا به امروز فیلم «منک» و سریال‌های «شکارچیان ذهن» و «خانه‌ی پوشالی» را برای نتفلیکس ساخته است.

فینچر در مصاحبه‌ی اخیر خود با مجله‌ی فرانسوی پرمیر اعلام کرده است طی سال‌های آتی با نتفلیکس همکاری خواهد داشت و ادامه داده: «من چهار سال با نتفلیکس قرارداد انحصاری دارم. بسته به میزان موفقیت منک ممکن است خجالت‌زده نزد مدیران نتفلیکس بروم و از آن‌ها درخواست بازخرید کنم یا مثل یک آدم متکبر پیشنهاد ساخت فیلم‌های سیاه‌وسفید بیشتری را روی میز آن‌ها قرار دهم. من اینجا هستم تا برای آن‌ها محتوا تولید کنم؛ محتوایی که با توجه به میزان محبوبیت و نفوذ اندک من برای نتفلیکس مخاطب بیاورد.»

اینطور که پیداست فینچر و نتفلیکس انتظار دارند فیلم منک در فصل جوایز سینمایی پیش رو به موفقیت‌های بسیاری دست یابد. رابطه‌ی فینچر با اسکار، گلدن گلوب و بفتا بد نبوده و به عنوان نمونه او برای فیلم شبکه‌ی اجتماعی نامزد جایزه‌ی اسکار بهترین کارگردانی شد و جایزه‌ی بهترین کارگردانی گلدن گلوب و بفتا را به خود اختصاص داد. این کارگردان پنجاه‌وهشت ساله در نخستین سال‌های فعالیت حرفه‌ای خود با فیلم‌های روانشناختی «هفت»، «بازی» و «باشگاه مشت‌زنی» توانست خیلی زود خود را به عنوان یک فیلم‌ساز توامند در روایت قصه‌های غافلگیرکننده، روانشناسانه و تریلر معرفی کند. او در ادامه با آثاری همچون شبکه‌ی اجتماعی و «دختر گمشده» مسیر روبه رشد خود را ادامه داد. اما فینچر در بخشی از گفت‌وگوی اخیر خود با توتال فیلم اعلام کرده موفقیت در فصل جوایز چندان برایش خوشحال کننده نیست.

دیوید فینچر معتقد است طی سال‌های اخیر کمپانی‌های فیلم‌سازی سلیقه‌ی مردم را برنامه‌ریزی کرده‌اند و چنین رفتارهایی سبب آسیب دیدن کلیت سینما شده است. بخشی از صحبت‌های او به این شرح است: «برای اکران فیلم‌ها تنها دو فصل وجود دارد، تابستان اسپندکس [داغ و پرکشش] و زمستان مغموم. اگر فیلم‌های‌تان در این دو بازه پخش نشوند، باید آن‌ها را در بهار یا پاییز اکران کنید، فصل‌هایی [که از نظر فروش و بازخورد سینمایی] زباله هستند. آیا این منطقی است؟»

بدون شک چنین طبقه‌بندی تولید و اکرانی از سوی کمپانی‌های فیلم‌سازی بر سلیقه‌ی عموم سینمادوستان تاثیر گذاشته است. معمولا فیلم‌های کمدی، ابرقهرمانی و آثار سطحی و صرفاً گیشه‌ای در فصل گرم سال روی پرده می‌روند و از سویی دیگر فیلم‌هایی که در خود شانس موفقیتی طی مراسم‌های سینمایی پایان سال احساس می‌کنند، اغلب در فصل زمستان نمایش داده می‌شوند. چنین رویه‌ای باعث شده است برخی از فیلم‌ها اکران موفقی را تجربه نکند یا آنطور که شایسته است، دیده نشوند.

منک را می‌بایست یک فیلم درام زندگی‌نامه‌ای به شمار آورد که سرگذشت هرمن جی. منکیویچ، فیلم‌‌‌‌‌‌نامه‌نویس فقید آمریکایی را روایت می‌کند. منکیویچ برای نوشتن داستان همشهری کین با مشکلات زیادی مواجه شد و اختلافات او با اورسن ولز درباره‌ی مالکیت فیلم‌نامه‌ی همشهری کین یکی از جالب توجه‌ترین مناقشات سینمایی دهه‌ی ۱۹۴۰ میلادی است. پدر دیوید فینچر، جک فینچر، از میانه‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ تا پیش از مرگش در سال ۲۰۰۳ به دنبال نوشتن فیلم‌نامه‌ای بر این اساس بود و حالا دیوید با استفاده از نوشته‌های پدرش قصد دارد منک را بسازد. این فیلم برای القای درست حس و حال آن روزهای هالیوود و زندگی منکیویچ به صورت سیاه و سفید فیلم‌برداری شده است.

گری اولدمن بازیگر برنده‌ی جایزه‌ی اسکار قرار است نقش هرمن جی. منکیویچ را در فیلم جدید فینچر ایفا کند. از دیگر بازیگران منک می‌توان به آماندا سیفرید در نقش ماریون دیویس، چارلز دنس، لی‌لی کالینز و تاپنس میدلتون اشاره کرد. همچنین اریک مِسراشمیت که پیش از این برای فیلم‌برداری سریال شکارچیان ذهن با فینچر همکاری کرده است، وظیفه‌ی هدایت تیم فیلم‌برداری منک را برعهده دارد.

فیلم منک در ۱۴ آذر (۴ دسامبر) از طریق نتفلیکس پخش خواهد شد.

