بار دیگر فیلم‌برداری قسمت ویژه سریال «دوستان» (فرندز) به خاطر شیوع کرونا به تعویق افتاده است و اینطور که پیداست تا تابستان سال آینده نباید منتظر گردهمایی مجدد دوستان باشیم.

وارنر مدیا قصد داشت در اردیبهشت ماه سال جاری به مناسبت آغاز به کار سرویس اچ‌بی‌او مکس بازیگران سریال محبوب دوستان را برای یک قسمت ویژه باری دیگر درکنار یکدیگر جمع کند. موضوعی که توانست موجی از شادی را در میان دوست‌داران مجموعه‌های کمدی ایجاد کند. جنیفر آنیستون چندی پس از اعلام خبر ساخت قسمت ویژه سریال دوستان در گفت‌وگویی بیان کرد این قسمت ارزش صبر را دارد و لحظات دوست‌داشتنی برای هوادارن این مجموعه رقم خواهد زد. بازگشت یک سریال محبوب و پربیننده به خودی خود جذاب است و چنین اظهار نظرهایی از سوی بازیگران سرشناس هم باعث افزایش انتظار سریال‌بین‌ها می‌شود. اما کرونا برنامه‌ی دیگری برای سریال دوستان در نظر داشت و به دلیل شروع این بیماری پروسه‌ی ساخت و فیلم‌برداری قسمت ویژه‌ی آن تا به امروز چندین بار به تعویق افتاده است و حالا متیو پری، بازیگر نقش چندلر اعلام کرده است تا ماه مارس ۲۰۲۱ نباید منتظر بازگشت دوستان باشیم.

۵۰ فیلم کمدی برتر قرن ۲۱ به انتخاب مجله‌ی رولینگ استون

پری در حساب توئیتر خود نوشته است: «دیدار مجدد دوستان برای ماه مارس (اسفند ۱۳۹۹/فروردین ۱۴۰۰) برنامه‌ریزی شده است. به نظر سال پرکاری در پیش داریم و من از این بابت خوشحالم!» اگر دنیاگیری کروناویروس باری دیگر باعث به تأخیر افتادن فیلم‌برداری قسمت ویژه دوستان نشود، می‌توانیم در تابستان سال آینده شاهد جمع شدن دوباره مانیکا، چندلر، جویی، راس، ریچل و برخی دیگر از همراهان‌شان باشیم.

سریال دوستان طی ۱۰ فصل و ۲۳۶ قسمت بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ توسط شبکه‌ی ان‌بی‌سی روی آنتن رفت. دوستان نظرات مثبت اغلب سریال‌دوستان و منتقدان را جلب کرد و خیلی زود به یکی از محبوب‌ترین کمدی موقعیت‌های تاریخ تبدیل شد؛ در مجموع ۶۲ نامزدی جایزه‌ی امی به دست آورد و در سال ۲۰۰۲ جایزه‌ی بهترین سریال کمدی از نظر امی به این مجموعه رسید. این سریال در فهرست ۵۰ سریال برتر تاریخ TV Guide در رده‌ی بیست‌ویکم جای گرفت و در فهرست ۵۰ سریال برتر تاریخ مجله‌ی امپایر هم رتبه‌ی هفتم را به خود اختصاص داد.

منبع: Screenrant

The post فیلم‌برداری قسمت ویژه سریال دوستان تا سال ۲۰۲۱ به تعویق افتاد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala