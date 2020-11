دیوید فینچر کارگردان صاحب نام آمریکایی در مصاحبه‌ی اخیر خود فیلم تحسین شده‌ی «جوکر» را یک خیانت به بیماران روانی خوانده است.

بیش از یک دهه بعد از حضور قدرتمند هیث لجر در نقش جوکر در فیلم «شوالیه‌ی تاریکی» واکین فینیکس و تاد فیلیپس نشان دادند این شخصیت روان‌پریش تا چه اندازه در سینما پتانسیل موفقیت دارد. به عقیده‌ی بسیاری از سینما‌دوستان بخش عمده‌ای از موفقیت و محبوبیت دومین قسمت از سه‌گانه‌ی بتمن نولان مربوط به شخصیت جوکر و کاریزمای خاص اوست. جوکر تاد فیلیپس سال گذشته در ماه اکتبر (مهر) روی پرده رفت و توانست در سراسر جهان به فروشی بالغ‌بر ۱ میلیارد دلار دست یابد، جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد به واکین فینیکس رسید و اغلب سینه‌فیل‌ها خیلی سریع جوکر را در میان بهترین فیلم‌های هزاره‌ی سوم قرار دادند. اما اینطور که پیداست دیوید فینچر در این زمینه با سایر سینمادوستان هم‌عقیده نیست و جدیدترین ساخته‌ی فیلیپس را یک فیلم با ریسک بالا می‌داند که اتفاقی به موفقیت رسیده است.

فینیکس برای بازی در دنباله‌های جوکر گران‌ترین پیشنهاد عمرش را دریافت کرده

بخشی از صحبت‌های فینچر با تلگراف درباره‌ی دلایل موفقیت جوکر به این شرح است: «تصور می‌کنم جوکر و «باشگاه مشت‌زنی» روند مشابه‌ای را در ابتدای مسیر پشت سر گذاشته‌اند، هر دو در ابتدا از سوی کمپانی‌های فیلم‌سازی با مخالفت‌هایی مواجه شدند، اما به موفقیت رسیدند. من تصور می‌کنم اگر موفقیت‌های شوالیه‌ی تاریکی نبود کسی به این فیلم [جوکر] توجه‌ای نمی‌کرد. جوکر ترکیبی از تراویس بیکل [در فیلم راننده تاکسی] و روپرت پاپکین [در فیلم سلطان کمدی] است که در کالبد یک شخصیت که خیانت به بیماران روانی است، به دام افتاده و به سمت یک فروش میلیارد دلاری رهسپار می‌شود.»

دیوید فینچر چندی قبل اعلام کرده بود نظام امروز هالیوود صرفاً به دنبال آثار بلاکباستری و پرفروش است و بهایی به فیلم‌هایی با بودجه‌ و فروش متوسط نمی‌دهد، به همین خاطر او سرویس‌های آنلاینی همچون نتفلیکس و آمازون را بیش از استودیوهای بزرگ فیلم‌سازی در خدمت هنر سینما می‌داند. فیلم «منک» به کارگردانی فینچر در تاریخ ۱۴ آذر (۴ دسامبر) به صورت اختصاصی از طریق نتفلیکس پخش خواهد شد.

سال گذشته مایکل مور، مستندساز برنده‌ی نخل طلای کن در گفت‌وگویی بیان کرده بود خشونت فیلم جوکر بازتاب زندگی و دنیای واقعی است و نباید آن را مخرب دانست؛ زیرا شخصیت خشن و آشفته آرتور و خشونت جاری در رگ و پی فیلم ناشی از واقعیت و قساوت جهان امروز است.

جوکر با عبور از «ددپول» توانست به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما با درجه سنی بزرگسالان (R) تبدیل شود. این فیلم خوانشی متفاوت از شخصیت جوکر را ارائه می‌دهد که طی آن ابتدای مسیر تبدیل شدن آرتور فلک به جوکر افسارگسیخته و روان‌رنجور را می‌بینیم. این فیلم با بودجه‌ی کمتر از ۷۰ میلیون دلار به فروشی بیش از ۱ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار دست یافت و علاوه‌بر جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر مرد، جایزه‌ی ارزشمند شیر طلایی جشنواره‌ی ونیز را هم از آن خود کرد.

