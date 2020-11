همه می­‌دانیم که تارانتینو یک فیلم­‌باز حرفه‌­ای است. او زمانی در یک ویدئوکلوب کار می­‌کرد و مهم­ترین همدمش، همان فیلم­‌هایی بودند که به مشتری­‌ها می­‌داد. خودش می‌گوید که مدرسه فیلمسازی نرفته و سینما را از فیلم‌ها یاد گرفته است. فیلم­‌های کونگ­‌فویی سینمای آسیای شرق هم همیشه جایگاهی ویژه در قلب تارانتینو داشته‌­اند. در اصل فیلم‌­های «بیل را بکش» قسمت اول و دوم ادای دین او به این سینمای حالا دیگر مهجور هستند. بد نیست نگاهی بیاندازیم به هفت فیلم کونگ­‌فویی که تارانتینو برای تماشا توصیه کرده است.

۷. فوتبال شائولین (Shaolin Soccer‎)

کارگردان : استیون چو

: استیون چو بازیگران : استیون چو، ژائو وی، دنی چان

: استیون چو، ژائو وی، دنی چان سال: ۲۰۰۱

این­که رزمی­‌کارهای شائولین گرد هم جمع شوند تا در قالب یک فوتبال شائولینی با بقیه تیم‌­ها رقابت کنند، از آن ایده‌­هاست که فقط در جایی مثل هنگ‌­کنگ ساخته می­‌شود که خودش یکی از مهدهای هنرهای رزمی است. تارانتینو معتقد است استیون چو یکی از بامزه‌­ترین کمدین­‌های سینما و بهترین بازیگر هنگ­‌کنگ است. واقعا هم چو هم که کارگردان و بازیگر اصلی فیلم است، نقش زیادی در موفقیت این اثر دارد.

۶. میمون آهنی (Iron Monkey)

کارگردان : یوئن وو-پینگ

: یوئن وو-پینگ بازیگران : دانی ین، یو رونگ­گوانگ، جین وانگ

: دانی ین، یو رونگ­گوانگ، جین وانگ سال: ۱۹۹۳

یک ویدئوی نه دقیقه‌­ای از تارانتینو هست که او در آن، کلی از این فیلم ستایش می‌­کند. او آن­‌قدر «میمون آهنی» را دوست داشت که خودش وظیفه‌ی اکران آن در آمریکا را برعهده گرفت.

داستان فیلم ترکیبی از زورو و رابین‌­هود است. میمون آهنی هم از ثروتمندان می­‌دزدد و به فقرا می­‌بخشد. تا این­­که یک روز از یک حاکم دزدی می­‌کند و او دستور بازداشتش را می‌­دهد. دانی ین در یکی از باز‌‌ی‌­های دوست‌­داشتنی خود در نقش وونگ کی‌­ینگ بازی می‌­کند که با میمون آهنی اشتباه گرفته می­‌شود. وقتی میمون آهنی و وونگ کی­‌ینگ به‌هم می­‌پیوندند تا با حاکم مبارزه کنند، فیلم کلا وارد یک سطح دیگر می­‌شود.

۵. پنج زهر (The Five Venoms)

کارگردان : چانگ چه

: چانگ چه بازیگران : چیانگ شن، سونگ چین، فیلیپ کوک، لو مانگ

: چیانگ شن، سونگ چین، فیلیپ کوک، لو مانگ سال: ۱۹۷۸

چانگ چه دست­‌کم برای ما ایرانی‌­ها جایگاه ویژه‌­ای دارد، چون او فیلم «شمشیرزن یک­‌دست» را هم در کارنامه دارد که یکی از فیلم‌­های محبوب سال­‌های دور ما بود. «پنج زهر» که تاثیر زیادی روی تارانتینو داشته است، داستان یک شاگرد هنرهای رزمی به نام یانگ ده است که باید پنج شرور خطرناک که از شاگردان سابق استادش بوده‌­اند را شکست دهد.

هر کدام از این پنج نفر، سبک مبارزه‌ی خاص خود را دارند. به همین دلیل با یک اکشن تماشایی متنوع طرف هستیم که حتی یک لحظه هم خسته کننده نمی­‌شود. گروه آدمکش افعی مرگبار که در ابتدای فیلم «بیل را بکش» ۱ ظاهر می­‌شوند، کاملا تحت تاثیر فیلم «پنج زهر» خلق شده‌­اند. احتمالا الان هم هوس تماشای این فیلم را کرده‌­اید و هم بدتان نمی‌­آید یک بار دیگر «بیل را بکش» را ببینید!

۴. مشت خشم (Fist of Fury)

کارگردان : لو وی

: لو وی بازیگران : بروس لی، نورا میائو

: بروس لی، نورا میائو سال: ۱۹۷۲

تارانتینو تا حالا دو بار در فیلم­‌های خود از بروس لی یاد کرده است. یک­ بار در «بیل را بکش» و با آن لباس زرد اوما تورمن که لباس معروف خود بروس لی بود، و یک بار دیگر هم در همین فیلم آخر خود، «روزی روزگاری در هالیوود» که کلی هم حاشیه درست کرد و در آن، بروس لی در پشت صحنه‌ی یکی از فیلم­‌ها حضور دارد.

«مشت خشم» که در ایران با نام «خشم اژدها» معروف است، داستان چن ژن با بازی بروس لی است که به خانه‌­اش در شانگهای برمی‌­گردد تا با نامزدش ازدواج کند. اما متوجه می­‌شود که استادش به طور مشکوکی کشته شده است. او تصمیم می­‌گیرد هم حقیقت ماجرا را کشف کند و هم انتقام استادش را بگیرد.

صحنه نبرد عروس «بیل را بکش» با گروه دیوانه ۸۸ کاملا تحت تاثیر یکی از نبردهای ابتدایی بروس لی در این فیلم است.

۳. مار در سایه عقاب (Snake in the Eagle’s Shadow‎)

کارگردان : یوئن وو-پینگ

: یوئن وو-پینگ بازیگران : جکی چان، یوئن سیو-تی­ین، هوانگ جانگ-لی

: جکی چان، یوئن سیو-تی­ین، هوانگ جانگ-لی سال: ۱۹۷۸

یک فیلم دیگر از یوئن وو-پینگ، این فیلم را به نوعی می­‌توان مقدمه حضور جکی چان در دنیای سینما در نظر گرفت. حضوری که که سینمای رزمی را برای همیشه متحول کرد، چرا که جکی چان با زیرکی و استعداد خاص خودش موفق می‌شود یک زیرگونه کمدی رزمی مخصوص خودش را ابداع کند.

فیلم داستان یک یتیم بی­نوا به نام چین فو است که همیشه کتک­‌خور بقیه است. از سر خوش‌شانسی با آخرین استاد سبک مبارزه‌ی مشت مار آشنا می­‌شود و در این سبک به استادی می­‌رسد. گروه پنجه عقاب که به مهارت او پی برده‌­اند، او را به مبارزه می­‌طلبند. حال چین فو باید تمام آن­ها را از بین ببرد.

یوئن وو-پینگ و جکی چان در همان سال یک فیلم دیگر به نام «استاد مست» با هم ساختند که فوق‌­العاده مشهور شد. یکی از صحنه­‌های فیلم «بیل را بکش» که در آن عروس اسلحه دشمن خود را تکه‌­تکه می­‌کند، یک کپی کامل از یکی از صحنه­‌های «مار در سایه عقاب» است.

۲. تالار سی‌­وششم شائولین (The 36th Chamber of Shaolin)

کارگردان : لائو کار-لیانگ

: لائو کار-لیانگ بازیگران : گوردون لیو، لو لیه

: گوردون لیو، لو لیه سال: ۱۹۷۸

سال ۱۹۷۸ عجب سال درخشانی برای فیلم­‌های رزمی بوده است! «تالار سی‌­وششم شائولین» یکی از بهترین فیلم­‌های رزمی تاریخ است. فیلم داستان لیو یو-ده است که مدرسه هنرهای رزمی که در آن مشغول آموزش است مورد حمله قرار می­‌گیرد و استاد و یکی از دوستان او کشته می­‌شوند. او که جان سالم به­‌در برده، به معبد شائولین می­‌رود و زندگی‌­اش را وقف هنرهای رزمی می‌­کند تا بتواند انتقام استاد و هم‌شاگردی‌اش را بگیرد.

در مقایسه با بروس لی، جکی چان، جت لی و دانی ین، گوردون لیو آن­چنان که باید در دنیای سینما مورد توجه قرار نگرفت و به­ نوعی قدرنادیده ماند. شاید همین باعث شد که تارانتینو در قسمت دوم «بیل را بکش» بازی در نقش استاد پای‌­می را به گودون لیو بسپارد. جالب این است که کل آن فصل تمرین عروس زیر نظر استاد پای­‌می هم تحت تاثیر صحنه­‌های تمرین «تالار سی­‌وششم شائولین» هستند.

۱. فرقه‌ی نیلوفر سفید (Clan of the White Lotus)

کارگردان : لو لیه

: لو لیه بازیگران : لو لیه، گوردون لیو، کارا هوی

: لو لیه، گوردون لیو، کارا هوی سال: ۱۹۸۰

برادران وو و هونگ با سبک مبارزه‌ی مار و ببر خود موفق می­‌شوند پای‌­می بدذات را از میان بردارند. برادر پای‌­می با نام نیلوفر سفید در صدد انتقام برمی‌­آید و تعداد زیادی از پیروان شائولین، از جمله وو و معشوق هونگ را می­‌کشد. هونگ که می­‌بیند او و همسر باردار وو تنها بازماندگان این حادثه هستند، تمریناتی سنگین را آغاز می­‌کند تا انتقام عزیزانش را بگیرد.

گوردون لیو بازیگر نقش هونگ است و لو لیه کارگردان خودش نقش پای­‌می و برادرش را بازی می­‌کند. چیزی که «فرقه‌ی نیلوفر سفید» را مشهور کرده، چهار مبارزه تماشایی است که بین لو لیه و گوردون لیو شکل می­‌گیرد. هونگ در این چهار مبارزه از روش‌­های تازه‌­ای برای مبارزه و غلبه بر نیلوفر سفید استفاده می­‌کند.

در میزان اهمیت این فیلم برای تارانتینو همین بس که نام استاد پای­‌می در فیلم «بیل را بکش ۲» را مستقیم از این فیلم برداشته است. فیلم بسیار تماشایی و سرگرم­‌کننده است و بعید است از دیدن آن پشیمان شوید.

